В Индии болельщики устроили беспорядки на стадионе после краткого визита Месси

Полиция задержала организатора визита Месси в Индию после беспорядков болельщиков

Tекст: Вера Басилая

Полиция задержала главного организатора визита аргентинского футболиста Лионеля Месси в Калькутту, передает ТАСС. Им оказался Сатадру Дутта, который по данным инспектора полиции штата Раджива Кумара, обязался письменно вернуть деньги за билеты. Кумар пояснил, что ненадлежащая организация мероприятия не останется безнаказанной.

Мероприятие на стадионе Salt Lake Stadium собрало десятки тысяч болельщиков, которые рассчитывали провести с Месси около 45 минут. Однако футболист провел на арене только 10–20 минут, при этом оказался недоступен для большинства зрителей из-за плотного окружения VIP-гостями и охраной. Это спровоцировало возмущение болельщиков, заплативших за билеты от 5 до 25 тыс. рупий, после чего на трибунах начались беспорядки.

Часть болельщиков вырывала сиденья и бросала их на поле, а также портила оборудование и баннеры. Служба безопасности применяла дубинки против особо агрессивных зрителей, а самого Месси экстренно вывели со стадиона. После этого сотни болельщиков прорвались на футбольное поле и продолжили устраивать погром.

Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи публично принесла извинения Месси и болельщикам, а также заявила о создании комиссии по расследованию провала организации визита футболиста.

Тур Месси по Индии включает встречи с болельщиками и товарищеские матчи. В Калькутте установили двадцатиметровую статую Месси, позже он должен посетить Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели, где ожидается его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди.