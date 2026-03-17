  • Новость часаЧествование паралимпийцев прошло на Красной площади в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский сделал США унизительное предложение
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    Грузия назвалась «соосновательницей Европы»
    Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении
    МИД России выступил с заявлением по ситуации вокруг Кубы
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией
    Песков призвал Киев прекратить тщетное сопротивление
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Мнения
    Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    15 комментариев
    17 марта 2026, 17:42 • Справки

    День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    Когда наступит день весеннего равноденствия в 2026 году

    В 2026 году день весеннего равноденствия в Северном полушарии приходится на 20 марта. Более того, известно даже точное время – явление произойдет в 17 часов 45 минут 14 секунд по московскому времени.

    Дата весеннего равноденствия удивительно стабильна. В отличие от летнего и зимнего солнцестояния, которые могут колебаться в пределах нескольких дней, весеннее равноденствие в период с 2010 по 2050 год практически всегда выпадает на 20 марта. Лишь в 2044 и 2048 годах оно сместится на 19 марта.

    После этого события для жителей Северного полушария наступает астрономическая весна. Солнце поднимается все выше, световой день увеличивается, достигая своего максимума к летнему солнцестоянию, которое в 2026 году придется на 21 июня. Осеннее равноденствие, знаменующее переход к зиме, в 2026 году наступит 23 сентября, а зимнее солнцестояние – 21 декабря.

    Что такое равноденствие с точки зрения астрономии

    Равноденствие – это астрономическое явление, при котором Солнце, двигаясь по видимой траектории (эклиптике), пересекает небесный экватор. Весной оно переходит из Южного полушария в Северное, осенью – наоборот. В этот момент оба полушария Земли освещены одинаково, и продолжительность дня становится равна продолжительности ночи.

    Важно понимать, что равноденствие – это не целый день, а именно момент, когда центр солнечного диска пересекает небесный экватор. Именно потому астрономы указывают точное время события с точностью до секунды.

    После весеннего равноденствия день начинает прибывать, пока не достигнет пика в день летнего солнцестояния. Тогда Солнце замирает в высшей точке над горизонтом на несколько дней, после чего начинается постепенное сокращение светового дня вплоть до зимнего солнцестояния.

    Языческие традиции: как встречали весну на Руси

    Устраивать празднества в день весеннего равноденствия люди начали задолго до появления христианства. Древние славяне верили, что в это время землю посещает Ярило – бог весеннего солнца, плодородия и страсти. Его почитали как первого земледельца и покровителя тех, кто работает на земле.

    В языческой традиции равноденствие было точкой отсчета нового года. В этот день было принято просить высшие силы о благополучии в работе и богатом урожае. Для этого проводились специальные ритуалы, многие из которых дошли до наших дней в трансформированном виде.

    В народной традиции день весеннего равноденствия считался магическим временем. Было принято верить, что все задуманное в этот день обязательно сбудется, а потому нельзя допускать плохих мыслей, печали и дурных поступков.

    Основные обряды и ритуалы

    Весну на Руси встречали широко и с размахом. С юга возвращались первые птицы, и это событие сопровождалось особым кулинарным ритуалом: хозяйки пекли печенье и куличи в форме жаворонков. Также обязательным угощением были блины на сахарном сиропе с зернами пшеницы – символ солнца и будущего урожая.

    Праздничные угощения полагались не только людям, но и богам. Особое место среди них занимал медвежий бог Комо – по одной из версий, славяне почитали его как защитника своего народа.

    На центральных площадях городов устраивали массовые гуляния. Люди водили хороводы, пели песни, соревновались в силе и ловкости – брали снежные городки, перетягивали канат. Считалось: чем веселее пройдет день, тем раньше придет весна и тем урожайнее будет год.

    К вечеру повсюду жгли костры, символизирующие солнечный свет и тепло. Некоторые народы практиковали ритуал скатывания с гор горящих колес в реку – это также символизировало движение солнца по небосводу.

    Еще одной важной традицией были гадания. Девушки выпекали пряники, предварительно положив в тесто мелкие предметы с определенным значением. Колечко сулило скорое замужество, монетка – достаток, ключ – наследство, бусинка – беременность.

    Христианские традиции: как равноденствие связано с Пасхой

    С приходом христианства день весеннего равноденствия приобрел новое значение. От него начали отсчитывать дату празднования Пасхи – главного православного праздника. Согласно церковным правилам, Пасха отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое наступает не раньше равноденствия.

