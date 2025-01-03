NI: США признали превосходство подлодок «Ясень-М» над своими субмаринами

Tекст: Вера Басилая

Американское издание The National Interest выразило восхищение российской атомной подводной лодкой проекта 885М «Ясень-М». Подлодки этой серии способны внезапно поражать цели на близкой дистанции благодаря ультра-тихому оснащению. В США отметили, что у них нет оружия, способного оказать сопротивление таким подлодкам, передает Ura.Ru.

Серия «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первая лодка которого, «Северодвинск», была заложена в 1993 году. Эти субмарины минимизируют шумность, оснащены торпедными аппаратами и вертикальными пусковыми установками для различных ракет. Проект включает восемь многоцелевых подлодок, первой серийной стала К-573 «Новосибирск», принятой на вооружение в 2022 году.

Военный аналитик Дмитрий Болтенков подчеркнул, что «Ясень-М» может создать значительные трудности для США, так как их практически невозможно обнаружить под водой, а ракеты «Циркон» невозможно перехватить. По его словам, такие публикации в СМИ могут служить стимулом для увеличения финансирования обороны в США, где в настоящее время оно испытывает дефицит.

Сравнивая «Ясень-М» с американским классом Virginia SSN-774, заметно, что российская подлодка выигрывает в соотношении «цена-качество». Стоимость одного «Ясень-М» составляет около 50 млрд рублей, в то время как Virginia стоит около 2,8 млрд долларов. «Ясень» также превосходит американские аналоги по глубине погружения и возможностям вооружения.

Ранее модернизированная атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Архангельск» вошла в состав ВМФ России.

До этого она проходила заводские ходовые испытания, сообщалось, что АПЛ должна увеличить мощь и возможности флота.

