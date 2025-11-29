Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный украинский солдат Николай Верховец рассказал о своих мотивах сдаться после того, как российские военнослужащие бросили гранату в блиндаж, где он находился вместе с сослуживцами, передает РИА «Новости». Видеозапись допроса обнародовало Минобороны РФ.

«Штурманули окоп, блиндаж наш. И мы сдались в плен. Мы сидели в окопе, в блиндаже. И подошли русские. Кинули гранату. Большой взрыв был. И мы сразу сдались в плен. А дальше нас повели на их место, чтобы напоить, накормить нас», – заявил Верховец.

По словам пленного, сразу после пленения он с двумя другими украинскими солдатами получил еду и воду, горячий чай и печенье. Российские военные оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался. Верховец подчеркнул, что обращение с пленными было корректным.

Кроме того, он сообщил о случаях мародерства среди украинских военных, а также рассказал, что в военкоматах можно избежать отправки на фронт за взятку, однако у него не было нужной суммы. Обучение проходило на Ровенском полигоне под руководством британских инструкторов, которые учили тактике, медицине и обращению с оружием, а украинских солдат, по словам Верховца, называли «сбродом».

В завершение Верховец обратился к военнослужащим ВСУ с призывом: «Побратимы, сдавайтесь, здесь хорошо относятся к нам. Не умирайте зря».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров украинской армии. Другой пленный офицер ВСУ подтвердил случаи пьянства среди личного состава. Украинские военные в состоянии алкогольного опьянения попытались пересечь границу с Польшей, но не смогли сделать это.