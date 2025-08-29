Беженка заявила о массовых кражах вещей ВСУ в Красноармейске

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее слова, военные ВСУ регулярно занимались мародерством в домах жителей Красноармейска, включая кражу ковров, передает РИА «Новости». Власова добавила, что подобные случаи были распространены и воспринимались украинскими военными как норма. Власова сообщила: «Я старалась с ними (ВСУ) не общаться. У соседей, которые пустили их на квартиру, они вывезли все, когда выезжали. Полностью все. Соседка, Лена, ничего не могла сказать им, боялась. У них это нормально. Как в город выезжали, смотрим, груженые машины легковые, ковры, ну все (что есть в доме). Где они это все (взяли)? Мародерство».

По ее словам, случаи, когда военные занимали жилые помещения без согласия хозяев, также были обычным делом. Власова добавила, что после возвращения с работы многие местные жители обнаруживали свои дома занятыми военными, а на вопросы о собственном жилье получали ответ: «Где найдешь, там и живи».

Беженка отметила, что к моменту ее отъезда вся работа на местных предприятиях была остановлена, что еще больше ухудшило гуманитарную ситуацию в городе. Напомним, Красноармейск (украинское название Покровск) имеет стратегическое значение для группировки ВСУ в ДНР и остается одним из ключевых узлов снабжения гарнизонов. Освобождение города позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление в Запорожской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке украинской армии к уличным боям в Красноармейске. Российские войска взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинской армии в этом городе. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил украинской армии под Красноармейск.