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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    4 комментария
    9 ноября 2026, 06:27 • Новости дня

    Празднование Дивали вызвало критическое загрязнение воздуха в Дели

    Качество воздуха в Дели достигло критических значений после фестиваля Дивали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице Индии зафиксировали критические показатели качества воздуха из-за густого смога, образовавшегося после массового запуска фейерверков во время индуистского фестиваля Дивали.

    Несколько станций мониторинга по всему Дели выявили индекс качества воздуха на уровне свыше 400, что означает опасные и критические показатели загрязнения, передает ТАСС.

    Местные жители начали массово использовать праздничную пиротехнику накануне после заката. В честь индийского Нового года принято зажигать светильники и петарды, чтобы отогнать злых духов. Системы мониторинга сразу зафиксировали резкий рост концентрации вредных веществ.

    Дым от фейерверков стал дополнительным фактором ухудшения ситуации. Осенью в индийской столице традиционно отмечается падение качества воздуха из-за безветренной погоды и расположения города в низине. Для борьбы со смогом власти ограничивают движение транспорта и останавливают строительные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МИД Индии осудил нападения на коммерческие суда в Черноморском регионе.

    Также плохие погодные условия сорвали поездку премьера Индии Нарендры Моди на митинг в Западной Бенгалии.

    7 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце более 30 взрывов за двое суток

    ИКИ РАН: На Солнце произошло более 30 взрывов за неполные двое суток

    Tекст: Мария Иванова

    В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    На Солнце наблюдается стремительный рост вспышечной активности, за неполные двое суток было зарегистрировано более 30 взрывов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Накануне космические средства слежения зафиксировали 18 вспышек класса C и выше, а за первые 12 часов субботы к ним добавилось еще 17 событий.

    В ИКИ РАН отметили, что общее число вспышек может достигнуть 40 или 50 к концу дня. Рост числа взрывов начался в середине недели: в понедельник и вторник вспышек не было, а в среду и четверг произошло по три события, включая крупную вспышку уровня M3.6.

    Главным источником активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная почти в центре видимого диска звезды. Энергия из глубины Солнца активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы. Ученые пояснили, что для Земли такой режим более благоприятен, чем накопление энергии для редких и сильных вспышек, однако из-за расположения пятен напротив планеты риск сохраняется.

    Ученые напомнили, что рост активности происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая попала в зону действия крупной корональной дыры. Дополнительные удары от мощных вспышек могут вызвать бурные реакции вплоть до магнитных бурь самого высокого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индекс вспышечной активности на Солнце увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером ученые зафиксировали на звезде самую сильную за четыре недели вспышку класса М.

    В понедельник слабая вспышка класса С прервала четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

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    6 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье

    Гидрометцентр: Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье, в связи с чем в регионе третью ночь подряд будет действовать желтый уровень погодной опасности.

    Специальный режим, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, ввели с 21:00 пятницы до 09:00 субботы, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Синоптики ожидают температуру воздуха в столице от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов. На фоне облачности прогнозируется небольшой снег и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

    Предстоящая ночь может стать самой холодной в Москве с начала осени. Пока этот статус принадлежит ночи на 1 ноября, когда температура на метеостанции ВДНХ опустилась до 0,8 градуса ниже нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и гололедицу в Москве в предстоящие выходные.

    В четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Сняты ограничения движения на трассе М-5 в Челябинской области

    Росавтодор: На челябинском участке трассы М-5 сняли ограничения из-за непогоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Челябинской области сняты временные ограничения движения для автобусов и маршрутных такси на трассе М-5 «Урал», введенные из-за снежного шторма.

    Госавтоинспекция начала пропускать тяжелые грузовики колоннами на участке трассы М-5 от границы с Башкирией до Миасса, где накануне прошел снежный шторм. Такой режим введен из-за скопления автомобилей, которые были вынуждены остановиться за время действия ограничений, пишет URA.RU.

    «В связи с нормализацией дорожной обстановки временные ограничения движения для автобусов и маршрутных такси сняты с 11:30 субботы, 7 ноября. Идет обработка дороги противогололедными материалами», – сообщили в пресс-службе Росавтодора. Изначально предполагалось, что запрет на проезд будет действовать до 15:00.

    Кроме того, в Курганской области полностью восстановили электроснабжение после сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду. По данным регионального управления МЧС, непогода оставила без света более 13,5 тыс. жителей в 37 населенных пунктах семи муниципальных образований. Аварийные отключения затронули 5804 жилых дома, в том числе 29 многоквартирных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сильный ветер и снегопад привели к нарушению электроснабжения в девяти муниципальных образованиях Свердловской области.

