Эксперты ЦБ предупредили о гиперинфляции при ставке 3%
Резкое снижение ключевой ставки до 3% может привести к гиперинфляции и дестабилизации экономики, что угрожает долгосрочным перспективам роста.
Банк России опубликовал исследование с анализом последствий снижения ключевой ставки до 3%, передает «Коммерсантъ».
По мнению экспертов регулятора, такие меры вызовут «опасный перегрев и гиперинфляцию». Они утверждают: «Искусственное стимулирование спроса приведет к кратковременному росту ВВП, но после этого экономика замедлится и уйдет в глубокий спад».
Авторы записки отмечают, что при сохранении высоких инфляционных ожиданий годовая инфляция может достичь 20% через два года, 40% через три года и превысить 100% через семь лет. Такое развитие событий приведет к ограничению производства, сокращению предложения товаров и ухудшению инвестиционного климата.
В документе рассматривается и вариант привязки ставки к текущей инфляции, который приводит к более умеренным последствиям, однако снижает доверие к политике Банка России. В случае такого подхода инфляция через два года увеличится с 6% до более 10%, а спустя четыре года превысит 15%.
Аналитическая записка составлена для обсуждения баланса между экономическим ростом и ценовой стабильностью. Авторы подчеркивают, что оценки могут не учитывать влияния ослабления рубля или накопления финансовых дисбалансов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что резкое снижение ставки может привести к гиперинфляции и повторению сценариев 1990-х годов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер России Сергей Степашин заявил, что в 2027 году ключевая ставка может опуститься до 6–7% при инфляции около 4%.
Ключевая ставка ЦБ РФ представляет собой основной инструмент денежно-кредитной политики, который влияет на стоимость кредитов и размер вкладов.
Центробанк уменьшил ставку на полпроцента, и сейчас ее уровень составляет 15,5% годовых.