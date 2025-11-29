  • Новость часаБолее 100 дронов ВСУ сбиты за ночь средствами ПВО над Россией
    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    Юрист предложила способы защиты от «схемы Долиной»
    Турецкие власти заявили о втором атакованном танкере в Черном море
    Airbus объявил об отзыве половины самолетов семейства A320
    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
    Дмитриев об отставке «Али-бабы» Ермака: Осталось только 40 разбойников
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    29 ноября 2025, 08:15 • Новости дня

    Пленный ВСУ рассказал о сдаче после взрыва гранаты в блиндаже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Николай Верховец сообщил, что сдался с двумя сослуживцами после взрыва гранаты, брошенной российскими военными в их блиндаж в районе Красноармейска.

    Пленный украинский солдат Николай Верховец рассказал о своих мотивах сдаться после того, как российские военнослужащие бросили гранату в блиндаж, где он находился вместе с сослуживцами, передает РИА «Новости». Видеозапись допроса обнародовало Минобороны РФ.

    «Штурманули окоп, блиндаж наш. И мы сдались в плен. Мы сидели в окопе, в блиндаже. И подошли русские. Кинули гранату. Большой взрыв был. И мы сразу сдались в плен. А дальше нас повели на их место, чтобы напоить, накормить нас», – заявил Верховец.

    По словам пленного, сразу после пленения он с двумя другими украинскими солдатами получил еду и воду, горячий чай и печенье. Российские военные оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался. Верховец подчеркнул, что обращение с пленными было корректным.

    Кроме того, он сообщил о случаях мародерства среди украинских военных, а также рассказал, что в военкоматах можно избежать отправки на фронт за взятку, однако у него не было нужной суммы. Обучение проходило на Ровенском полигоне под руководством британских инструкторов, которые учили тактике, медицине и обращению с оружием, а украинских солдат, по словам Верховца, называли «сбродом».

    В завершение Верховец обратился к военнослужащим ВСУ с призывом: «Побратимы, сдавайтесь, здесь хорошо относятся к нам. Не умирайте зря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров украинской армии. Другой пленный офицер ВСУ подтвердил случаи пьянства среди личного состава. Украинские военные в состоянии алкогольного опьянения попытались пересечь границу с Польшей, но не смогли сделать это.

    28 ноября 2025, 19:25 • Новости дня
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США после отставки главы офиса Андрея Ермака украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    28 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Зашедшего в ТЦК уточнить данные экс-футболиста сборной Украины мобилизовали в ВСУ

    На Украине мобилизовали бывшего футболиста сборной Дениса Гармаша

    Зашедшего в ТЦК уточнить данные экс-футболиста сборной Украины мобилизовали в ВСУ
    @ Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш мобилизован в одно из подразделений ВСУ после прохождения комиссии.

    Территориальный центр комплектования мобилизовал бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины 35-летнего Дениса Гармаша, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Как сообщили в киевском городском ТЦК, Гармаш прибыл в военный центр для уточнения данных, при этом брони или отсрочки от призыва у него не было. Как заявили в ТЦК, «после медкомиссии и общения с рекрутерами Гармаш сам выбрал службу в одном из подразделений ВСУ».

    В заявлении ТЦК отмечается, что жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от бывшего спортсмена не поступало.

    Гармаш в годы профессиональной карьеры выступал за киевское «Динамо» в 2007-2023 годах, также он играл за украинский «Металлист 1925», турецкий «Ризеспор» и хорватский «Осиек». В составе киевского клуба по три раза становился чемпионом и обладателем Кубка Украины. За национальную сборную Украины футболист сыграл в 2011-2012 годах 31 матч, забил 2 гола. Был участников чемпионатов Европы в 2012 и 2016 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники ТЦК остановили автобус с футболистами команды «СК Полтава» и отвезли их в территориальный центр, где всем вручили повестки.

    До этого погибли воевавшие в рядах ВСУ чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.

    А недавно на Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ.


    28 ноября 2025, 22:33 • Видео
    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    28 ноября 2025, 09:03 • Новости дня
    Счет раненых солдат ВСУ в Димитрове пошел на сотни

    Советник главы ДНР Кимаковский: Счет раненых солдат ВСУ в Димитрове пошел на сотни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество раненых солдат ВСУ в Димитрове исчисляется сотнями. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские военные умирают из-за невозможности быть эвакуированными.

    По его словам, число раненых солдат ВСУ в Димитрове достигает сотен, передает ТАСС. Кимаковский сообщил, что положение украинских военных критическое – из-за отсутствия возможности эвакуации многие умирают без медицинской помощи.

