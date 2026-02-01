SpaceX намерена запустить 1 млн спутников на орбиту для работы дата-центров

Tекст: Катерина Туманова

Компания SpaceX в своём стремлении намерена реализовать последнюю грандиозную идею Илона Маска о размещении в космосе центров обработки данных для выполнения сложных вычислительных задач в области искусственного интеллекта, передаёт Bloomberg.

Спутники будут использовать лазерную связь для обмена данными друг с другом и будут выведены на орбиту, обеспечивающую практически постоянный доступ к Солнцу, на высоте от 500 км до 2 тыс. км.

В пятницу компания подала в Федеральную комиссию связи обращение, в котором заявила о намерении создать сеть, работающую на солнечной энергии, чтобы «удовлетворить взрывной рост спроса на данные, вызванный искусственным интеллектом».

«Запуск группировки из миллиона спутников, которые будут функционировать как орбитальные центры обработки данных, – это первый шаг к созданию цивилизации Кардашева II, способной использовать всю мощь Солнца, одновременно поддерживая приложения на основе искусственного интеллекта для миллиардов людей уже сегодня и обеспечивая многопланетное будущее человечества среди звезд», – сказано в заявлении SpaceX.

Согласно представленным документам, эта система, запуск которой может осуществляться с помощью многоразовой ракеты Starship, станет более дешёвой и экологичной альтернативой наземным центрам обработки данных.

Вместо систем охлаждения, использующих большие объемы воды, как на суше, сеть будет полагаться на радиационное охлаждение, происходящее в космосе, что позволяет рассеивать тепло. Это также уменьшит потребность в батареях, поскольку сеть будет получать энергию от солнца, говорится в документе.

