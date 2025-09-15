Депутат Рады Дмитрук заявил об острой нехватке людей для ВСУ через два года

Tекст: Вера Басилая

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал материал The Atlantic, в котором сообщалось, что Украина останется вооруженным и враждебным соседом России, передает РИА «Новости».

Он считает такое заявление несостоятельным, подчеркнув, что при текущей демографической ситуации через два года на Украине не останется людей для пополнения армии.

Дмитрук отметил, что украинцев невозможно клонировать, а вся «вооруженность» страны обеспечивается западными поставками, которые могут прекратиться, а для их использования необходимы люди. По словам депутата, «демографическая катастрофа» на Украине становится очевидной.

Он также прокомментировал мнение The Atlantic о потере Москвой влияния в мире и о сплоченности Европы. По его словам, «сплоченная Европа» существует только на страницах западного издания, а не в реальной политике.

О серьезной нехватке личного состава в украинской армии ранее рассказывал взятый в плен военнослужащий ВСУ Иван Шаповал. Он отмечал, что этот дефицит очевиден для всех, кто вступает в ряды армии.

Ранее в силовых структурах заявили о подготовке населения Украины к мобилизации женщин.

Киев выделил 500 млн гривен на экстренную мобилизацию граждан страны.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине, сопровождающуюся избиениями и смертями, позорным явлением для Европы XXI века.