В зоне спецоперации началось применение беспилотника-разведчика «Сова»

Tекст: Ирма Каплан

«Разведывательный беспилотник «Сова» вертикального взлета и посадки (VTOL) уже применяется в зоне спецоперации. Ежемесячно производится порядка 40 бортов. Ключевая особенность беспилотника заключается в том, что для его применения не требуется взлетно-посадочная полоса или катапульта. Нужна только взлетная площадка площадью 3х3 м», – рассказал представитель разработчика ТАСС.

Применяют «Сову» для передачи видео в режиме реального времени, кроме того, аппарат оснащен функцией автоматического распознавания объектов.

«Сова» интегрирована в программный комплекс «Глаз-Гроза» – эту систему применяют для наведения и поражения целей противника за 2-4 минуты после их выявления.

Координаты, полученные с разведывательного аппарата, передаются через комплекс, что позволяет ударным дронам «Ночная ведьма» и «Заноза» мгновенно реагировать. От разведки до поражения цели проходит минимальное количество времени.

Дрон развивает крейсерскую скорость около 80-90 км/ч и может использоваться на высоте до 3 км, работая на расстоянии примерно 50 км от оператора.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех сообщил, как Су-35С успешно «охотился» на цели противника в зоне СВО. В сентябре боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания. Грузовой квадрокоптер «Слон» начали применять для снабжения российских бойцов на труднодоступных участках линии фронта в зоне СВО.