    Ранее в Челябинской области перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал» для пассажирского и грузового транспорта из-за сильного снегопада и гололедицы.

    Также сложные погодные условия вынудили ввести временные ограничения для пассажирского и грузового транспорта на участке федеральной дороги М-5 «Урал» в Оренбургской области.

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    7 ноября 2026, 19:11 • Новости дня
    Австрия лишилась последнего ледника в Алльгойских Альпах из-за летней жары

    Bild: Австрия потеряла последний ледник Алльгойских Альп из-за жаркого лета

    Tекст: Мария Иванова

    Шварцмильцфернер в австрийских Алльгойских Альпах утратил статус активного ледника и прекратил движение из-за рекордной летней жары в Европе.

    Толщина Шварцмильцфернера за период летней жары уменьшилась на четыре метра, а объем сократился примерно вдвое. Массив льда полностью прекратил опускаться вниз под собственным весом, поэтому ученые больше не считают его активным ледником, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Гляциолог Баварской академии наук Кристоф Майер отметил, что даже обильные снегопады зимой не компенсируют потери ледяной массы в Альпах. «Исходя из текущего положения, я ожидаю, что Восточные Альпы лишатся всех ледников к 2060-2070 годам», – заявил ученый.

    Минувшим летом Европа столкнулась с продолжительной жарой и засухой. В июле влажность почвы в Испании, Франции, Германии, Австрии и Венгрии упала до минимума с 1979 года, а сток крупных рек, включая Рейн и Дунай, оказался значительно ниже нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе СМИ сообщили о возможности рекордного таяния ледников в Альпах из-за аномальной жары.

    Аномальный зной вызвал закрытие последнего в Европе летнего горнолыжного курорта на итальянском леднике Стельвио.

    Преподаватель физической географии итальянского университета Камерино Массимилиано Фаццини назвал причиной рекордной жары в Европе вытеснение океанических антициклонов воздушными массами из пустынь.

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    6 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Непогода оставила без света девять муниципалитетов Свердловской области

    МЧС: Снег и ветер обесточили девять муниципалитетов Свердловской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильный ветер и снегопад привели к нарушению электроснабжения в девяти муниципальных образованиях Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

    По состоянию на 09.10 мск зафиксированы частичные нарушения электроснабжения в 12 населенных пунктах, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Социальные объекты продолжают работать в штатном режиме.

    В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили о переводе свердловского филиала в особый режим. В устранении последствий непогоды задействованы 10 бригад, более 20 специалистов и 10 единиц техники. Потребителей по возможности переводят на резервные системы электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сильный ветер повредил кровлю школы в поселке городского типа Пышма Свердловской области. В прошлом месяце в свердловском Качканаре сильный ветер сорвал незакрепленные листы с крыши ремонтируемого колледжа. В Челябинской области из-за сильного снегопада и гололедицы перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал» для пассажирского и грузового транспорта.

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    7 ноября 2026, 16:10 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам потепление на следующей неделе

    «Фобос»: На следующей неделе в Москве ожидаются потепление и дождь со снегом

    Tекст: Мария Иванова

    Потепление до плюс 6 градусов и небольшие осадки в виде дождя со снегом ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Природа вернет столичную погоду в октябрь. Пережив первый визит зимы, с первым снегом и первым временным снежным покровом, столичная осень воспрянет духом, и температурный фон новой недели в регионе вернется в третью декаду октября», – написал Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, в начале недели управление погодой в столице перейдет к барическому гребню с юго-запада. Будет без осадков и продолжится постепенное повышение температуры до плюс 4-6 градусов.

    Во второй половине недели ожидается влияние теплого атмосферного фронта. В четверг пройдут небольшие осадки в виде снега, переходящего в дожди. В конце рабочей недели в столице будет облачно, пройдут дожди, ночью с мокрым снегом. Воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье. В тот же день центр погоды «Фобос» сообщил об ожидаемом снеге и температуре до плюс 4 градусов в выходные.

    В четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы.

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    8 ноября 2026, 14:59 • Новости дня
    Москвичей предупредили о выпадении половины месячной нормы осадков

    Синоптики спрогнозировали выпадение 50% месячной нормы осадков в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве с 13 по 14 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «За сутки, с 09:00 мск 13 ноября до 09:00 мск 14 ноября, в осадкомер попадет 28 литров небесной воды, что составляет около 50% месячной нормы осадков. В течение суток от плюс 1 до плюс 4», – рассказал Тишковец, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавил, что в субботу с северо-запада придет холодный фронт. Ожидаются сильные ливни, которые затем перейдут в заряды мокрого снега.

