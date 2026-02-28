Концерн BMW отозвал 337 тыс. автомобиля из-за угрозы возгорания

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает газета Munchner Merkur со ссылкой на данные федерального управления автомобильного транспорта ФРГ, немецкий автоконцерн BMW начал новый массовый отзыв автомобилей по всему миру, передает РИА «Новости». По данным издания, отзыв затрагивает 337 374 автомобиля, из которых 29 441 зарегистрированы в Германии.

В список попали модели i5, i7, автомобили 5-й и 7-й серии, а также M5, выпущенные с 9 июня 2022 года по 5 декабря 2025 года. Причиной масштабной сервисной кампании стал повышенный риск возгорания.

Ранее, 11 февраля, BMW уже отзывал 575 тыс. автомобилей из-за аналогичной проблемы, связанной с неисправностью стартера. Прошлой осенью концерн также был вынужден отозвать сотни тысяч машин по схожей причине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Volvo Car Group объявила глобальный отзыв кроссоверов EX30 по всему миру из-за проблем с аккумуляторами от китайской Sunwoda Electronic.

Китайский автопроизводитель Geely начал отзывную кампанию из-за возможных проблем с клапаном вентиляции в крышке топливного бака автомобилей Geely Emgrand.

Компания Kia объявила об отзыве более 29 тыс. кроссоверов Sportage, выпущенных с 2014 по 2016 год, из-за риска замыкания в электрической цепи блока ABS/ESC.