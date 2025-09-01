В Германии подали в суд на Milka из-за уменьшения плитки шоколада

Центр защиты прав потребителей Гамбурга подал иск на Milka из-за уменьшения плитки шоколада

Tекст: Мария Иванова

Центр по защите прав потребителей Гамбурга подал иск против компании Mondelez Deutschland из-за уменьшения массы шоколадных плиток Milka, передает ТАСС.

Поводом для обращения в суд стало то, что компания оставила прежнюю упаковку и дизайн, но уменьшила вес плитки с 100 до 90 граммов, не снизив цену. Правозащитники сочли это недобросовестной конкуренцией и введением потребителей в заблуждение.

Эксперт Центра Армин Фалет заявил: «Многие потребители годами покупают шоколад Milka и исходят из того, что содержание упаковки не изменилось. Но они введены в заблуждение, потому что многие плитки содержат только 90 граммов [вместо 100 грамм] за ту же или более высокую цену». Он также отметил, что разницу сложно обнаружить, так как толщина плитки уменьшилась только на 1 миллиметр, а информация о весе указана мелким шрифтом.

Фалет призвал власти Германии обязать производителей заранее предупреждать покупателей об изменении объёма продукта и уменьшать размер упаковки пропорционально содержимому. По его мнению, такие компании, как Mondelez, пользуются законодательными лазейками.

В Mondelez Deutschland отвергли обвинения, подчеркнув, что новый вес указан на упаковке, а информация об изменениях заранее публиковалась в социальных сетях. Представитель компании объяснил, что уменьшение размера связано с резким ростом цен на какао-бобы – за год сырье подорожало почти в три раза. В компании считают, что это был единственный способ сохранить конкурентоспособность продукции, не повышая цену и не меняя рецептуру.

Слушания по делу пройдут в земельном суде Бремена. Суд пока не решил, какие процессуальные шаги последуют, но у Mondelez Deutschland есть возможность отреагировать на обвинения до начала слушаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, производителю печенья Oreo и шоколада Alpen Gold, Milka, Toblerone – фирме Mondelez International – объявили бойкот из-за деятельности компании в России.

Ранее розничная сеть X5 прекратила сотрудничество с Mars и перестала отгружать Snickers и Twix из-за разногласий по ценообразованию.

Корпорация Mars завершила работу над плитками Dove и «Коркунов» с начала 2025 года.