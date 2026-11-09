Финляндия задумала создать укрепрайоны на границе с Россией

Эксперт Степанов сообщил о подготовке Финляндией укрепрайонов на границе с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финляндия намерена развернуть фортификационные сооружения у российских рубежей, передает ТАСС. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на командующего сухопутными силами страны Паси Вялимяки сообщило об изучении Хельсинки опыта украинского конфликта для возможного создания противотанковых заграждений.

«Финляндия таким образом готовится к созданию локальных укрепрайонов для прикрытия военной инфраструктуры, которую планируется развертывать в стране. Помимо тех 10 военных объектов и баз, которые сейчас уже модернизируются, речь также идет о прикрытии будущих арсеналов с высокоточным оружием и, вполне возможно, арсеналов с ядерным оружием, которое потенциально могут разместить на территории Финляндии», – заявил Степанов.

По словам эксперта, финская сторона обладает большим опытом возведения модульных бетонных бункеров. Он отметил, что основной акцент сделают на развитие высокозащищенной подземной инфраструктуры.

Возведением фортификационных сооружений займутся местные подрядчики, с которыми у Сил обороны Финляндии уже заключены соответствующие контракты, заключил аналитик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу командующий сухопутными силами Финляндии Паси Вялимяки допустил возможность создания противотанковых заграждений у российской границы.

Ранее власти Эстонии запланировали построить до 150 бункеров вблизи границы с Россией.

Также сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение как минимум восьми совместных с НАТО военных учений.