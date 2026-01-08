2026-й покажет качественный рост возможностей российских Вооруженных сил

Tекст: Александр Тимохин

Настоящим бичом украинской армии в 2025 году стали беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Князь Вандал Новгородский». Их дебют случился в Курской области в 2024 году, но в 2025-м резко увеличился их выпуск и теперь их применяют повсеместно.

Неуязвимые для систем радиоэлектронной борьбы и необнаруживаемые никакими средствами радиотехнической разведки, эти БЛА уже уничтожили такое количество поставленной из стран НАТО боевой техники, которого хватило бы на большую европейскую армию, а ее стоимость давно уже исчисляется миллиардами долларов. Количество БЛА на кабеле будет только расти.

Массово применяются и «ждуны» – такие же БЛА, посаженные на землю в месте возможного проявления противника, чтобы атаковать его, когда он будет рядом. Эта тактика в теории тоже не нова – ВСУ так делали еще в 2023-м, наши тоже, когда было чем, но массовой она стала в последние несколько месяцев, с обеих сторон.

Еще одной инновацией стало применение составных комплексов – российские БЛА типа «Молния» теперь систематически вылетают на задачу с одним или несколькими FPV-дронами на подвесе. И опять же – первые такие попытки с нашей стороны были еще в 2023 году, но тогда это были эксперименты, сейчас данное явление приняло массовый характер. И не только на указанном БЛА.

Эволюционировало и главное ударное средство на сегодня – БЛА «Герань-2». Постоянное совершенствование электроники, оснащение дрона системой видеонаблюдения и дистанционного управления сделало из него куда более смертоносное оружие.

Теперь оператор может корректировать его полет на участке перед целью, а заодно дрон приносит массу разведывательной информации.

Систематические попытки Украины сбивать эти БЛА с тихоходных поршневых самолетов или вертолетов привели к тому, что произошел следующий виток их эволюции: появление у дронов оружия для поражения летательных аппаратов – ракет «воздух-воздух» Р-60. Р-60 старая ракета, неэффективная в воздушном бою против современных самолетов. Ее толком не используют, и запас этих ракет просто лежит на складах. Теперь этим ракетам нашли применение, и у Украины уже есть потери от этого нововведения. И это тоже только начало, дальше будет больше, ракет этих у России еще немало, и их не жалко.

Но появились не только новые беспилотники. Весной этого года украинская сторона распространила информацию о том, что Россия применила против тыловых целей новую малогабаритную крылатую ракету. Ей оказалась ракета с названием «Бандероль», производимая группой «Кронштадт». Это очень маленькая ракета, американские СМИ со ссылкой на украинскую разведку утверждают, что ее применяли даже с вертолета Ми-28.

Но главный ее носитель – БЛА «Орион». С учетом дальности полета и боевой части массой в 115 кг (масса взрывчатки – 49,5 кг), можно смело заявить, что Россия освоила удары крылатыми ракетами на большую дальность, выполняемые беспилотной авиацией. Ракета дешевая, хоть и имеет массу импортных комплектующих, но это не эксклюзивные комплектующие, они доступны на рынке и могут заменяться на аналоги. Ее двигатель вообще можно купить на «Али Экспресс».

Здесь можно только пожалеть, что ракету не интегрируют в состав вооружения штурмовика Су-25. Если бы это было сделано, то каждый штурмовик фактически стал бы «ракетоносцем на минималках», пригодным для нанесения ударов по значительной части территории Украины, без покидания российского воздушного пространства. Впрочем, возможно, все еще впереди.

Россия порадовала применением своего безэкипажного катера – удар из засады таким катером на Дунае стоил Украине разведывательного корабля «Симферополь». Наши «дроноводы» записали себе в актив первую подобную морскую победу – до этого украинские корабли топила только авиация.

Расширяется применение наземных роботизированных комплексов (НРТК).

Работы над подобной техникой шли и до начала СВО, но кроме саперного «Уран-6» ничего из довоенных разработок себя в СВО не проявило. А вот появившиеся в конце 2024 НРТК «Курьер» маленькой частной фирмы из Бурятии – вполне проявили и групповой бой под Авдеевкой вели еще в 2024 году. В 2025-м тенденция пошла в рост – и «Курьеров» стало намного больше, и второе поколение появилось, и других подобных машин стало попадать в армию куда больше, чем в 2024-м.

Более того, в 2025-м этим занялся и традиционный оборонно-промышленный комплекс – одна из структур Ростеха начала поставки в войска колесного безэкипажного транспортера «Депеша». Это четырехколесный транспортер, способный вывозить лежачих раненых. В отличие от других аналогов, он имеет упругую подвеску колес и может двигаться намного быстрее.

В любом случае войскам нужны не сотни, а десятки тысяч роботизированных комплексов разного назначения. В этом направлении наметилось серьезное движение вперед, предпосылки к массовому переходу количества в качество наметились именно в этом году.

Впрочем, и в традиционном оружии у Сухопутных войск есть инновация – теперь ракетные комплексы «Искандер» могут доставать всю территорию Украины. Пока такое их применение – редкость, но это тоже только начало.

Абстрагируясь от нужд СВО, нельзя не отметить то, что резкое ускорение получил истребитель Су-57. Во-первых, на машину наконец-то попал новый двигатель вместо АЛ-41Ф. Причем не тот, который обещали. Если ранее все ждали т. н. «изделие 30», он же АЛ-51Ф1, то сейчас это «изделие 177», какой-то новый двигатель.

У него меньше тяга, чем у планировавшегося «30», но больше, чем у того двигателя, который используется сейчас, модификации АЛ-41Ф. И это в любом случае большой шаг вперед. Без нового двигателя Су-57 не в полном объеме соответствовал понятию «истребитель 5-го поколения». Теперь это соответствие стало несколько ближе. О возможностях этой машины говорит хотя бы тот факт, что Су-57 залетал в глубину воздушного пространства Украины, то есть он оказался невидим для украинских систем ПВО.

Добрый знак и первая поставка этих машин на экспорт. Как показывает опыт – деньги от экспортных контрактов очень хорошо помогают развивать оружие для своих Вооруженных сил, и теперь есть шанс, что и с Су-57 провернут такую же схему (как ранее с Су-35).

Но одна из самых интересных новостей 2025 года – не про оружие. Выступая на коллегии Минобороны 17 декабря, министр обороны Андрей Белоусов заявил: «В войска внедряется система «Свод». Должностные лица от взвода до соединения будут находиться в едином защищенном информационном пространстве с применением доверенных устройств. Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени. Это в том числе метеосводки, картографические сервисы, снимки из космоса, данные воздушной и наземной обстановки».

Сказать, что это революция для нашей страны – не сказать ничего. До полной работоспособности и внедрения этой системы еще далеко, но, похоже, мы наблюдаем революционный скачок в развитии наших Вооруженных Сил. «Свод» потенциально поднимет боевые возможности ВС куда выше, чем это могла бы сделать ракета нового типа или десять таких ракет, или несколько тысяч танков. Это – атрибут армии информационной эры. Это – признак того, что ВС России эволюционируют именно как система, а не просто насыщаются теми или иными образцами оружия.

Таким образом, в 2025 году году было положено начало очень многим полезным для нашей страны и Вооруженных Сил начинаниям. Признаки системных, массовых перемен к лучшему уже настолько масштабны, что их невозможно скрывать, и есть все основания надеяться на то, что в новом, 2026-м году количество этих перемен к лучшему вызовет качественный рост боевых возможностей наших Вооруженных Сил в целом.