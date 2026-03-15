    Президент Польши злит армию и премьера ради интересов Америки
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Эксперты объяснили причины выпадения КПРФ из тройки ведущих партий
    Захарова сравнила Западную Европу с «голым королем» Андерсена
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Глава МИД Ирана высмеял «дырявый зонтик безопасности США»
    Кремль сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Лыжник Голубков стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Италии
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников
    Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    15 марта 2026, 16:05 • Справки

    Как встать в очередь на квартиру: условия, документы, порядок

    Некоторые граждане России могут не покупать квартиру, а получить ее от государства бесплатно. Кто именно входит в соответствующую категорию, как встать на жилищный учет, какие документы для этого необходимы - и каковы нормы предоставления жилья в таких случаях?

    Граждане РФ, признанные нуждающимися в жилых помещениях, имеют право на получение квартиры от государства или муниципалитета по договору социального найма. Для этого необходимо встать на жилищный учёт в местной администрации.

    Кто может встать в очередь на квартиру

    Согласно статье 51 Жилищного кодекса РФ, нуждающимися в жилых помещениях признаются граждане:

    • не имеющие жилья в собственности или по договору социального найма;

    • имеющие жильё, но обеспеченные площадью менее учётной нормы на каждого члена семьи;

    • проживающие в помещении, не отвечающем требованиям к жилым помещениям (аварийное, ветхое жильё);

    • проживающие в квартире с несколькими семьями, если в составе семьи есть больной с тяжёлым хроническим заболеванием, при котором совместное проживание невозможно.

    Перечень заболеваний, дающих право на отдельное жильё, утверждён Приказом Министерства здравоохранения РФ № 987н от 29 ноября 2012 г.

    Обязательное условие: признание малоимущими

    Для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилье по договору социального найма граждане должны быть признаны малоимущими.

    Статус малоимущей семьи присваивается органом местного самоуправления с учётом:

    • дохода каждого члена семьи (не должен превышать прожиточный минимум в регионе)

    • стоимости имущества, находящегося в собственности и подлежащего налогообложению (недвижимость, транспортные средства).

    Порядок признания малоимущими и расчёта доходов устанавливается каждым субъектом РФ самостоятельно.

    Учётная норма жилой площади

    Учётная норма - это минимальный размер площади жилого помещения на одного человека, исходя из которого определяется нуждаемость в улучшении жилищных условий.

    Учётная норма устанавливается органами местного самоуправления и различается по регионам:

    • Москва - 10 кв. м на человека;

    • Санкт-Петербург - 9 кв. м на человека;

    • другие регионы - от 8 до 15 кв. м.

    Если на каждого члена семьи приходится меньше учётной нормы, семья признаётся нуждающейся в улучшении жилищных условий.

    Норма предоставления жилья

    При выделении жилья по договору социального найма применяется норма предоставления - минимальный размер площади на человека при получении квартиры.

    Типичные нормы предоставления:

    • 18 кв. м на одного члена семьи из двух и более человек;

    • 33 кв. м для одиноко проживающего гражданина;

    • 42 кв. м на семью из двух человек.

    Конкретные значения устанавливаются органами местного самоуправления.

    Как встать на жилищный учёт

    Пошаговый порядок:

    1. Получить статус малоимущей семьи. Обратиться в орган социальной защиты населения или МФЦ с документами о доходах и имуществе.

    2. Подать заявление о признании нуждающимися в жилых помещениях. Заявление подаётся в местную администрацию (жилищный отдел) по месту жительства.

    3. Дождаться решения. Жилищная комиссия рассматривает заявление в течение 30 рабочих дней, если иное не установлено региональным актом.

    4. Получить уведомление о постановке на учёт. При положительном решении присваивается порядковый номер в очереди.

    Способы подачи документов

    Лично в администрацию. Обратиться в отдел по учёту и распределению жилья местной администрации по месту регистрации.

    Через МФЦ. Подать документы в любом многофункциональном центре.

    Через Госуслуги. В некоторых регионах доступна электронная подача заявления. Необходимо выбрать услугу «Встать на очередь на получение жилого помещения» и следовать инструкциям.

