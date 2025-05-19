19FortyFive сообщил о страхах ВСУ из-за российской ракеты «Бандероль»

Tекст: Елизавета Шишкова

Появление новейшей российской крылатой ракеты «Бандероль» (S-8000 Banderol) вызвало беспокойство в рядах Вооруженных сил Украины, передает «Газета.Ru».

Как пишет американское издание 19FortyFive, ракета оснащена западными и китайскими комплектующими, что свидетельствует об ограничениях введенных против России санкций в сфере высоких технологий.

Автор статьи отметил, что «Бандероль» может стать аналогом американской AGM-158 JASSM и запускаться с российских беспилотников «Орион» за пределами досягаемости украинских систем ПВО. Журналист также подчеркнул, что большинство стран мира заинтересованы в приобретении недорогих, но эффективных средств для нанесения высокоточных ударов на большие расстояния.

В материале говорится, что украинские военные обеспокоены тем, что Россия внедряет новые способы запуска меньших и более бюджетных крылатых ракет. По мнению автора, это становится промежуточным решением между дорогими крупными ракетами и дешевыми, но медленными беспилотниками-камикадзе.

Ранее американские эксперты отметили высокую эффективность российской атомной подлодки «Ясень-М».