В Казани представили детектор дронов с перехватом видео с БПЛА

В Казани на выставке на выставке «Дрон экспо – 2025» показали устройство, способное снимать видеокартинку с вражеских FPV-дронов и выводить ее на экран оператора.
Компания «Элтех-Юг» представила на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани инновационный детектор БПЛА «ПТ-02», передает ТАСС.
Разработка способна перехватывать видео с вражеского FPV-дрона после обнаружения сигнала и сразу транслировать изображение на монитор. Это позволяет мгновенно определять цель атаки противника по видеокартинке.
Как сообщил генеральный директор «Элтех-Юг» Александр Камин, система оснащена дублирующим антенным входом, что обеспечивает одновременный мониторинг обстановки на дистанции до 1 км и точечное определение конкретной цели без остановки общего сканирования. Диапазон сканирования устройства – от 400 до 6 400 МГц.
Поставки детектора «ПТ-02» в российские войска планируются в сентябре.
Ранее в России создали новый обнаружитель дронов-разведчиков «Марс».
На Петербургском международном экономическом форуме презентовали и применили автоматизированную систему обнаружения беспилотников «Булат-онлайн» компании 3mx.
В апреле в России представили комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, которые не требуют участия оператора.