    По словам Кимаковского, «в Димитрове действительно катастрофа для противника. Там количество раненых идет на сотни, они умирают от отсутствия помощи, а вывести украинское командование их не может». Он отметил, что среди заблокированных в этом районе находятся элитные спецподразделения ВСУ, а также мобилизованные бойцы и военные, покинувшие Красноармейск.

    Сложившаяся ситуация, по словам Кимаковского, связывается с масштабной блокадой города, что делает любое передвижение украинских военных крайне затруднительным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.

    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Подразделения России ранее освободили 24 здания в Димитрове.

    28 ноября 2025, 12:43 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье, сообщили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки в результате активных действий освободили Звановку, Петровское, Иванополье и Васюковку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1650 военнослужащих, два танка, 26 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника. Были освобождены Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 1,6 тыс. военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и четыре склада материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и погранотряда погранслужбы Украины в Сумской и Черниговской областях.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 935 военнослужащих, пять бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 14 складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 1575 военнослужащих, танк, 38 бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 77 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В течение недели в Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас. Завершено освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6585 зданий, отчитались в Минобороны.

    Отражены 54 атаки подразделений 32-й механизированной, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 210-го и 425-го штурмовых полков ВСУ с целью деблокирования окруженной группировки противника. Уничтожены более 225 украинских военнослужащих и 11 бронемашин.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный, а также южной части города.

    За прошедшую неделю в районе Красноармейска и Димитрова противник потерял свыше 1710 военнослужащих, танк, 33 бронемашины и девять орудий полевой артиллерии.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 3215 военнослужащих, два танка, 57 бронемашин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 и восемь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение в Запорожской области, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны ВСУ.

    При этом потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 станции РЭБ, 28 складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Васюковку в ДНР. До этого они освободили Иванополье в ДНР.

    Вооруженные силы Украины теряют в зоне спецоперации около 1,4 тыс. военных убитыми и ранеными ежедневно в 2025 году, сообщили в Минобороны.

    28 ноября 2025, 18:14 • Новости дня
    Солдат ВСУ совершил суицид, чтобы не исполнять приказ

    Солдат ВСУ покончил с собой, чтобы избежать выполнения приказа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В штурмовом полку украинской армии зафиксирован случай суицида на фоне жесткого приказа командования и тяжелой ситуации на позиции, сообщил офицер российской группировки войск «Север».

    Военнослужащий отдельного штурмового полка ВСУ покончил с собой, чтобы не выполнять приказ командования о проведении разведки боем в заведомо безнадёжной ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на офицера российской группировки войск «Север».

    Российские бойцы зафиксировали момент самоубийства солдата на видео во время собственной разведки в этом районе.

    По словам офицера, ситуация, приведшая к трагедии, отражает общий рост случаев суицида среди военнослужащих ВСУ из-за тяжёлой обстановки и жёстких приказов командования. Он подчеркнул, что моральный дух украинских военных падает, а приказы киевского командования нередко вынуждают солдат к подобным шагам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военный эксперт Андрей Марочко зафиксировал рост небоевых потерь, включая суициды, в рядах ВСУ.

    Он также отметил, что украинским военным в районе Северска ставят невыполнимые задачи.

    Украинские офицеры тоже сообщали, что в каждой роте ВСУ есть нежелающие отправляться в бои, и некоторые из них совершают самоубийства.

    28 ноября 2025, 13:04 • Новости дня
    ВСУ безуспешно пытались прорваться из Димитрова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько групп украинских военнослужащих предприняли безуспешную попытку вырваться из Димитрова, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, несколько штурмовых групп украинских военных предприняли безуспешную попытку прорваться из Димитрова, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил, что «противник предпринял попытку вырваться из Димитрова. Несколько групп пробовали выйти. В итоге большая часть из них была уничтожена».

    Кимаковский уточнил, что украинские военные выходили с оружием и пытались использовать его, что привело к их ликвидации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.

    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом. Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.

    28 ноября 2025, 09:57 • Новости дня
    Под Купянском ударами ФАБ уничтожены бойцы нацгвардии Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько групп бойцов 15-й бригады нацгвардии Украины уничтожены ударами ФАБ под Купянском, сообщили в российских силовых структурах.

    Несколько групп военнослужащих пятнадцатой бригады нацгвардии Украины были уничтожены ударами фугасных авиационных бомб (ФАБ) в районе Купянска, передает ТАСС. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

    По их словам, удары были нанесены непосредственно по местам дислокации бойцов украинской нацгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные военнослужащие ВСУ рассказали о приказах своих командиров стрелять по мирным жителям в Купянске.