    По его словам, в столице может образоваться символический снежный покров высотой не более одного сантиметра, который быстро растает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила об ожидаемом мокром снеге в Москве во второй половине недели.

    В субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал потепление до плюс 6 градусов и дождь со снегом.

    В пятницу Тишковец предупредил о снеге и гололедице в столице в выходные.

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    6 ноября 2026, 08:33 • Новости дня
    Синоптик предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные

    Синоптик Тишковец: В выходные в Москве ожидаются снег и гололедица

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящие выходные в Москве ожидаются снег, гололедица и температура воздуха до плюс 4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В предстоящие выходные в столице ожидаются ночные заморозки до минус 3 градусов, которые приведут к образованию гололедицы толщиной до 5 миллиметров. Днем в субботу благодаря антициклону распогодится, а температура составит около нуля градусов, сообщил Тишковец.

    В ночь на воскресенье Москву накроет теплый атмосферный фронт с влажным снегопадом, температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до плюс 4 градусов, возможна морось, а выпавший снег растает. На следующей неделе ожидается сырая и слякотная погода с потеплением до плюс 6 градусов.

    Устойчивого формирования снежного покрова до конца осени не прогнозируется. «Премьера настоящей русской зимы состоится только в декабре, а пока это все – разведка боем!» – заключил синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы. В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о выпадении снега почти на всех метеостанциях Москвы.

    В конце прошлого месяца он спрогнозировал наступление метеорологической зимы в столице во второй половине ноября.

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    7 ноября 2026, 21:15 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье начал действовать желтый уровень погодной опасности

    Желтый уровень погодной опасности начал действовать в Московском регионе

    Tекст: Мария Иванова

    Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице, из-за которых в регионе до утра воскресенья введен желтый уровень погодной опасности.

    «С 21:00 мск в Москве и Подмосковье начал действовать желтый погодный уровень: ночью и утром местами на дорогах возможно образование гололедицы», – сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

    В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение будет действовать до 9:00 воскресенья, 8 ноября.

    Синоптики прогнозируют небольшой снег предстоящей ночью и температуру от минус 2 до нуля градусов в Москве, в области – от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем в воскресенье осадков не ожидается, воздух в столице прогреется до плюс 4 градусов, в Подмосковье – до 5 градусов.

    Власти Москвы предупредили о ночных заморозках и призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье. В тот же день в центре погоды «Фобос» сообщили об ожидаемых в выходные снеге и гололедице.

    В четверг в Московском регионе также объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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    6 ноября 2026, 09:25 • Новости дня
    Климатолог назвал рискующие столкнуться с дефицитом воды из-за Эль-Ниньо регионы

    Климатолог Кокорин: Из-за Эль-Ниньо в Азии, Индии и Африке начнется засуха

    Tекст: Мария Иванова

    Природное явление Эль-Ниньо приведет к масштабным засухам и дефициту воды в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке и Центральной Америке, сообщил эксперт российского природоохранного фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

    Эль-Ниньо вызывает перераспределение осадков, из-за чего на континентах их становится меньше, а в океане – больше, передает РИА «Новости».

    «Это приведет к проблеме засухи и дефицита воды в Юго-Восточной Азии, в Центральной Америке, в Индии, в Эфиопии, в Южной Африке, то есть на довольно значительных территориях», – рассказал Кокорин.

    В Центральной Азии зимой осадков, наоборот, может стать немного больше.

    Вместе с тем Кокорин подчеркнул, что внимание к феномену не должно отвлекать от долгосрочного тренда на глобальное потепление, которое усиливает дефицит воды гораздо больше, чем Эль-Ниньо.

    По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, последствия нынешнего Эль-Ниньо будут ощущаться до 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в ООН спрогнозировали сильнейшее за 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо.

    Позднее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо.

    В сентябре средняя температура поверхности Мирового океана побила исторический рекорд на фоне усиления этого феномена.

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    6 ноября 2026, 09:55 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали рост вспышечной активности

    ИКИ РАН: Индекс вспышечной активности на Солнце вырос с 2 до 5 баллов

    Tекст: Мария Иванова

    Рост вспышечной активности наблюдается на Солнце, ее индекс за последние сутки увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На Солнце начиная с четверга наблюдается рост вспышечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    По-настоящему крупных событий пока нет, но в целом формируется явная вспышечная серия. Индекс активности за сутки вырос с двух до пяти по 10-балльной шкале и находится в данный момент в оранжевой зоне.

