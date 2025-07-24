X5 Group прекратила отгрузку Snickers и Twix в магазины

Tекст: Алексей Дегтярев

В компании объяснили свой шаг несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования, передает ТАСС.

В ходе переговоров сторонам не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества.

По данным X5, цены, предложенные Mars, существенно превышают рыночные ориентиры и не соответствуют ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли.

В компании подчеркнули заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве и увеличении доли российских производителей с оптимальными ценами в своей категории, отметив, что будут действовать в интересах покупателей.

В пресс-службе Mars подтвердили, что компания прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки поставок.

В 2023 году власти США оштрафовали компанию Mars Wrigley на 14,5 тыс. долларов после инцидента на производстве. Работники упали в емкость с шоколадом на заводе компании.