  Новость часаРоссийская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    24 января 2026, 11:44 • Новости дня

    Ученые сообщили о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца

    ИКИ РАН зарегистрировал ночью мощный двойной взрыв на обратной стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу на обратной стороне Солнца зафиксировали необычно мощный двойной взрыв, детали которого пока невозможно установить из-за отсутствия спутников в этой области.

    На обратной стороне Солнца в ночь на субботу был зафиксирован очень крупный двойной взрыв, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что ни одного спутника на этом участке сейчас нет, поэтому ученые могут только предполагать детали произошедшего. В лаборатории признались: «Откровенно говоря, до этого момента мы были готовы спорить на деньги, что там сейчас вообще пусто».

    Планеты Венера и Меркурий видны слева от Солнца, а справа – Марс. Однако, по словам специалистов, визуальный эффект удара по Венере и Меркурию – лишь оптическая иллюзия: обе планеты сейчас находятся далеко за Солнцем, а плазменные облака от взрыва уходят в сторону.

    Если источники активности, вызвавшие двойной взрыв, сохранятся на Солнце ещё около пяти дней, наблюдать их можно будет уже с Земли. Когда Солнце повернётся, эти центры появятся на его левом краю.

    Напомним, на этой неделе Земля пережила одну из сильнейших магнитных бурь столетия.

    Жители Сибири дыв дня подряд наблюдали полярное сияние.

    22 января 2026, 14:52 • Новости дня
    Автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области
    Автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рабочая поездка губернатора Курской области Александра Хинштейна в Конышевский район сорвалась после того, как на скользкой трассе в Курской области служебный автомобиль вынесло на обочину.

    Хинштейн рассказал в Telegram-канале политика об инциденте на дороге, произошедшем во время его рабочей поездки. По словам губернатора, причиной происшествия стала неблагоприятная погода, из-за которой автомобиль потерял управление.

    «Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», – отметил губернатор.

    Александр Хинштейн также принес извинения жителям, встреча с которыми сорвалась из-за дорожного происшествия. Он пообещал наверстать упущенное после выздоровления и призвал граждан соблюдать осторожность во время поездок.

    Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов.

    22 января 2026, 19:06 • Новости дня
    Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов

    В Москве повысили температуру теплоносителя в отоплении из-за прогноза о морозах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице начали увеличивать температуру в системе отопления, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей на фоне ожидаемого сильного понижения температуры воздуха.

    Специалисты городского хозяйства Москвы приступили к плавному повышению температуры теплоносителя в системе отопления. Решение связано с прогнозом синоптиков о резком похолодании, ожидаемом в ближайшие дни, пишет ТАСС.

    Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что параметры работы системы теплоснабжения корректируются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды. По его словам, «задания на изменение выдаются заблаговременно», а быстрое повышение или понижение температуры теплоносителя невозможно из-за инерционности системы.

    Бирюков также отметил, что регулирование отпуска тепла осуществляется за счет изменения температуры теплоносителя и объема его подачи. Корректировка параметров выполняется в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК», с учетом данных от погодных датчиков и систем диспетчеризации на тепловых пунктах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе. В ближайшие выходные морозы усилятся, а среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов.

    А врачи скорой помощи призвали москвичей не выходить на улицу из-за опасности обморожения и переохлаждения при температуре ниже -25...-30 градусов. Они отметили, что при сильном ветре риск становится еще выше из-за снижения ощущаемой температуры.

    При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что морозы зависят и от высотных зданий в центре Москвы.

    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    22 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Земля пережила одну из сильнейших магнитных бурь столетия

    ИКИ РАН: Прошедшая буря стала одним из крупнейших событий XXI века

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная буря, разыгравшаяся после январской солнечной вспышки, стала одним из крупнейших событий века, вызвав рекордный радиационный шторм и сияния до широт Крыма.

    Магнитная буря, начавшаяся 19 января после вспышки высочайшего класса, стала одним из крупнейших событий XXI века, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитные индексы вышли из красной зоны 21 января и стабилизировались на уровне KP=3-4, что соответствует спокойной или слабо возмущенной магнитосфере.

    Буря стала реакцией на вспышку уровня X1.9, произошедшую в активной области 4341, которая в момент взрыва находилась на линии Солнце–Земля. Это частично объясняет силу удара, однако ученые отмечают, что ряд факторов не укладывается в базовые представления о солнечной активности.

