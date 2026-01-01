Ажиотаж в кинотеатрах зафиксировали в первый день года

Tекст: Денис Тельманов

Билеты на праздничные показы фильма «Буратино» были раскуплены заранее, а на 1–2 января в ряде городов сеансы проходят с аншлагами, пишет Life.

Зрители отмечают, что свободные места осталось только на утренние показы либо в небольших залах.

Для удовлетворения спроса кинотеатры увеличивают число показов ленты. Участники кинорынка подчеркивают, что столь высокий интерес к семейному фильму в первый день года наблюдается редко.

Фильм снял Игорь Волошин, а сценарий к нему написал Андрей Золотарев. В ленте звучит музыка Алексея Рыбникова в современной аранжировке, написанной специально для этого релиза.

Для съемок кино построили масштабную декорацию итальянского городка площадью около 7 тыс. кв. метров в Кинопарке «Москино».

Картина ориентирована на семейную аудиторию и заявлена как один из главных новогодних проектов года.

Интерес подогрет составом актеров: Федор Бондарчук исполнил роль Карабаса-Барабаса, Александр Петров сыграл кота Базилио, Виктория Исакова – лису Алису, Александр Яценко – папу Карло.

Среди исполнителей также Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев и Анастасия Талызина. Роль Буратино исполнила Виталия Корниенко с помощью технологии захвата движения.

