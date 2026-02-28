Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.29 комментариев
Ким Чен Ын раздал снайперские винтовки руководителям КНДР
Лидер КНДР отметил заслуги руководящего состава и военных, лично передав им новые снайперские винтовки в штаб-квартире партии.
Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын вручил новые снайперские винтовки ведущим управленцам и военным командирам по случаю IX съезда партии, передает РИА «Новости».
Торжественное вручение состоялось 27 февраля в штаб-квартире Центрального комитета партии. Среди получателей подарков – члены Центрального военного комитета ТПК, главные командиры ведомств вооруженных сил КНДР, командиры крупных соединений и охранных частей Корейской народной армии, а также ведущие руководящие кадры.
«По случаю IX съезда партии я лично приготовил для вас особые подарки. Как уже сообщилось, Академия национальной обороны по-новому разработала и выпустила эту снайперскую винтовку нового поколения. Это просто классное оружие», – заявил Ким Чен Ын.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын заявил о намерении достичь абсолютного превосходства КНДР в обороне с помощью внедрения секретных боевых систем и искусственного интеллекта в новую пятилетку.
Ким Чен Ын объявил о запуске масштабных перемен и нового пятилетнего плана по итогам IX съезда Трудовой партии Кореи. Он также заявил о готовности армии КНДР нанести «безжалостное возмездие» в ответ на любые враждебные военные действия против республики.