    Вспышечная серия началась с события уровня M3.6, которое стало самым сильным с 10 октября. Вспышка наблюдалась в группе пятен 4566, являющейся сейчас крупнейшей на Солнце и относящейся к высшей категории Beta-Gamma-Delta. Вопреки ожиданиям, вся последующая серия оказалась никак не связанной с данной областью. Вспышки в пятницу утром бьют из-за восточного горизонта Солнца, откуда выходит еще одна группа.

    В части геомагнитной активности остается в силе прогноз на магнитные бури, которые должны начаться в ночь на субботу. Предварительный уровень бурь – G1 (слабые). Причиной является воздействие на Землю крупной корональной дыры, одной из самых больших в текущем году. Период геомагнитных возмущений может оказаться довольно продолжительным – от пяти до семи суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вечером на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М. В тот же день ученые предупредили об образовании на Солнце огромной корональной дыры.

    В понедельник на Солнце произошла слабая вспышка класса С, прервавшая четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

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    8 ноября 2026, 14:54 • Новости дня
    Синоптик предупредил москвичей о шторме и падении давления 13 ноября

    Центр «Фобос» предупредил москвичей о падении давления и шторме 13 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 13 ноября в Москве ожидается семибалльный шторм с порывами ветра до 15 метров в секунду и резкое снижение атмосферного давления.

    В пятницу, 13 ноября, в столице ожидается ухудшение погодных условий, сопровождаемое сильным ветром и падением атмосферного давления, передает РИА «Новости».

    «В пятницу, 13-го, погода решит не мелочиться и испортится без полутонов и предупреждений… По шкале Бофорта ветер сорвется в семибалльный шторм – его порывы будут достигать 15 метров в секунду», – рассказал Тишковец.

    Синоптик отметил, что атмосферное давление в городе упадет на 11 единиц и составит 736 миллиметров ртутного столба. По его словам, такие резкие изменения погодных условий негативно отразятся на самочувствии метеозависимых людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей столичного региона о возможных ночных заморозках и гололедице.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом потеплении до плюс шести градусов в Москве на следующей неделе.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и температуру воздуха до плюс четырех градусов в предстоящие выходные.

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    8 ноября 2026, 01:40 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал советы по адаптации к короткому световому дню

    Роспотребнадзор рассказал о способах адаптации к короткому световому дню

    Tекст: Денис Тельманов

    Достаточный уровень освещенности помещения, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки и здоровый сон помогут справиться с адаптацией к короткому световому дню, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Осенью и зимой световой день заметно сокращается, что ухудшает настроение, снижает работоспособность и влияет на общее самочувствие. В связи с этим в ведомстве порекомендовали обеспечить достаточный уровень освещенности, используя лампы и держа шторы открытыми в течение дня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали гулять на свежем воздухе не менее 20-30 минут, особенно в солнечные дни, что поможет улучшить состояние и придать бодрости.

    Важной составляющей адаптации являются регулярные физические нагрузки, стимулирующие выработку эндорфинов для поддержания эмоционального фона. Подойдет любой вариант активности.

    Также рекомендуется ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а в рацион включить продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамином D, чтобы компенсировать недостаток солнечного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о способах предотвращения заражения мышиной лихорадкой.

    В прошлом месяце в ведомстве дали рекомендации перед вакцинацией от гриппа.

    В августе Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по обустройству учебного места школьника дома.

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    8 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Названы сроки открытия горнолыжного сезона в Москве

    Горнолыжный сезон может начаться в Москве не раньше 20 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Горнолыжный сезон в Москве может начаться не раньше 20 ноября, сообщили представители столичных комплексов.

    «Мы планируем открыть зимний сезон с 20 ноября, все зависит от погоды. Как только будет минусовая температура, мы начнем напылять склоны», – рассказали РИА «Новости» в горнолыжном комплексе «Кант».

    Комплекс «Лата Трэк» пока не располагает информацией о сроках возобновления работы, а колл-центр «Воробьевых гор» приостановил работу до открытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Московском регионе начался первый снег. В прошлом месяце мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал о начале горнолыжного сезона на курортах города в декабре.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о вероятном выпадении первого снега в Москве в конце октября.

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    8 ноября 2026, 00:04 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали вторую за сутки вспышку класса М

    На Солнце произошла вторая вспышка класса М за день

    Tекст: Денис Тельманов

    Вторая за сутки вспышка предпоследнего по мощности класса М зарегистрирована на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

    «7 ноября в 20:17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S07E10) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут», – передает ТАСС сообщение института.

    Ранее в субботу на Солнце уже произошла вспышка М1.2. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что число солнечных вспышек за неполные двое суток достигло 35.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

    Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури на Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    В пятницу индекс вспышечной активности за сутки увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером на Солнце зафиксировали самую сильную за последние четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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