    В Лаборатории сообщили: «Главным, сложно объяснимым последствием взрыва стал исключительно мощный радиационный шторм, сопровождавшийся самым сильным в XXI веке ростом числа энергичных протонов». За сутки плотность протонов достигла 37 тыс. единиц, что в тысячи раз превысило «красный уровень» и почти догнало абсолютный рекорд XX века.

    Из-за роста протонов вышли из строя датчики космического аппарата ACE, что затруднило точное измерение скорости плазменного выброса. Сила магнитной бури не достигла максимального уровня G5, остановившись на отметке G4.7. Продолжительность бури составила 42 часа. Подобной силы бури в текущем цикле наблюдались только дважды: 11 октября 2024 года и 12 ноября 2025 года.

    Событие сопровождалось яркими полярными сияниями, которые наблюдались до широт Крыма и южных границ страны. В Москве и Петербурге наблюдению сияний помешала облачность, однако многочисленные фотографии из разных регионов подтверждают уникальную силу этого явления.

    В настоящее время солнечный ветер нормализовался, плазменный выброс прошел мимо Земли и движется к Юпитеру. Солнце вернулось к умеренной активности, в ближайшие дни возможны новые умеренные вспышки и магнитные бури, однако столь мощных событий не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жители Сибири второй день подряд наблюдали полярное сияние.

    Ученые ранее сообщали о возвращении магнитной бури к высокому уровню G4.

    Между тем Роскосмос заявил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма.

    22 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Солодов доложил Путину о ситуации со снегопадами на Камчатке

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе в связи со снегопадами.

    «Доложил Владимиру Владимировичу о текущей обстановке и ходе работ на совещании с членами правительства России», – сообщил Солодов в Telegram.

    По его словам, ситуация на Камчатке остается сложной, несмотря на частичное восстановление транспортного сообщения.

    Губернатор сообщил, что благодаря помощи федерального центра более 20 единиц снегоуборочной техники готовы направить на Камчатку. Кроме того, Камчатка получит помощь от Сахалинской области и Приморского края. Солодов рассказал, что самолет МЧС с техникой с Сахалина разгружают в аэропорту.

    Также регион запросил дополнительные средства на восстановление дорожной сети весной, когда из-за таяния снега ожидаются серьезные повреждения дорог. Солодов предложил упростить порядок вывоза чистого снега «на рельеф и прибрежную полосу», а не только на специализированные полигоны. Эта мера может быть распространена на все регионы с экстремальной снеговой нагрузкой, сказал он. Дополнительно МЧС закупает четыре вездехода для эвакуации и доставки медиков в труднодоступные районы, сообщил глава региона.

    «Благодарю Владимира Владимировича за внимание к нашему краю и поддержку инициатив. Глубоко признателен всем, кто не остался в стороне и прямо сейчас находится на передовой борьбы со стихией. Отдельное спасибо нашим соседям, которые проявили настоящее дальневосточное братство», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде. Солодов решил обратиться в правительство за помощью для ликвидации последствий аномальных снегопадов. МЧС направило на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику. Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов страны.

    23 января 2026, 14:23 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил серьезных морозах в Московском регионе

    Гидрометцентр предупредил о значительном похолодании в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В Московском регионе в ночь на 24 января ожидается значительное понижение температуры с вероятностью морозов до минус 28 градусов в отдельных районах.

    Температура воздуха в Московском регионе может опуститься до минус 28 градусов предстоящей ночью, передает ТАСС.

    Специалисты Гидрометцентра РФ уточнили агентству, что в Подмосковье ожидается от 18 до 23 градусов ниже нуля, а местами – до минус 28. По словам синоптиков, такие морозы придут при облачной с прояснениями погоде и без осадков.

    В Москве ночью температура составит от минус 19 до минус 21 градуса, а в центре города – от минус 16 до минус 18. Днем 24 января в столице прогнозируют 12-14 градусов мороза, а в Подмосковье – от 12 до 17 ниже нуля.

    В Гидрометцентре отметили, что ветер ночью и днем ожидается слабый, а на дорогах возможно образование гололедицы. Синоптики связывают аномальные холода с влиянием гребня сибирского антициклона, который принес в регион сильные морозы.

    Пониженная температура сохранится в регионе в воскресенье и понедельник, суточная температура будет ниже климатической нормы на 12-13 градусов. Специалисты советуют жителям быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность в связи с экстремальными погодными условиями.

    Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе.

    Между тем система отопления столицы была переведена на усиленный режим работы из-за ожидаемых морозов.

