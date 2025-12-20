Плохая погода сорвала поездку Моди в Западную Бенгалию в Индии

Вертолет Моди вернулся в аэропорт Калькутты из-за плохой видимости

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вертолет с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на борту не смог приземлиться из-за сильного тумана в районе временной площадки в Тахерпуре в штате Западная Бенгалия. Воздушное судно вернулось в аэропорт Калькутты, после того как некоторое время кружило над местом планируемого митинга, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PTI.

В аэропорту начаты подготовительные работы по переоборудованию VIP-зала в помещение для онлайн-обращения премьера к собравшимся, поскольку поездка по дороге может спровоцировать серьезные задержки в графике Моди. Власти отмечают, что поездка к месту митинга в округе Надия приведет к дополнительным трудностям.

На митинговой площадке в парке Нетаджи возник хаос: собравшаяся толпа, ожидавшая выступления Моди, потеряла терпение и попыталась прорваться внутрь через переполненные входы. Полиции и администрации пришлось вмешаться, когда была сломана одна из VIP-дверей и люди попытались преодолеть баррикады.

Ранее планировалось, что Нарендра Моди представит новые проекты по строительству дорог в регионе и лично выступит перед жителями штата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее болельщики устроили беспорядки после визита Лионеля Месси в Калькутту. В Калькутте установили двадцатиметровую статую Месси. Он также должен посетить Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели, где планируется его встреча с Нарендрой Моди.

А в начале декабря президент Владимир Путин посетил Индию и встретился с Нарендрой Моди. По итогам саммита стороны подписали большое количество документов о сотрудничестве. Путин отметил, что итоговое заявление двух лидеров предусматривает широкие перспективы взаимодействия России и Индии в различных сферах.