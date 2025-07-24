Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
X5 Group прекратила отгрузку Snickers и Twix в магазины
Розничная сеть X5 временно прекратила сотрудничество с Mars из-за несогласия с условиями ценообразования, перестав отгружать Snickers и Twix, сообщили в компании.
В компании объяснили свой шаг несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования, передает ТАСС.
В ходе переговоров сторонам не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества.
По данным X5, цены, предложенные Mars, существенно превышают рыночные ориентиры и не соответствуют ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли.
В компании подчеркнули заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве и увеличении доли российских производителей с оптимальными ценами в своей категории, отметив, что будут действовать в интересах покупателей.
В пресс-службе Mars подтвердили, что компания прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки поставок.
В 2023 году власти США оштрафовали компанию Mars Wrigley на 14,5 тыс. долларов после инцидента на производстве. Работники упали в емкость с шоколадом на заводе компании.