    24 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Губернатор объявил режим повышенной готовности в Мурманской области

    Губернатор ввёл режим повышенной готовности в Мурманской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Массовые отключения электричества из-за непогоды привели к объявлению режима повышенной готовности, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    «В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях «Россетей», в регионе вводится режим повышенной готовности. Провёл заседание оперативного штаба. О ходе работ доложили руководители «Россетей», организаций жизнеобеспечения, главы муниципальных образований», – сообщил он в Telegram-канале.

    Там уточняется, что временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО Североморск пока будут сохраняться.

    Власти вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение, отметил Чибис.

    «Это необходимо для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты», – пояснил губернатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотни тысяч домов в Британии и Франции остались без света из-за циклона Горетти. Хинштейн сообщил об отключении электричества в Хомутовском районе Курской области из-за аварии. После отключения света в морозы в двух деревнях на Урале возбуждено дело.

    21 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде

    Губернатор Солодов предупредил о новом снегопаде на Камчатке

    Tекст: Вера Басилая

    На Камчатке власти начали готовиться к возможному мощному снегопаду, который прогнозируют в ближайшую неделю, после серии экстремальных погодных явлений, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    На Камчатку на следующей неделе может обрушиться новый мощный снегопад, об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании с президентом России, передает РИА «Новости».

    По его словам, регион уже ведет полную подготовку к возможному стихийному явлению, учитывая сложившиеся в последние недели экстремальные погодные условия.

    Начальник местного управления по гидрометеорологии Вера Полякова отметила, что декабрь 2025 года и первая половина января 2026 года на полуострове стали уникальными за последние 60 лет по количеству осадков. В Петропавловске-Камчатском в конце прошлого года выпали 370 миллиметров осадков, что составило 316% от месячной нормы, а в начале января этого года добавились еще 163,6 миллиметра, то есть 149% от нормы.

    Солодов подчеркнул, что власти края координируют работу экстренных и коммунальных служб для оперативного реагирования на возможные последствия стихии.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил о скором похолодании и напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям.

    Губернатор Камчатского края Солодов решил обратиться в правительство за помощью для ликвидации последствий аномальных снегопадов.

    МЧС направило на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику.

    Сильнейший за последние десятилетия снегопад парализовал жизнь Петропавловска-Камчатского.

    Камчатский край стал регионом с самыми высокими сугробами в России.

    23 января 2026, 06:44 • Новости дня
    В Тюменской области отменили очные занятия в школах из-за морозов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В школах Тюменской области из-за морозов отменили очное обучение первой смены.

    Очное обучение первой смены в школах Тюмени для учеников с первого по девятый класс было отменено, передает РИА «Новости». Такое решение приняли из-за крайне низкой температуры воздуха, о чем сообщили на сайте городской администрации. Родителям и учащимся настоятельно рекомендовано следить за дальнейшими сообщениями о возобновлении занятий.

    В Тобольске, где утром термометры показывали минус 38 градусов, а также в Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске отмена очного обучения затронула все классы с первого по одиннадцатый. Об этом проинформировали официальные паблики муниципалитетов. Ученики этих городов временно не посещают школы в первую смену, чтобы избежать негативных последствий для здоровья в условиях экстремальных холодов.

    Администрации городов уточняют, что решение о возобновлении занятий будет приниматься исходя из погодных условий, и просят родителей быть внимательными к обновлениям на официальных ресурсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Анатолий Вассерман предложил не отменять школьные занятия из-за морозов.

    Власти Казахстана предупредили жителей о похолодании до минус 380 градусов.

    В Челябинске отменили занятия во всех школах из-за сильного мороза.

    22 января 2026, 10:59 • Новости дня
    Blue Origin Безоса решила запустить конкурента Starlink

    Blue Origin Безоса решила запустить сеть Tera Wave для конкуренции Starlink

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Blue Origin готовит запуск спутниковой сети Tera Wave — конкурента Starlink, которая свяжет Землю 5408 аппаратами с пропускной способностью до 6 терабит в секунду.

    Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, объявила о плане примерно через два года создать сеть спутниковой связи Tera Wave, которая будет конкурировать со Starlink, передает РИА «Новости».

    В релизе отмечается: «Blue Origin объявила о запуске Tera Wave, сети спутниковой связи... Эта сеть будет обслуживать десятки тысяч предприятий, центров обработки данных и государственных учреждений, которым требуется надежная связь для выполнения критически важных операций».

