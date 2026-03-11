  • Новость часаИран объявил о смене стратегии против США и Израиля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    Объявлены сроки окончательного перехода школ на единые учебники
    Багиян и Синякин стали двукратными чемпионами Паралимпиады
    Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
    Госдума запретила выдворять служащих в ВС России иностранцев
    Завод «Москвич» прекратил выпуск модели «Москвич 5»
    Берлин решил использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    21 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    7 комментариев
    11 марта 2026, 17:50 • Справки

    Когда Пасха в 2026 году: дата православной и католической Пасхи, традиции и что нельзя делать

    Когда Пасха в 2026 году: дата православной и католической Пасхи, традиции и что нельзя делать
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Пасха – главный праздник христианского календаря, и его дата каждый год меняется. Она определяется по особым церковным правилам и зависит от лунно-солнечного календаря. В разные годы праздник может приходиться на разные дни весны, а у православных и католиков даты нередко отличаются. Рассказываем, когда будет Пасха в 2026 году, почему меняется дата праздника и какие традиции с ним связаны.

    Какого числа Пасха в 2026 году у православных в России

    Дата праздника ежегодно меняется, поскольку рассчитывается по лунно-солнечному календарю и церковным правилам. В 2026 году Пасха у православных в России приходится на воскресенье, 12 апреля. Католическая Пасха в том же году будет отмечаться раньше – 5 апреля.

    Пасха завершает Великий пост – самый строгий и продолжительный пост в православной традиции.

    Даты Великого поста в 2026 году

    Подготовка к главному христианскому празднику начинается за семь недель до самого события. Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. Этот период включает:

    • Сорок дней Четыредесятницы

    • Страстную седмицу (неделю перед Пасхой)

    • Лазареву субботу и Вербное воскресенье

    Особое значение имеют последние дни перед Пасхой:

    • Великий Четверг – воспоминание Тайной вечери

    • Страстная Пятница – день распятия Христа

    • Великая Суббота – время благоговейного ожидания

    Пасхальное богослужение

    Торжественное ночное богослужение начинается в полночь с 11 на 12 апреля. Чинопоследование включает:

    • Полунощницу

    • Крестный ход вокруг храма

    • Пасхальную заутреню с пением канона

    • Божественную литургию

    В течение всей Светлой седмицы (недели после Пасхи) проводятся особые богослужения, а церковные врата остаются открытыми в знак того, что Воскресением Христа открыты врата рая для всех верующих.

    Пасхальные праздники 2026 года

    Три праздника, предшествующих Пасхе, вносят особый смысл в святую неделю и завершают ее величественными событиями. Эти праздники в 2026 году отмечаются в следующие даты:

    Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – 5 апреля 2026 года

    Первая значимая дата накануне Пасхи – Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. В этот день верующие идут в храмы с ветвями вербы или пальмы, олицетворяющими встречу Иисуса жителями Иерусалима. Народ, встречая Спасителя, выкладывал путь пальмовыми листьями и расстилал одеяния, демонстрируя радость и почтение.

    Название «Вербное воскресенье» возникло из-за традиции приносить в храм ветки вербы, которые символизируют внутреннее очищение и устремленность к духовной жизни.

    Праздник сопровождается службами, освящением ветвей и угощением праздничными лакомствами.

    Вознесение Господне – 21 мая 2026 года

    Через сорок дней после Пасхи, 21 мая, православные отмечают Вознесение Господне. Этот праздник посвящен моменту, когда Христос завершил земное служение и вернулся на Небеса. Церковь вспоминает последнее прощание Спасителя с учениками и благословение им дальнейшего служения.

    Верующие собираются на службу, участвуют в крестных ходах и возносят молитвы о спасении человеческих душ. Праздничные церемонии наполнены духом благодарности и надежды, напоминая о величайшем событии в истории человечества.

    День Святой Троицы – 31 мая 2026 года

    Последний праздничный день цикла – День Святой Троицы, который выпадает на 31 мая. Он установлен спустя пятьдесят дней после Пасхи и символизирует сошествие Святого Духа на учеников Христа, что означало рождение христианской Церкви.

    Название «Троица» отображает поклонение святой Троице – Богу Отцу, Сыну и Святому Духу.

    В этот день церкви украшают свежей зеленью и травами, символизируя обновление природы и духовное преображение. Богослужения сопровождаются ликующими песнопениями и благодарственными молитвами, прославляющими Бога.

    Особенности подготовки к Пасхе и связанным праздникам

    Накануне Пасхи проводится Великий Четверг, в который принято испечь куличи, покрасить яйца и устроить специальную генеральную уборку жилища. Каждый из переходящих праздников сопровождается особыми обрядами и народными традициями, несущими глубокие религиозные смыслы и богатую историю.

