Немецкий суд признал уменьшение веса шоколадок Milka обманом покупателей
Производитель популярных сладостей Milka ввел покупателей в заблуждение, незаметно снизив массу плитки со 100 до 90 граммов из-за подорожания какао-бобов, считает суд в Германии.
Окружной суд Бремена вынес решение против компании Mondelez Deutschland, передает ТАСС. Иск был подан осенью 2025 года защитниками прав потребителей из Гамбурга. Поводом стало решение корпорации выпускать шоколад весом 90 граммов вместо привычных 100 граммов, сделав упаковку тоньше на один миллиметр.
«Судебная палата постановила, что оспариваемое [истцами] уменьшение содержания упаковки представляет собой случай так называемых упаковок-пустышек и, таким образом, является обманом потребителей», – гласит решение инстанции. Судьи отметили, что само изменение веса законно, но компания не предупредила покупателей должным образом.
Представители Mondelez Deutschland не согласились с претензиями, сославшись на предварительные анонсы в социальных сетях. Как сообщает агентство DPA, корпорация уже обжаловала вынесенный вердикт в вышестоящей инстанции. Данное судебное решение не грозит производителю наказанием, однако создаст важный прецедент для будущих разбирательств.
Аналитики зафиксировали ускоренное сокращение среднего веса упаковки продуктов питания на фоне шринкфляции.
Ранее потребители объявили бойкот компании Mondelez International из-за продолжения работы в России.