    По данным компании, Tera Wave рассчитана на передачу данных со скоростью до 6 терабит в секунду в любой точке планеты. Сеть должна включать 5408 спутников на низкой и средней околоземной орбите. Развертывание группировки планируется начать в четвертом квартале 2027 года.

    Конкурирующая сеть Starlink принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска и предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Сейчас в орбите Starlink действует более 6750 спутников.

    В прошлом году сообщалось, что Дональд Трамп начал искать замену компании Илона Маска в проекте ПРО «Золотой купол».

    Blue Origin в ноябре посадила многоразовую ступень своей ракеты на платформу в Атлантике. А в декабре Blue Origin запустила корабль New Shepard с человеком на инвалидной коляске.

    23 января 2026, 09:43 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса испытали новую страховку для работы за бортом МКС

    Космонавты протестировали два новых страховочных фала для работы вне МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Во время тренировки на наземном комплексе космонавты протестировали новую схему страховки с двумя фалами переменной длины для выхода за пределы российского сегмента МКС.

    Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин отработали новую схему страховки при тренировке по внекорабельной деятельности, передает Telegram-канал Роскосмоса.

    Они проверили обновлённый порядок использования страховочных фалов для повышения безопасности при работе за бортом Международной космической станции.

    Если раньше космонавты использовали один короткий фал длиной около метра и второй – пружинный, способный растягиваться до трех метров, теперь по новой схеме применяются сразу два фала переменной длины. Это позволяет космонавтам свободнее перемещаться по внешней поверхности российского сегмента МКС.

    Сергей Прокопьев отметил: «Мы также выполняли эти работы в гидролаборатории до выходов в открытый космос, и сегодня при работе в разных случаях использовали как короткий фал, так и фалы переменной длины». По его словам, подобная фиксация ранее уже была опробована Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким во время выходов в открытый космос – новый способ экипажу понравился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 января в Звездном городке прошла церемония вручения медалей НАСА российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому за участие в миссии МКС-73.

    В тот же деньр оссийский космонавт Андрей Федяев начал предстартовую подготовку в США перед полетом в составе миссии Crew-12 и ему предстоят тренировки на базе SpaceX в Калифорнии.

    Между тем космонавт Кудь-Сверчков показал с борта МКС красное полярное сияние над Землей.

    23 января 2026, 06:13 • Новости дня
    Москвичам пообещали оттепель на следующей неделе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оттепель может прийти в Москву на следующей неделе, велика вероятность, что плюсовая температура установится в среду, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, оттепель может прийти в Москву уже на следующей неделе, передает ТАСС. Как сообщил Вильфанд, «расчеты, которые проведены, указывают на очень большую вероятность повышения температуры до нуля и даже выше в середине недели, в среду».

    Вильфанд отметил, что причиной потепления станет циклон, который с Запада вытеснит антициклональный отрог на Восток. Воздушные массы уже ко второй половине вторника изменят направление на южное, однако во вторник температура еще останется ниже нуля.

    Синоптики также предупреждают, что на фоне приближения циклона атмосферное давление будет снижаться с понедельника. Ожидается его падение примерно на 12-15 миллиметров ртутного столба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Камчатском крае зафиксировали самые высокие сугробы в России.

    Южный циклон пришел в Москву, принеся осадки и метели.

    МЧС Камчатки переведено в режим повышенной готовности из-за сильного циклона.

    21 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Ученые открыли первую комету 2026 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первую в 2026 году комету открыли российские ученые, новое космическое тело C/2026 A1, находящееся сейчас на расстоянии 200 млн км от Земли, полностью исчезнет, упав на Солнце уже через 73 дня.

    Комету C/2026 A1, первую в 2026 году, обнаружили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает ТАСС. По расчетам ученых, небесное тело сгорит на поверхности Солнца уже через 73 дня, 4 апреля.

    Сейчас комета находится на расстоянии 200 млн км от Земли и 300 млн км от Солнца. По предположению ученых, C/2026 A1 может быть фрагментом Великой кометы 1106 года, которую почти тысячу лет назад наблюдали жители Британии, Китая и Японии. Эти наблюдения были зафиксированы в исторических рукописях как появление белой гигантской звезды с хвостом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученый Сергей Язев объяснил отсутствие хвоста у «отправленной» к Юпитеру кометы 3I/ATLAS. До этого стало известно, что комета Борисова, недавно обнаруженная в Крыму, утратила яркость и может после разрушения покинуть пределы Солнечной системы.

    Напомним, что в ноябре астроном Геннадий Борисов открыл в Крыму новую комету C/2025 V1 (Borisov), которая стала 16-м подобным открытием ученого.

