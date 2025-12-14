Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.0 комментариев
ВС России уничтожили командный пункт ГУР Украины в Черниговской области
Российские войска атаковали командный пункт украинской разведки в Черниговской области, сообщили в силовых структурах.
Российские военные нанесли массированный удар беспилотниками по командному пункту Главного управления разведки Минобороны Украины в Черниговской области, передает РИА «Новости». По информации источника агентства, цель была поражена в районе населенного пункта Жукля.
Собеседник агентства отметил: «В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР Минобороны Украины в районе населенного пункта Жукля». Также уточняется, что среди украинских военных есть потери, в том числе среди офицерского состава.
По словам представителя силовых структур, Киев в настоящее время хаотично перебрасывает подразделения по фронту, объединяя военнослужащих разных бригад и полков в сводные боевые группы. Источник уверен – из-за слабой слаженности эти отряды несут значительные потери, что, по его мнению, усугубляет ситуацию для украинской армии в Харьковской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области уничтожен объект критической инфраструктуры. Подполье на Украине сообщило об эффективных ударах по тылу ВСУ.