    Для удобства гостей и паломников храмы открыты для участия в праздничных мероприятиях, проводимых священниками и добровольцами. Каждый праздник наполняет душу радостью и дарит надежду на спасение и просветление.

    Пасха в 2026-2028 годах: даты и традиции празднования у православных и католиков

    Православные и католики пользуются разными методами расчета даты этого праздника.

    Когда отмечают Пасху православные и католики: календарь дат

    Православная Пасха:

    2026 год – 12 апреля

    2027 год – 2 мая

    2028 год – 16 апреля

    Католическая Пасха:

    2026 год – 5 апреля

    2027 год – 28 марта

    2028 год – 16 апреля

    Интересно отметить, что в 2028 году произойдет уникальное совпадение дат – православные и католики отметят Пасху совместно, 16 апреля. Это случается примерно трижды за 19-летний цикл.

    Отличия Великого поста у православных и католиков

    Одной из уникальных особенностей обеих конфессий является продолжительность Великого поста.

    Православная традиция:

    2026 год: с 23 февраля по 11 апреля (48 дней)

    2027 год: с 15 марта по 1 мая (48 дней)

    2028 год: с 28 февраля по 15 апреля (48 дней)

    Католическая традиция:

    2026 год: с 18 февраля по 4 апреля (45 дней)

    2027 год: с 10 февраля по 27 марта (45 дней)

    2028 год: с 1 марта по 15 апреля (45 дней)

    Продолжительность поста различается в результате особенностей церковных уставов и исторических традиций каждой конфессии.

    Фото: ВЗГЛЯД/изображение сгенерировано нейросетью

    Фото: ВЗГЛЯД/изображение сгенерировано нейросетью

    Особенности празднования в разные годы

    Ранняя Пасха (2026 год)

    Пасха 12 апреля считается ранней. Такие даты обычно выпадают на период с 22 марта по 25 апреля. Ранняя Пасха означает, что Великий пост начинается еще зимой – 23 февраля.

    Поздняя Пасха (2027 год)

    Пасха 2 мая относится к поздним празднованиям. Поздняя Пасха характеризуется тем, что Вербное воскресенье и последующие праздники приходятся на уже хорошо прогревшуюся весну.

    Совпадающая Пасха (2028 год)

    Совпадение дат православной и католической Пасхи 16 апреля 2028 года – достаточно редкое явление. В такие годы различия в календарных системах нивелируются особенностями лунного цикла.

    Почему даты празднования Пасхи различаются

    Разница в датах празднования объясняется несколькими факторами:

    • Использование юлианского календаря православной церковью

    • Применение григорианского календаря католической церковью

    • Разные методы расчета пасхалии

    • Привязка к астрономическим явлениям

    Несмотря на календарные различия, духовный смысл праздника остается единым для всех христиан – радость о Воскресшем Спасителе и надежда на вечную жизнь.

    Что нельзя делать на Пасху 2026 года: традиции и духовные ограничения

    Бытовые ограничения: почему важно отложить хозяйственные дела

    В светлый праздник Пасхи 12 апреля 2026 года церковь рекомендует верующим полностью отказаться от повседневных хозяйственных дел. Под строгим запретом оказываются:

    • Генеральная уборка и мытье окон

    • Стирка и глажка белья

    • Шитье, вязание и рукоделие

    • Ремонтные работы и работа в огороде

    Эти ограничения имеют глубокий духовный смысл. Пасха – время духовной радости, когда все мирские заботы должны отойти на второй план. Откладывая бытовые хлопоты, верующие освобождают место для молитвы и общения с близкими.

    Духовные табу: как сохранить светлую радость праздника

    Наиболее важны ограничения, касающиеся нашего поведения и эмоционального состояния:

    • Запрещается ссориться, ругаться и повышать голос

    • Нельзя сквернословить и допускать дурные мысли

    • Следует избегать сплетен и осуждения

    • Не рекомендуется проявлять скупость и жадность

    • Пищевые ограничения: забота о душе вместо тела

    После длительного Великого поста многие верующие с нетерпением ждут пасхальной трапезы, но и здесь существуют важные ограничения:

    • Нельзя употреблять алкоголь в чрезмерных количествах

    • Запрещается объедаться и делать из праздника чревоугодие

    • Не следует осуждать тех, кто не постился

    Современное понимание традиций

    В XXI веке церковь рекомендует разумный подход к пасхальным запретам. Если человек вынужден работать 12 апреля 2026 года, это не считается грехом. Главное – сохранить пасхальную радость в сердце, независимо от обстоятельств. Можно мыть посуду после праздничного обеда и ухаживать за детьми, но генеральную уборку лучше отложить.

