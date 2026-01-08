  • Новость часаРоссийские войска освободили Братское в Днепропетровской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    3 комментария
    8 января 2026, 13:20 • Общество

    2026-й покажет качественный рост возможностей российских Вооруженных сил

    2026-й покажет качественный рост возможностей российских Вооруженных сил
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александр Тимохин

    2025 год показал, что поле боя изменилось бесповоротно. Положения «как до СВО» в мировой военной практике больше не будет. Основные тенденции в вооруженной борьбе, которые сегодня появляются на поле боя, были заложены еще ранее, но свое полное воплощение нашли только в последние месяцы. И речь идет не только о беспилотниках.

    Настоящим бичом украинской армии в 2025 году стали беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Князь Вандал Новгородский». Их дебют случился в Курской области в 2024 году, но в 2025-м резко увеличился их выпуск и теперь их применяют повсеместно.

    Неуязвимые для систем радиоэлектронной борьбы и необнаруживаемые никакими средствами радиотехнической разведки, эти БЛА уже уничтожили такое количество поставленной из стран НАТО боевой техники, которого хватило бы на большую европейскую армию, а ее стоимость давно уже исчисляется миллиардами долларов. Количество БЛА на кабеле будет только расти.

    Массово применяются и «ждуны» – такие же БЛА, посаженные на землю в месте возможного проявления противника, чтобы атаковать его, когда он будет рядом. Эта тактика в теории тоже не нова – ВСУ так делали еще в 2023-м, наши тоже, когда было чем, но массовой она стала в последние несколько месяцев, с обеих сторон.

    Еще одной инновацией стало применение составных комплексов – российские БЛА типа «Молния» теперь систематически вылетают на задачу с одним или несколькими FPV-дронами на подвесе. И опять же – первые такие попытки с нашей стороны были еще в 2023 году, но тогда это были эксперименты, сейчас данное явление приняло массовый характер. И не только на указанном БЛА.

    Эволюционировало и главное ударное средство на сегодня – БЛА «Герань-2». Постоянное совершенствование электроники, оснащение дрона системой видеонаблюдения и дистанционного управления сделало из него куда более смертоносное оружие.

    Теперь оператор может корректировать его полет на участке перед целью, а заодно дрон приносит массу разведывательной информации.

    Систематические попытки Украины сбивать эти БЛА с тихоходных поршневых самолетов или вертолетов привели к тому, что произошел следующий виток их эволюции: появление у дронов оружия для поражения летательных аппаратов – ракет «воздух-воздух» Р-60. Р-60 старая ракета, неэффективная в воздушном бою против современных самолетов. Ее толком не используют, и запас этих ракет просто лежит на складах. Теперь этим ракетам нашли применение, и у Украины уже есть потери от этого нововведения. И это тоже только начало, дальше будет больше, ракет этих у России еще немало, и их не жалко.

    Но появились не только новые беспилотники. Весной этого года украинская сторона распространила информацию о том, что Россия применила против тыловых целей новую малогабаритную крылатую ракету. Ей оказалась ракета с названием «Бандероль», производимая группой «Кронштадт». Это очень маленькая ракета, американские СМИ со ссылкой на украинскую разведку утверждают, что ее применяли даже с вертолета Ми-28.

    Но главный ее носитель – БЛА «Орион». С учетом дальности полета и боевой части массой в 115 кг (масса взрывчатки – 49,5 кг), можно смело заявить, что Россия освоила удары крылатыми ракетами на большую дальность, выполняемые беспилотной авиацией. Ракета дешевая, хоть и имеет массу импортных комплектующих, но это не эксклюзивные комплектующие, они доступны на рынке и могут заменяться на аналоги. Ее двигатель вообще можно купить на «Али Экспресс».

    Здесь можно только пожалеть, что ракету не интегрируют в состав вооружения штурмовика Су-25. Если бы это было сделано, то каждый штурмовик фактически стал бы «ракетоносцем на минималках», пригодным для нанесения ударов по значительной части территории Украины, без покидания российского воздушного пространства. Впрочем, возможно, все еще впереди.

    Россия порадовала применением своего безэкипажного катера – удар из засады таким катером на Дунае стоил Украине разведывательного корабля «Симферополь». Наши «дроноводы» записали себе в актив первую подобную морскую победу – до этого украинские корабли топила только авиация.

    Расширяется применение наземных роботизированных комплексов (НРТК).

