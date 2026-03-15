Как встать в очередь на квартиру: условия, документы, порядок
Некоторые граждане России могут не покупать квартиру, а получить ее от государства бесплатно. Кто именно входит в соответствующую категорию, как встать на жилищный учет, какие документы для этого необходимы - и каковы нормы предоставления жилья в таких случаях?
Граждане РФ, признанные нуждающимися в жилых помещениях, имеют право на получение квартиры от государства или муниципалитета по договору социального найма. Для этого необходимо встать на жилищный учёт в местной администрации.
Кто может встать в очередь на квартиру
Согласно статье 51 Жилищного кодекса РФ, нуждающимися в жилых помещениях признаются граждане:
- не имеющие жилья в собственности или по договору социального найма;
- имеющие жильё, но обеспеченные площадью менее учётной нормы на каждого члена семьи;
- проживающие в помещении, не отвечающем требованиям к жилым помещениям (аварийное, ветхое жильё);
- проживающие в квартире с несколькими семьями, если в составе семьи есть больной с тяжёлым хроническим заболеванием, при котором совместное проживание невозможно.
Перечень заболеваний, дающих право на отдельное жильё, утверждён Приказом Министерства здравоохранения РФ № 987н от 29 ноября 2012 г.
Обязательное условие: признание малоимущими
Для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилье по договору социального найма граждане должны быть признаны малоимущими.
Статус малоимущей семьи присваивается органом местного самоуправления с учётом:
- дохода каждого члена семьи (не должен превышать прожиточный минимум в регионе)
- стоимости имущества, находящегося в собственности и подлежащего налогообложению (недвижимость, транспортные средства).
Порядок признания малоимущими и расчёта доходов устанавливается каждым субъектом РФ самостоятельно.
Учётная норма жилой площади
Учётная норма - это минимальный размер площади жилого помещения на одного человека, исходя из которого определяется нуждаемость в улучшении жилищных условий.
Учётная норма устанавливается органами местного самоуправления и различается по регионам:
- Москва - 10 кв. м на человека;
- Санкт-Петербург - 9 кв. м на человека;
- другие регионы - от 8 до 15 кв. м.
Если на каждого члена семьи приходится меньше учётной нормы, семья признаётся нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Норма предоставления жилья
При выделении жилья по договору социального найма применяется норма предоставления - минимальный размер площади на человека при получении квартиры.
Типичные нормы предоставления:
- 18 кв. м на одного члена семьи из двух и более человек;
- 33 кв. м для одиноко проживающего гражданина;
- 42 кв. м на семью из двух человек.
Конкретные значения устанавливаются органами местного самоуправления.
Как встать на жилищный учёт
Пошаговый порядок:
- Получить статус малоимущей семьи. Обратиться в орган социальной защиты населения или МФЦ с документами о доходах и имуществе.
- Подать заявление о признании нуждающимися в жилых помещениях. Заявление подаётся в местную администрацию (жилищный отдел) по месту жительства.
- Дождаться решения. Жилищная комиссия рассматривает заявление в течение 30 рабочих дней, если иное не установлено региональным актом.
- Получить уведомление о постановке на учёт. При положительном решении присваивается порядковый номер в очереди.
Способы подачи документов
Лично в администрацию. Обратиться в отдел по учёту и распределению жилья местной администрации по месту регистрации.
Через МФЦ. Подать документы в любом многофункциональном центре.
Через Госуслуги. В некоторых регионах доступна электронная подача заявления. Необходимо выбрать услугу «Встать на очередь на получение жилого помещения» и следовать инструкциям.
Необходимые документы
Для признания малоимущими:
- заявление;
- паспорта всех членов семьи;
- справки о доходах за последние 12 месяцев;
- документы на имущество (недвижимость, транспорт);
- справка о составе семьи.
Для постановки на жилищный учёт:
- заявление о постановке на учёт с подписями всех совершеннолетних членов семьи;
- паспорта всех членов семьи;
- свидетельства о браке, рождении детей;
- документы, подтверждающие право пользования жильём (договор социального найма, ордер, выписка из ЕГРН);
- справка о регистрации по месту жительства;
- документы, подтверждающие статус малоимущей семьи;
- документы о несоответствии жилья требованиям (при наличии);
- медицинские справки о тяжёлом хроническом заболевании (при подаче по этому основанию).
Точный перечень документов может отличаться в зависимости от региона. Рекомендуется уточнять в местной администрации или МФЦ.
Сроки рассмотрения
Заявление регистрируется в день подачи. Решение о постановке на учёт или об отказе принимается в течение 30 рабочих дней.
О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме не позднее чем через 3 рабочих дня после его принятия.
Причины отказа в постановке на учёт
- не представлены все необходимые документы
- представлены документы, не подтверждающие право на признание нуждающимися
- заявитель не признан малоимущим
- намеренное ухудшение жилищных условий в течение последних 5 лет (продажа жилья, регистрация дополнительных лиц и т.д.)
- место регистрации не соответствует месту обращения
Отказ может быть обжалован в судебном порядке.
Кто получает жильё вне очереди
Согласно статье 57 Жилищного кодекса РФ, вне очереди жильё предоставляется:
- гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции;
- гражданам, страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний из утверждённого перечня;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижении 18 лет.
Льготные категории граждан
Отдельные категории граждан имеют право на получение жилья или жилищных субсидий в приоритетном порядке:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- инвалиды I и II групп;
- семьи с детьми-инвалидами;
- многодетные семьи;
- военнослужащие и члены их семей;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
- жители аварийных домов.
Порядок и условия для льготных категорий устанавливаются федеральными законами и региональным законодательством.
Как узнать место в очереди
На региональном портале госуслуг. В разделе жилищного учёта выбрать сервис проверки очереди, указать номер дела и год постановки на учёт.
В местной администрации. Обратиться в отдел по учёту и распределению жилья с паспортом.
Через МФЦ. Запросить выписку о месте в очереди.
Сколько ждать квартиру
Срок ожидания зависит от региона, количества очередников и объёма выделяемого жилья. В крупных городах ожидание может составлять от 10 до 25 лет и более.
Очередь продвигается по мере:
- предоставления жилья очередникам;
- выделения субсидий;
- снятия граждан с учёта (утрата статуса малоимущих, улучшение жилищных условий, переезд).
Что можно получить
Жильё по договору социального найма. Квартира предоставляется в бессрочное пользование. Наниматель оплачивает коммунальные услуги и плату за наём. Со временем жильё можно приватизировать.
Жилищную субсидию. Денежная выплата на приобретение или строительство жилья. Размер субсидии зависит от региона и категории получателя.
Снятие с жилищного учёта
Граждане снимаются с учёта в случаях:
- подачи заявления о снятии с учёта;
- утраты оснований для признания нуждающимися (улучшение жилищных условий, рост доходов);
- выезда на постоянное место жительства в другой регион;
- получения бюджетных средств на приобретение или строительство жилья;
- предоставления земельного участка для строительства жилого дома;
- выявления недостоверных сведений в представленных документах.
Программа «Молодая семья»
До 2030 года действует государственная программа «Молодая семья», предусматривающая субсидию в размере 30–35% от стоимости жилья.
Условия участия:
- возраст обоих супругов не превышает 35 лет;
- семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- наличие средств для оплаты оставшейся части стоимости жилья (собственные накопления, ипотека, материнский капитал).
Для участия необходимо встать на учёт как нуждающиеся и подать заявление в местную администрацию.