    24 января 2026, 00:54 • Новости дня
    Пилот миссии Crew–11 Майк Финке заявил о важности аппарата УЗИ в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Астронавты НАСА во время первого публичного выступления после впервые совершенной с МКС медицинской эвакуации сообщили, что портативный ультразвуковой аппарат пришёлся бы «очень кстати» в той ситуации.

    Астронавт НАСА Майк Финке, пилот миссии Crew–11, рассказал, что аппарат использовался, когда 7 января возникли проблемы со здоровьем.

    «Наличие портативного ультразвукового аппарата помогло нам в той ситуации; мы смогли взглянуть на то, чего у нас не было», – цитирует его Daily Mail.

    Финке не стал вдаваться в подробности о неотложной медицинской помощи. Тот факт, что было использовано ультразвуковое исследование, указывает на две вероятные причины.

    Во-первых, ультразвуковое сканирование часто используется для изучения работы сердечной системы астронавтов в условиях низкой гравитации.

    Другим основным применением ультразвука в космосе является мониторинг состояния глаз астронавтов. Однако ультразвук также может использоваться в качестве общего диагностического инструмента в огромном количестве медицинских случаев, поэтому остается неясным, в чем заключалась неотложная медицинская помощь и как ультразвук оказался полезным.

    Во время пресс-конференции Финке объяснил, что у команды был большой опыт использования ультразвукового аппарата для отслеживания изменений в организме человека, поэтому «когда у нас возникла такая чрезвычайная ситуация, ультразвуковой аппарат оказался очень кстати».

    Пилот Crew–11 добавил, что все будущие космические полеты должны быть оборудованы портативными ультразвуковыми аппаратами.

    Экипаж состоял из российского космонавта Олега Платонова, американских астронавтов Зены Кардман и Майкла Финк, а также японского астронавта Кимии Юи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж прибыл на станцию в августе и планировал оставаться на МКС до конца февраля, но НАСА приняло решение о досрочном возвращении экипажа на Землю из-за медицинского инцидента у одного из астронавтов. Глава НАСА Айзекман сообщал, что члены экипажа Crew-11 чувствуют себя хорошо после возвращения с МКС.

    24 января 2026, 09:00 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкое потепление после морозных выходных ждет москвичей на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, москвичей ожидает в понедельник ночью до минус 20-25 градусов, местами до 28, а днем с запада будет перемещаться хорошо выраженный циклон, передает РИА «Новости». И в понедельник произойдет значительное понижение давления на 10-13 мм ртутного стола за сутки, появится облачность, температура повысится.

    В понедельник вечером температура составит минус 10 градусов, ветер усилится до 15 метров в секунду. Во вторник давление пройдет снег, прогнозируется повышение температуры днем 1-6 градусов ниже нуля.

    «Вот эта температура уже около нормы, ниже на 1 градус. А дальше, в среду и в четверг, повышение температуры. Все воздушные массы с юга, облачность, снег прогнозируется. Температура вот такая: ночью минус 1-6, а днем стремление к нулевой отметке», — отмечает Вильфанд.

    По области температура составит от 0 до минус 5, местами возможны плюсовые значения.

    Ранее Гидрометцентр сообщил серьезных морозах в Московском регионе.

    22 января 2026, 06:43 • Новости дня
    Москвичам пообещали снежный и морозный четверг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и температура до минус 10 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В четверг москвичей ожидает облачная погода с небольшим снегом и гололедицей, передает ТАСС. На сайте Гидрометцентра России уточняется, что температура воздуха в столице днем будет от минус 10 до минус 8 градусов, а в ночь на пятницу может похолодать до минус 15 градусов.

    Синоптики предупреждают жителей Москвы о северо-восточном ветре со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне около 754 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье температура в четверг будет от минус 11 до минус 6 градусов. Ночью в пятницу ожидается похолодание до минус 17 градусов, также возможен небольшой снег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Камчатском крае зафиксировали самые высокие сугробы в России.

    Южный циклон пришел в Москву и принес снегопады.

    МЧС Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона.

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая – серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Как остановить морское беззаконие Запада

    Еще один акт морского пиратства совершен Западом – Франция захватила танкер с российской нефтью. Какие юридические основания заявляет Париж в оправдание своего беззакония, почему Россия не имеет формальных оснований предъявлять французам претензии – и каким образом тем не менее можно защитить критически важную для нашей страны морскую торговлю? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