    Военнослужащие ВСУ ранее переоделись в гражданскую одежду, чтобы скрыться в Купянске.

    Российские силы сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении с помощью РСЗО «Ураган».

    28 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли за неделю по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия
    ВС России нанесли за неделю по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам ВС России с 22 по 28 ноября нанесли массированный и шесть групповых ударов, сообщили в Минобороны.

    В результате поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотников, места хранения безэкипажных катеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За минувшую неделю ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300, пусковая установка румынской РСЗО APR-40, две машины РСЗО «Град», перечислили в оборонном ведомстве.

    Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, 13 снарядов американской РСЗО HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1664 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 302 беспилотника, 638 ЗРК, 26 306 танков и других бронемашин, 1621 боевая машина РСЗО, 31 607 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 890 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили пункт спутниковой связи ВСУ. За день до этого ВС России поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ. А ранее ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине.

    28 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Женщина погибла, ребенок пострадал при ударе БПЛА под Белгородом

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по дому в селе Драгунское погибла женщина, пятилетний ребенок получил ожоги лица и тела.

    Инцидент произошел в селе Драгунское Белгородского округа после попадания беспилотника по частному дому, передает ТАСС.

    Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате происшествия погибла женщина. Пятилетний мальчик получил ожоги лица и тела.

    Гладков уточнил: «Бригада скорой доставляет мальчика с ожогами лица и тела в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается».

    Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей. На месте работают экстренные службы и организуется оказание всей необходимой поддержки пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны уничтожило 13 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и Азовским морем за четыре часа.

    Жителям Орловской области направили предупреждение об угрозе атаки беспилотников и призвали соблюдать бдительность.

    В Новороссийске после атаки украинских беспилотников выявили сотни повреждений в квартирах многоэтажных и частных домов.

    28 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    В Орловской области объявили угрозу атаки беспилотников

    Власти сообщили об угрозе атаки беспилотников на Орловскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителям Орловской области было направлено предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов с просьбой сохранять бдительность.

    Информация о возможной атаке беспилотников была размещена в официальном приложении МЧС России, передает ТАСС.

    В экстренном сообщении уточнялось: «Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны».

    Дополнительных деталей о характере угрозы или предпринятых мерах не приводилось.

    Местным жителям рекомендовалось сохранять спокойствие и следить за поступающей официальной информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сочи Андрей Прошунин рекомендовал родителям не отправлять детей в школы до отмены воздушной тревоги.

    Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, атаковавших Белгородскую область, Крым и акваторию Азовского моря.

    В результате работы ПВО были уничтожены десять украинских беспилотников в воздушном пространстве трех приграничных регионов России.

    29 ноября 2025, 05:35 • Новости дня
    NYP сообщила о намерении Ермака уйти на передовую

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший главный советник главы киевского режима Андрей Ермак в пятницу сообщил газете New York Post о том, что отправляется на передовую через несколько часов после того, как подал заявление об отставке и обыска в его доме, проведенного Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

    «Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», – написал Ермак таблоиду New York Post (NYP) в эмоциональном письме.

    Разжалованный украинский чиновник также указал, что служил Украине и был в столице страны с начала российской спецоперации. Он не стал вдаваться в подробности о том, как отправится на фронт и вступит ли в ряды Вооруженных сил Украины. Лишь извинился, что, возможно, скоро перестанет отвечать на звонки.

    «Я не хочу создавать проблем Зеленскому; я иду на фронт <...> Меня возмущает грязь, обрушившаяся на меня, но еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», – якобы написал Ермак в письме газете.

    NYP напомнила, что Зеленский уже перетасовал состав своей переговорной команды, которой поручено работать над мирным планом с США.

    Напомним, глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку. В пятницу украинские антикоррупционные органы проводили у него обыски.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком. Также названа возможная замена Ермаку на посту главы офиса Зеленского. При этом эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    29 ноября 2025, 04:10 • Новости дня
    Business Insider узнал о новой тактике ВС России в небе на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия пытается сбивать украинские вертолеты и другие воздушные цели в помощью беспилотников, заявил изданию подполковник ВСУ Юрий Мироненко, заместитель министра обороны Украины по инновациям, бывший командир подразделения БПЛА.

    По словам Мироненко, совладать с российскими дронами сложно, так как ими управляет оператор в реальном времени.

    «Это позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе», – сказал Мироненко изданию Business Insider (BI).