    Необходимые документы

    Для признания малоимущими:

    • заявление;

    • паспорта всех членов семьи;

    • справки о доходах за последние 12 месяцев;

    • документы на имущество (недвижимость, транспорт);

    • справка о составе семьи.

    Для постановки на жилищный учёт:

    • заявление о постановке на учёт с подписями всех совершеннолетних членов семьи;

    • паспорта всех членов семьи;

    • свидетельства о браке, рождении детей;

    • документы, подтверждающие право пользования жильём (договор социального найма, ордер, выписка из ЕГРН);

    • справка о регистрации по месту жительства;

    • документы, подтверждающие статус малоимущей семьи;

    • документы о несоответствии жилья требованиям (при наличии);

    • медицинские справки о тяжёлом хроническом заболевании (при подаче по этому основанию).

    Точный перечень документов может отличаться в зависимости от региона. Рекомендуется уточнять в местной администрации или МФЦ.

    Сроки рассмотрения

    Заявление регистрируется в день подачи. Решение о постановке на учёт или об отказе принимается в течение 30 рабочих дней.

    О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме не позднее чем через 3 рабочих дня после его принятия.

    Причины отказа в постановке на учёт

    • не представлены все необходимые документы

    • представлены документы, не подтверждающие право на признание нуждающимися

    • заявитель не признан малоимущим

    • намеренное ухудшение жилищных условий в течение последних 5 лет (продажа жилья, регистрация дополнительных лиц и т.д.)

    • место регистрации не соответствует месту обращения

    Отказ может быть обжалован в судебном порядке.

    Кто получает жильё вне очереди

    Согласно статье 57 Жилищного кодекса РФ, вне очереди жильё предоставляется:

    • гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции;

    • гражданам, страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний из утверждённого перечня;

    • детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижении 18 лет.

    Льготные категории граждан

    Отдельные категории граждан имеют право на получение жилья или жилищных субсидий в приоритетном порядке:

    • ветераны Великой Отечественной войны;

    • инвалиды I и II групп;

    • семьи с детьми-инвалидами;

    • многодетные семьи;

    • военнослужащие и члены их семей;

    • граждане, подвергшиеся воздействию радиации;

    • жители аварийных домов.

    Порядок и условия для льготных категорий устанавливаются федеральными законами и региональным законодательством.

    Как узнать место в очереди

    На региональном портале госуслуг. В разделе жилищного учёта выбрать сервис проверки очереди, указать номер дела и год постановки на учёт.

    В местной администрации. Обратиться в отдел по учёту и распределению жилья с паспортом.

    Через МФЦ. Запросить выписку о месте в очереди.

    Сколько ждать квартиру

    Срок ожидания зависит от региона, количества очередников и объёма выделяемого жилья. В крупных городах ожидание может составлять от 10 до 25 лет и более.

    Очередь продвигается по мере:

    • предоставления жилья очередникам;

    • выделения субсидий;

    • снятия граждан с учёта (утрата статуса малоимущих, улучшение жилищных условий, переезд).

    Что можно получить

    Жильё по договору социального найма. Квартира предоставляется в бессрочное пользование. Наниматель оплачивает коммунальные услуги и плату за наём. Со временем жильё можно приватизировать.

    Жилищную субсидию. Денежная выплата на приобретение или строительство жилья. Размер субсидии зависит от региона и категории получателя.

    Снятие с жилищного учёта

    Граждане снимаются с учёта в случаях:

    • подачи заявления о снятии с учёта;

    • утраты оснований для признания нуждающимися (улучшение жилищных условий, рост доходов);

    • выезда на постоянное место жительства в другой регион;

    • получения бюджетных средств на приобретение или строительство жилья;

    • предоставления земельного участка для строительства жилого дома;

    • выявления недостоверных сведений в представленных документах.

    Программа «Молодая семья»

    До 2030 года действует государственная программа «Молодая семья», предусматривающая субсидию в размере 30–35% от стоимости жилья.

    Условия участия:

    • возраст обоих супругов не превышает 35 лет;

    • семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;

    • наличие средств для оплаты оставшейся части стоимости жилья (собственные накопления, ипотека, материнский капитал).

    Для участия необходимо встать на учёт как нуждающиеся и подать заявление в местную администрацию.