    Соблюдение этих традиций помогает создать особую атмосферу праздника, когда все дела и мысли направлены на духовное, а не на мирское. Именно такой подход позволяет в полной мере ощутить радость Воскресения Христова и разделить ее с близкими людьми.

    Часто задаваемые вопросы о традициях и символах Пасхи

    Что такое пасхальное приветствие и как его произносить?

    Пасхальное приветствие является важной частью православной традиции. Встреча двух верующих людей сопровождается словами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!». Этот обычай возник в древности и символизирует радость и уверенность христиан в победе жизни над смертью. Произнося приветствие, верующие передают друг другу утешение и вдохновение.

    Зачем освящают пасхальную трапезу и что это значит?

    Одним из символов праздника Пасхи является традиция освящения праздничной еды в храме. К основным элементам пасхальной трапезы относят:

    • Кулич – хлеб, символизирующий присутствие Христа в доме верующего. Куличи печет каждая хозяйка, украшая их сверху глазурью и посыпкой.

    • Крашеные яйца – яйцо издревле считается символом зарождения новой жизни, а его покраска в красный цвет символизирует кровь Христа, пролившуюся за человечество.

    • Творожная пасха – специальное блюдо, выполненное в форме пирамиды, напоминающее Гроб Господень. Творог символизирует чистую жизнь, а форма – восхождение Христа к Небесам.

    Освящение пищи – это не магический акт, а акт выражения благодарности Богу за дары природы и пропитание. Через этот обряд верующие стремятся освятить всю свою жизнь, выразить благодарность и укрепление духовной связи с Богом.

    Почему на Пасху принято дарить подарки и угощать соседей?

    Подарки и угощения в Пасху символизируют братство и любовь между людьми. Верующие приглашают гостей разделить праздничную трапезу, считая это возможностью проявить гостеприимство и радушие. Такой обычай помогает укрепить дружеские и семейные связи, подчеркнуть искренность и щедрость человеческого сердца.

    Что означает символическое освещение свечей на Пасху?

    Свет свечи на Пасху символизирует Свет Божий, пришедший в мир через Воскресение Христа. Огонь, зажженный от алтаря, символизирует Божественное присутствие и распространяемую радость победы над тьмой греха и смерти. Этот символизм глубоко проник в сознание верующих и служит источником внутреннего покоя и радости.

    Нужно ли соблюдать строгие посты и ограничения в Пасху?

    Хотя Пасха приходит вслед за Великим постом, сам праздник освобождает верующих от поста и строгости. Главная задача в Пасху – выразить благодарность, вспомнить о жертвоприношении Христа и восстановить утраченные добрые отношения с близкими. Время праздника предназначено для примирения, прощения обид и укрепления любви и взаимопонимания.

    Пасха 2026 года – это не просто календарная дата, а возможность приобщиться к многовековой традиции христианства, понять глубинный смысл праздника и разделить радость Воскресения Христова с близкими и единоверцами. Традиции, символы и обычаи придают пасхальному празднику глубину и смысл, делая его событием особого значения для каждого верующего.

    Главное
    Госдума разрешила частной охране использовать оружие на стратегических объектах
    Иран пообещал не пропустить ни литра «американской» нефти через Ормузский пролив
    Совет нацобороны Румынии одобрил размещение войск США на территории страны
    Япония решила распечатать стратегические запасы нефти
    Правительство Испании отозвало посла из Израиля
    Россиян предупредили о мошенничестве под видом срочного оформления загранпаспорта
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле

    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    Как США удалось быстро расправиться с ВМС Ирана

    Всего за несколько дней войны США почти целиком уничтожили ВМС Ирана – четыре десятка кораблей. Почему американцам удалось так быстро и практически без потерь со своей стороны лишить Иран военно-морского флота? Ответ на этот вопрос кроется в том, как по-разному Иран и США подходят к военно-морскому строительству. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда Пасха в 2026 году: дата православной и католической Пасхи, традиции и что нельзя делать

      Пасха – главный праздник христианского календаря, и его дата каждый год меняется. Она определяется по особым церковным правилам и зависит от лунно-солнечного календаря. В разные годы праздник может приходиться на разные дни весны, а у православных и католиков даты нередко отличаются. Рассказываем, когда будет Пасха в 2026 году, почему меняется дата праздника и какие традиции с ним связаны.

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации