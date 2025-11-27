Фицо заявил об усталости ЕС от военных расходов Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Украина проигрывает войну и не располагает необходимыми финансовыми ресурсами, заявил премьер Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости». По его словам, значительная часть государств Евросоюза продолжают настаивать на финансовой поддержке Украины, несмотря на коррупционные скандалы и высокий уровень недоверия к украинским властям.

Он отметил, что некоторые страны ЕС выражают сомнения относительно прозрачности расходования выделяемых Украине средств. Фицо подчеркнул, что уже в 2026-2027 годах Киеву потребуется огромная финансовая помощь, однако государства Евросоюза не желают покрывать эти расходы за счет своих национальных бюджетов. В связи с этим появилась идея использовать замороженные активы России.

Фицо добавил, что использование российских замороженных средств чревато большими судебными разбирательствами и рисками ответных шагов со стороны России. Он сообщил, что запросит у словацкого парламента мандат для гибкости в переговорах по этому вопросу на предстоящем саммите Евросоюза в декабре.

Премьер также подчеркнул: «Думаю, что сегодня один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры, использовать замороженные активы России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран – США, РФ и Украины. Это совсем другой механизм, поддержку которого я могу представить».

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 выдали на Украину 30,9 млрд евро из доходов от активов России.

Европейский союз рассматривает возможность затребовать у Киева возврат кредита, полученного до предоставления долгосрочного финансирования за счет российских активов.

Еврокомиссия готовит юридический текст по возможному использованию замороженных российских активов.