    Работы над подобной техникой шли и до начала СВО, но кроме саперного «Уран-6» ничего из довоенных разработок себя в СВО не проявило. А вот появившиеся в конце 2024 НРТК «Курьер» маленькой частной фирмы из Бурятии – вполне проявили и групповой бой под Авдеевкой вели еще в 2024 году. В 2025-м тенденция пошла в рост – и «Курьеров» стало намного больше, и второе поколение появилось, и других подобных машин стало попадать в армию куда больше, чем в 2024-м.

    Более того, в 2025-м этим занялся и традиционный оборонно-промышленный комплекс – одна из структур Ростеха начала поставки в войска колесного безэкипажного транспортера «Депеша». Это четырехколесный транспортер, способный вывозить лежачих раненых. В отличие от других аналогов, он имеет упругую подвеску колес и может двигаться намного быстрее.

    В любом случае войскам нужны не сотни, а десятки тысяч роботизированных комплексов разного назначения. В этом направлении наметилось серьезное движение вперед, предпосылки к массовому переходу количества в качество наметились именно в этом году.

    Впрочем, и в традиционном оружии у Сухопутных войск есть инновация – теперь ракетные комплексы «Искандер» могут доставать всю территорию Украины. Пока такое их применение – редкость, но это тоже только начало.

    Абстрагируясь от нужд СВО, нельзя не отметить то, что резкое ускорение получил истребитель Су-57. Во-первых, на машину наконец-то попал новый двигатель вместо АЛ-41Ф. Причем не тот, который обещали. Если ранее все ждали т. н. «изделие 30», он же АЛ-51Ф1, то сейчас это «изделие 177», какой-то новый двигатель.

    У него меньше тяга, чем у планировавшегося «30», но больше, чем у того двигателя, который используется сейчас, модификации АЛ-41Ф. И это в любом случае  большой шаг вперед. Без нового двигателя Су-57 не в полном объеме соответствовал понятию «истребитель 5-го поколения». Теперь это соответствие стало несколько ближе. О возможностях этой машины говорит хотя бы тот факт, что Су-57 залетал в глубину воздушного пространства Украины, то есть он оказался невидим для украинских систем ПВО.

    Добрый знак и первая поставка этих машин на экспорт. Как показывает опыт – деньги от экспортных контрактов очень хорошо помогают развивать оружие для своих Вооруженных сил, и теперь есть шанс, что и с Су-57 провернут такую же схему (как ранее с Су-35).

    Но одна из самых интересных новостей 2025 года – не про оружие. Выступая на коллегии Минобороны 17 декабря, министр обороны Андрей Белоусов заявил: «В войска внедряется система «Свод». Должностные лица от взвода до соединения будут находиться в едином защищенном информационном пространстве с применением доверенных устройств. Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени. Это в том числе метеосводки, картографические сервисы, снимки из космоса, данные воздушной и наземной обстановки».

    Сказать, что это революция для нашей страны – не сказать ничего. До полной работоспособности и внедрения этой системы еще далеко, но, похоже, мы наблюдаем революционный скачок в развитии наших Вооруженных Сил. «Свод» потенциально поднимет боевые возможности ВС куда выше, чем это могла бы сделать ракета нового типа или десять таких ракет, или несколько тысяч танков. Это – атрибут армии информационной эры. Это – признак того, что ВС России эволюционируют именно как система, а не просто насыщаются теми или иными образцами оружия.

    Таким образом, в 2025 году году было положено начало очень многим полезным для нашей страны и Вооруженных Сил начинаниям. Признаки системных, массовых перемен к лучшему уже настолько масштабны, что их невозможно скрывать, и есть все основания надеяться на то, что в новом, 2026-м году количество этих перемен к лучшему вызовет качественный рост боевых возможностей наших Вооруженных Сил в целом.

    Главное
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Польшу лишили юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике за отказ в визах россиянам
    Сакс заявил об утрате США конституционной системы
    Орбан назвал ужасающим запрос Украины на 800 млрд долларов
    HRANA: За десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана
    Умер актер из фильма «Рэкетир» Мурат Бисенбин

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Перейти в раздел

    2026-й покажет качественный рост возможностей российских Вооруженных сил

    2025 год показал, что поле боя изменилось бесповоротно. Положения «как до СВО» в мировой военной практике больше не будет. Основные тенденции в вооруженной борьбе, которые сегодня появляются на поле боя, были заложены еще ранее, но свое полное воплощение нашли только в последние месяцы. И речь идет не только о беспилотниках. Подробности

    Перейти в раздел

    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения

    Финляндией задержано очередное торговое судно, вышедшее из российского порта. Какие надуманные предлоги на этот раз сочинили для ареста груза и экипажа финские власти – и почему перед нами прежде всего информационно-психологическая операция ЕС против собственного населения? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации