Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные нанесли массированный удар беспилотниками по командному пункту Главного управления разведки Минобороны Украины в Черниговской области, передает РИА «Новости». По информации источника агентства, цель была поражена в районе населенного пункта Жукля.

Собеседник агентства отметил: «В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР Минобороны Украины в районе населенного пункта Жукля». Также уточняется, что среди украинских военных есть потери, в том числе среди офицерского состава.

По словам представителя силовых структур, Киев в настоящее время хаотично перебрасывает подразделения по фронту, объединяя военнослужащих разных бригад и полков в сводные боевые группы. Источник уверен – из-за слабой слаженности эти отряды несут значительные потери, что, по его мнению, усугубляет ситуацию для украинской армии в Харьковской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области уничтожен объект критической инфраструктуры. Подполье на Украине сообщило об эффективных ударах по тылу ВСУ.