Как встать в очередь на квартиру: условия, документы, порядок

Граждане РФ, признанные нуждающимися в жилых помещениях, имеют право на получение квартиры от государства или муниципалитета по договору социального найма. Для этого необходимо встать на жилищный учёт в местной администрации.

Кто может встать в очередь на квартиру

Согласно статье 51 Жилищного кодекса РФ, нуждающимися в жилых помещениях признаются граждане:

не имеющие жилья в собственности или по договору социального найма;

имеющие жильё, но обеспеченные площадью менее учётной нормы на каждого члена семьи;

проживающие в помещении, не отвечающем требованиям к жилым помещениям (аварийное, ветхое жильё);

проживающие в квартире с несколькими семьями, если в составе семьи есть больной с тяжёлым хроническим заболеванием, при котором совместное проживание невозможно.

Перечень заболеваний, дающих право на отдельное жильё, утверждён Приказом Министерства здравоохранения РФ № 987н от 29 ноября 2012 г.

Обязательное условие: признание малоимущими

Для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилье по договору социального найма граждане должны быть признаны малоимущими.

Статус малоимущей семьи присваивается органом местного самоуправления с учётом:

дохода каждого члена семьи (не должен превышать прожиточный минимум в регионе)

(не должен превышать прожиточный минимум в регионе) стоимости имущества, находящегося в собственности и подлежащего налогообложению (недвижимость, транспортные средства).

Порядок признания малоимущими и расчёта доходов устанавливается каждым субъектом РФ самостоятельно.

Учётная норма жилой площади

Учётная норма - это минимальный размер площади жилого помещения на одного человека, исходя из которого определяется нуждаемость в улучшении жилищных условий.

Учётная норма устанавливается органами местного самоуправления и различается по регионам:

Москва - 10 кв. м на человека;

Санкт-Петербург - 9 кв. м на человека;

другие регионы - от 8 до 15 кв. м.

Если на каждого члена семьи приходится меньше учётной нормы, семья признаётся нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Норма предоставления жилья

При выделении жилья по договору социального найма применяется норма предоставления - минимальный размер площади на человека при получении квартиры.

Типичные нормы предоставления:

18 кв. м на одного члена семьи из двух и более человек;

33 кв. м для одиноко проживающего гражданина;

42 кв. м на семью из двух человек.

Конкретные значения устанавливаются органами местного самоуправления.

Как встать на жилищный учёт

Пошаговый порядок:

Получить статус малоимущей семьи. Обратиться в орган социальной защиты населения или МФЦ с документами о доходах и имуществе. Подать заявление о признании нуждающимися в жилых помещениях. Заявление подаётся в местную администрацию (жилищный отдел) по месту жительства. Дождаться решения. Жилищная комиссия рассматривает заявление в течение 30 рабочих дней, если иное не установлено региональным актом. Получить уведомление о постановке на учёт. При положительном решении присваивается порядковый номер в очереди.

Способы подачи документов

Лично в администрацию. Обратиться в отдел по учёту и распределению жилья местной администрации по месту регистрации.

Через МФЦ. Подать документы в любом многофункциональном центре.

Через Госуслуги. В некоторых регионах доступна электронная подача заявления. Необходимо выбрать услугу «Встать на очередь на получение жилого помещения» и следовать инструкциям.

Необходимые документы

Для признания малоимущими:

заявление;

паспорта всех членов семьи;

справки о доходах за последние 12 месяцев;

документы на имущество (недвижимость, транспорт);

справка о составе семьи.

Для постановки на жилищный учёт:

заявление о постановке на учёт с подписями всех совершеннолетних членов семьи;

паспорта всех членов семьи;

свидетельства о браке, рождении детей;

документы, подтверждающие право пользования жильём (договор социального найма, ордер, выписка из ЕГРН);

справка о регистрации по месту жительства;

документы, подтверждающие статус малоимущей семьи;

документы о несоответствии жилья требованиям (при наличии);

медицинские справки о тяжёлом хроническом заболевании (при подаче по этому основанию).

Точный перечень документов может отличаться в зависимости от региона. Рекомендуется уточнять в местной администрации или МФЦ.

Сроки рассмотрения

Заявление регистрируется в день подачи. Решение о постановке на учёт или об отказе принимается в течение 30 рабочих дней.

О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме не позднее чем через 3 рабочих дня после его принятия.

Причины отказа в постановке на учёт

не представлены все необходимые документы

представлены документы, не подтверждающие право на признание нуждающимися

заявитель не признан малоимущим

намеренное ухудшение жилищных условий в течение последних 5 лет (продажа жилья, регистрация дополнительных лиц и т.д.)

место регистрации не соответствует месту обращения

Отказ может быть обжалован в судебном порядке.

Кто получает жильё вне очереди

Согласно статье 57 Жилищного кодекса РФ, вне очереди жильё предоставляется:

гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции;

гражданам, страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний из утверждённого перечня;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижении 18 лет.

Льготные категории граждан

Отдельные категории граждан имеют право на получение жилья или жилищных субсидий в приоритетном порядке:

ветераны Великой Отечественной войны;

инвалиды I и II групп;

семьи с детьми-инвалидами;

многодетные семьи;

военнослужащие и члены их семей;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации;

жители аварийных домов.

Порядок и условия для льготных категорий устанавливаются федеральными законами и региональным законодательством.

Как узнать место в очереди

На региональном портале госуслуг. В разделе жилищного учёта выбрать сервис проверки очереди, указать номер дела и год постановки на учёт.

В местной администрации. Обратиться в отдел по учёту и распределению жилья с паспортом.

Через МФЦ. Запросить выписку о месте в очереди.

Сколько ждать квартиру

Срок ожидания зависит от региона, количества очередников и объёма выделяемого жилья. В крупных городах ожидание может составлять от 10 до 25 лет и более.

Очередь продвигается по мере:

предоставления жилья очередникам;

выделения субсидий;

снятия граждан с учёта (утрата статуса малоимущих, улучшение жилищных условий, переезд).

Что можно получить

Жильё по договору социального найма. Квартира предоставляется в бессрочное пользование. Наниматель оплачивает коммунальные услуги и плату за наём. Со временем жильё можно приватизировать.

Жилищную субсидию. Денежная выплата на приобретение или строительство жилья. Размер субсидии зависит от региона и категории получателя.

Снятие с жилищного учёта

Граждане снимаются с учёта в случаях:

подачи заявления о снятии с учёта;

утраты оснований для признания нуждающимися (улучшение жилищных условий, рост доходов);

выезда на постоянное место жительства в другой регион;

получения бюджетных средств на приобретение или строительство жилья;

предоставления земельного участка для строительства жилого дома;

выявления недостоверных сведений в представленных документах.

Программа «Молодая семья»

До 2030 года действует государственная программа «Молодая семья», предусматривающая субсидию в размере 30–35% от стоимости жилья.

Условия участия:

возраст обоих супругов не превышает 35 лет;

семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;

наличие средств для оплаты оставшейся части стоимости жилья (собственные накопления, ипотека, материнский капитал).

Для участия необходимо встать на учёт как нуждающиеся и подать заявление в местную администрацию.