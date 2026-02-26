У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».19 комментариев
Ким Чен Ын пригрозил безжалостным возмездием за военные акты против КНДР
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в речи на военном параде в честь IX съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о готовности армии государства нанести «безжалостное» возмездие в ответ на любые враждебные военные действия против республики.
Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на военном параде, посвященном IX съезду Трудовой партии Кореи, и заявил о готовности армии страны нанести «безжалостное» возмездие за любые враждебные военные действия, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Наша армия незамедлительно нанесет безжалостную атаку возмездия против враждебных военных актов всяких сил, пытающихся посягнуть на суверенитет и интересы безопасности страны».
По словам Ким Чен Ына, в условиях, когда международная система обеспечения мира разрушается, защита права КНДР и ее народа на существование и развитие становится вопросом высшей государственной важности. Он заявил, что эта задача – главная обязанность вооруженных сил страны.
Лидер КНДР отметил также, что армия играет важную роль не только в обороне, но и в социалистическом строительстве, назвав вооруженные силы «знаменем наступления и ударным отрядом» на всех направлениях развития государства. Ким Чен Ын добавил, что по пути, который прокладывает армия, за ней последуют все офицеры, солдаты и народ страны.
Он выразил уверенность, что армия и народ будут продолжать борьбу за достоинство и процветание КНДР, а также реализацию целей, обозначенных на IX съезде Трудовой партии Кореи. Кроме того, лидер страны поблагодарил членов партии, рабочих, трудящихся всех отраслей и военных за преданность своему делу, особо подчеркнув вклад военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын наблюдал за учениями по запуску гиперзвуковых ракет.
Kyodo заявило о пуске КНДР двух баллистических ракет.
Yonhap объявило о запуске со стороны КНДР баллистической ракеты.