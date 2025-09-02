Мантуров рассказал о сжигающих цель лазерных системах для борьбы с БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

«Что касается лазерных систем по противодействию беспилотникам, у нас есть наработки, есть образцы, продукция, которая уже поставляется, в небольших пока объемах. Образцы недавно, как вы упомянули, были продемонстрированы в том числе и мне на испытательном полигоне, и получили путевку в жизнь и перспективные заказы», – сказал Мантуров ТАСС.

Первый вице-премьер выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем эти решения будут активно применяться по мере наращивания объемов производства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны России увеличило поставки тактических беспилотников в войска, что уже положительно влияет на эффективность боевых действий.

В августа на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, позволяющее перехватывать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора.