Ким Чен Ын раздал снайперские винтовки руководителям КНДР

Tекст: Денис Тельманов

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын вручил новые снайперские винтовки ведущим управленцам и военным командирам по случаю IX съезда партии, передает РИА «Новости».

Торжественное вручение состоялось 27 февраля в штаб-квартире Центрального комитета партии. Среди получателей подарков – члены Центрального военного комитета ТПК, главные командиры ведомств вооруженных сил КНДР, командиры крупных соединений и охранных частей Корейской народной армии, а также ведущие руководящие кадры.

«По случаю IX съезда партии я лично приготовил для вас особые подарки. Как уже сообщилось, Академия национальной обороны по-новому разработала и выпустила эту снайперскую винтовку нового поколения. Это просто классное оружие», – заявил Ким Чен Ын.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын заявил о намерении достичь абсолютного превосходства КНДР в обороне с помощью внедрения секретных боевых систем и искусственного интеллекта в новую пятилетку.

Ким Чен Ын объявил о запуске масштабных перемен и нового пятилетнего плана по итогам IX съезда Трудовой партии Кореи. Он также заявил о готовности армии КНДР нанести «безжалостное возмездие» в ответ на любые враждебные военные действия против республики.