    По его словам, новая тактика атаки воздушных целей дронами вблизи линии фронта не только сокращает время реакции обороняющихся, но и создает целый ряд новых проблем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили первый симулятор для перехвата дронов. Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне СВО. Производитель сообщил о планах начать сборку БПЛА Supercam за рубежом.

    28 ноября 2025, 18:56 • Новости дня
    Минюст включил издание «DOXA» и политика Савостьянова в реестр иноагентов

    Минюст внес в число иноагентов издание «DOXA», политика Савостьянова и журналистку Гимранову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минюст пополнил реестр иноагентов, в него включили издание «DOXA», политика Савостьянова и журналистку Гимранову, сообщается на сайте ведомства.

    Минюст России добавил в реестр иноагентов издание «DOXA» (признана нежелательной организацией), а также сына чеченского политика Аслана Масхадова Анзора, политика Евгения Савостьянова, поэтессу Василину Орлову и журналистку Айгуль Гимранову-Лион, сообщается на официальном сайте ведомства.

    В публикации уточняется, что указанные лица распространяли недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти России. Кроме того, они публично выступали против спецоперации на Украине.

    В частности, Гимранова-Лион призывала к нарушению территориальной целостности России и участвовала в мероприятиях, проводимых нежелательными для России организациями.

    Масхадову также предъявили участие в деятельности организации, признанной нежелательной в стране, а еще распространение ложных сведений для формирования негативного отношения к ВС России.

    Орлову и Савостьянова Минюст обвинил в распространении фейков, направленных на создание отрицательного образа российской армии. В пресс-релизе подчеркивается, что Савостьянов имел контакты с иностранными агентами.

    Евгений Савостьянов бывший заместитель руководителя администрации президента России. В начале 90-х годов он возглавлял управление КГБ СССР по Москве и Московской области, а затем КГБ РСФСР и АФБ РСФСР. Решение о включении в реестр было принято в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов акциониста Антона Литвина, журналистку Елену Налимову и интернет-издание «Аспекты Башкортостана».

    Также до этого Минюст добавил в список иностранных агентов акциониста Павла Крисевича, политолога Георгия Чижова и несколько организаций, среди которых форум «СловоНово».

    *признан Минюстом России иностранным агентом


    29 ноября 2025, 01:21 • Новости дня
    Reuters узнало о намерении Рубио пропустить ключевое для Киева заседание НАТО

    Reuters узнало о намерении Рубио пропустить важное для Киева заседание НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе на следующей неделе, сообщили Reuters два американских чиновника.

    Вместо отсутствующего Рубио Вашингтон будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау, сообщил один из источников агентства Reuters.

    Информации о причинах, по которым Рубио пропустит встречу 3 декабря, нет. Вероятная неявка его на заседание произошла в тот момент, когда официальные лица США и Украины пытаются сократить разногласия по поводу плана президента Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту, а некоторые европейские дипломаты жалуются, что их исключают из процесса.

    Обычно в год проводится две официальные встречи министров иностранных дел стран НАТО, и госсекретарь США крайне редко отсутствует на них.

    Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал, что Рубио посещает достаточно много мероприятий.

    «Госсекретарь Рубио уже посетил десятки встреч с союзниками по НАТО, и было бы совершенно непрактично ожидать его присутствия на каждой встрече», – сказал чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине. CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану. Госсекретарь Рубио сообщил европейским союзникам, что долгосрочные гарантии для Киева обсудят позже, их реализация будет зависеть от успеха переговоров.

    28 ноября 2025, 18:44 • Новости дня
    В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

    Аэропорт Калуги временно прекратил прием и выпуск самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Калуги приостановили работу по приему и отправке воздушных судов ради мер безопасности.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, передает ТАСС. Как уточнили в Росавиации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    В ведомстве добавили, что остановка работы аэропорта связана исключительно с временными обстоятельствами и касается всех рейсов, планировавшихся на этот период. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владикавказе, Грозном и Магасе приостановили взлеты и посадки самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    В аэропорту Геленджика ввели временные дополнительные ограничения полетов. В Сочи и Краснодаре установили временные ограничения ради безопасности пассажиров и экипажей.

    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей в Москве
    Крупный пожар произошел на складе аккумуляторов ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане
    На Украине напомнили Зеленскому его обещание уйти вместе с Ермаком
    Песков назвал последствие коррупционных скандалов на Украине
    Кабмин утвердил поэтапную отмену скидки в системе для большегрузов «Платон»
    Зашедшего в ТЦК уточнить данные экс-футболиста сборной Украины призвали в ВСУ
    Объявлено о планах строительства в России дорог без ограничения скорости

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    Перейти в раздел

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
