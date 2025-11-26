Еврокомиссия объявила о подготовке документов по экспроприации российских активов

Tекст: Елизавета Шишкова

Фон дер Ляйен заявила о скором представлении юридического текста, касающегося экproприации российских активов, которые были заблокированы в странах Евросоюза, в первую очередь в Бельгии, сообщает ТАСС.

Она отметила, что Еврокомиссия готова вынести этот вопрос на обсуждение с целью того, чтобы финансирование Украины не легло исключительно на плечи европейских налогоплательщиков.

«Еврокомиссия готова представить юридический текст по использованию активов России», – сообщила фон дер Ляйен в ходе сессии Европарламента в Страсбурге.

При этом в сообщении подчеркивается, что данное предложение встречает активное противодействие со стороны Бельгии. Однако фон дер Ляйен выразила уверенность, что данная инициатива должна быть реализована и подчеркнула важность поиска юридически обоснованных способов применения санкций к замороженным активам России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали предложения ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что европейские страны должны вернуть России ее замороженные активы.

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис предложил заморозить российские активы для усиления переговорных позиций Европы по Украине.