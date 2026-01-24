Ученые сообщили о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца

ИКИ РАН зарегистрировал ночью мощный двойной взрыв на обратной стороне Солнца

Tекст: Мария Иванова

На обратной стороне Солнца в ночь на субботу был зафиксирован очень крупный двойной взрыв, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Отмечается, что ни одного спутника на этом участке сейчас нет, поэтому ученые могут только предполагать детали произошедшего. В лаборатории признались: «Откровенно говоря, до этого момента мы были готовы спорить на деньги, что там сейчас вообще пусто».

Планеты Венера и Меркурий видны слева от Солнца, а справа – Марс. Однако, по словам специалистов, визуальный эффект удара по Венере и Меркурию – лишь оптическая иллюзия: обе планеты сейчас находятся далеко за Солнцем, а плазменные облака от взрыва уходят в сторону.

Если источники активности, вызвавшие двойной взрыв, сохранятся на Солнце ещё около пяти дней, наблюдать их можно будет уже с Земли. Когда Солнце повернётся, эти центры появятся на его левом краю.

Напомним, на этой неделе Земля пережила одну из сильнейших магнитных бурь столетия.

Жители Сибири дыв дня подряд наблюдали полярное сияние.