    Кроме того, на само равноденствие или близкие к нему даты часто выпадает день памяти Сорока севастийских мучеников – воинов-христиан, принявших смерть за веру в 320 году. В народе этот праздник называют Сороками. По поверью, именно в этот день домой возвращаются сорок видов птиц.

    Традиция печь на Пасху куличи – прямое продолжение древнего обычая весеннего равноденствия. Сороки считаются днем второй встречи весны: первый выпадает на Сретение 15 февраля, а третий – на Благовещение 7 апреля.

    Как отмечают весеннее равноденствие в разных странах

    День весеннего равноденствия раньше отмечали практически во всех культурах мира. У древних кельтов он назывался Остара – предполагается, что от этого названия произошло английское наименование Пасхи (Easter). Сегодня традиции сохранились во многих странах, особенно на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

    Навруз в странах Ближнего Востока и Средней Азии

    У тюркских и иранских народов весеннее равноденствие совпадает с праздником Навруз – днем наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Подготовка к празднику начинается задолго до его наступления: люди проводят масштабную уборку в домах, покупают новую одежду, запасаются угощениями.

    В день Навруза принято навещать родственников и друзей, начиная с младших членов семьи и заканчивая старшими. Главным праздничным блюдом считается суманак – сладкая паста из проросших зерен пшеницы, которую готовят в огромных казанах с песнопениями и танцами.

    Хиган в Японии

    В Японии весеннее равноденствие – это официальный праздник, который длится три дня. Он называется Хиган и посвящен поминовению предков. Японцы тщательно убираются в домах, приводят в порядок могилы, выставляют на домашние алтари ритуальные угощения. Считается, что в эти дни души умерших возвращаются на землю, чтобы навестить живых родственников.

    Холи в Индии

    В Индии начало весны отмечают знаменитым фестивалем красок Холи. Это один из самых ярких и красочных праздников в мире. Люди выходят на улицы и обсыпают друг друга цветными порошками из специй и трав, обливаются подкрашенной водой. Традиция уходит корнями в глубокую древность и связана с привлечением благополучия, счастья и плодородия.

    Ритуалы в Мексике

    В Мексике в день весеннего равноденствия тысячи людей съезжаются в древний город майя Чичен-Ицу. Считается, что именно в этот день на землю спускается один из главных богов ацтекского пантеона – пернатый змей Кетцалькоатль. Местные жители и туристы собираются у пирамиды Кукулькана, чтобы встретить рассвет и зарядиться энергией древнего праздника.

    Народные приметы на день весеннего равноденствия

    Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день, чтобы предсказать погоду на ближайшее будущее. До нас дошло несколько устойчивых примет:

    • Какая погода стоит в день весеннего равноденствия, такая сохранится и в последующие 40 дней.

    • Если на ветках увидеть жаворонков – к устойчивому теплу, если зябликов – к возвращению морозов.

    • Активное таяние сосулек и звонкая капель предвещают теплое лето.

    • Тот, кто сумеет насчитать 40 проталин в этот день, будет счастлив весь год.

    Как отметить весеннее равноденствие современному человеку

    Сегодня в России праздник равноденствия официально не отмечается, но ничто не мешает последовать примеру предков и провести этот день с пользой. Можно адаптировать древние традиции к современным реалиям.

    Например, в день памяти Сорока севастийских мучеников можно с детьми напечь пирожков в форме жаворонков и выйти в парк, чтобы покормить птиц. Часть выпечки хорошо оставить на деревьях или под ними – это и символический жест, и реальная помощь пернатым.

    Еще одна идея – сплести венок из веток и повесить его на дверь как символ солнца. Такой венок может висеть вплоть до зимнего солнцестояния, напоминая о солнечном цикле.

    Разведение костров в современных городских условиях вряд ли возможно, но его можно символически заменить генеральной уборкой. Разобрать шкафы и избавиться от старых вещей – тоже своего рода очищение перед началом нового жизненного цикла. Правда, верующим лучше сделать это заранее, так как церковь не одобряет бытовые дела в важные христианские праздники.

    Наконец, день равноденствия идеально подходит для того, чтобы загадать заветное желание. Считается, что именно в этот день визуализированные мечты вполне могут начать сбываться. Достаточно зажечь свечу, сесть в удобное кресло и представить ту жизнь, о которой мечтается. По этой же причине думать о плохом в этот день ни в коем случае нельзя.

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации