  • Новость часаФСБ ликвидировала агента ГУР Украины в Запорожской области
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    Как Белоусов меняет российскую военную машину
    Маск обвинил Байдена в государственной измене
    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину
    Полиция забаррикадировала подходы к небоскребу Трампа в центре Нью-Йорка
    СВР: На Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ
    Бригада ВСУ развалилась по дороге к Красноармейску
    Взрывы в Киеве повредили здания Рады
    Стало известно о связи подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе с ВСУ
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    3 января 2025, 11:10 • Новости дня

    На Западе заявили о неспособности США противостоять АПЛ «Ясень-М»

    NI: США признали превосходство подлодок «Ясень-М» над своими субмаринами

    Tекст: Вера Басилая

    Американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», способной поражать цели на суше, воде и под водой благодаря ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщило издание The National Interest.

    Американское издание The National Interest выразило восхищение российской атомной подводной лодкой проекта 885М «Ясень-М». Подлодки этой серии способны внезапно поражать цели на близкой дистанции благодаря ультра-тихому оснащению. В США отметили, что у них нет оружия, способного оказать сопротивление таким подлодкам, передает Ura.Ru.

    Серия «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первая лодка которого, «Северодвинск», была заложена в 1993 году. Эти субмарины минимизируют шумность, оснащены торпедными аппаратами и вертикальными пусковыми установками для различных ракет. Проект включает восемь многоцелевых подлодок, первой серийной стала К-573 «Новосибирск», принятой на вооружение в 2022 году.

    Военный аналитик Дмитрий Болтенков подчеркнул, что «Ясень-М» может создать значительные трудности для США, так как их практически невозможно обнаружить под водой, а ракеты «Циркон» невозможно перехватить. По его словам, такие публикации в СМИ могут служить стимулом для увеличения финансирования обороны в США, где в настоящее время оно испытывает дефицит.

    Сравнивая «Ясень-М» с американским классом Virginia SSN-774, заметно, что российская подлодка выигрывает в соотношении «цена-качество». Стоимость одного «Ясень-М» составляет около 50 млрд рублей, в то время как Virginia стоит около 2,8 млрд долларов. «Ясень» также превосходит американские аналоги по глубине погружения и возможностям вооружения.

    Ранее модернизированная атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Архангельск» вошла в состав ВМФ России.

    До этого она проходила заводские ходовые испытания, сообщалось, что  АПЛ должна увеличить мощь и возможности флота.

    2 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Взрывы в Киеве повредили здания Рады

    Спикер украинского парламента Стефанчук сообщил о повреждении зданий Рады в результате взрывов в Киеве

    Взрывы в Киеве повредили здания Рады
    @ Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрывов в Киеве повреждения получили административные здания Верховной рады Украины, в которых размещаются ее комитеты и подразделения аппарата, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

    Стефанчук в соцсетях заявил, что «взрывная волна повредила» административные здания Рады. На выложенных им фотографиях можно увидеть выбитые окна и поврежденные осколками кровлю и стены правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду утром на Украине прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в Киеве и восьми областях страны. Национальный банк Украины сообщил о повреждении здания, где пострадали крыша и окна.

    Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Киеве беспилотник попал в здание рядом с офисом Зеленского из-за отсутствия эшелонированной системы ПВО. Украинский Генштаб подтвердил информацию Guardian о том, что военное руководство отдало приказ подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты.

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    2 января 2025, 18:58 • Новости дня
    Маск обвинил Байдена в государственной измене
    Маск обвинил Байдена в государственной измене
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель и будущий чиновник в команде Дональда Трампа Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в госизмене.

    Маск прокомментировал пост одного из пользователей в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), в котором говорилось, что администрация Байдена распродала материалы для строительства стены на границе с Мексикой и сняла заграждения, намеренно открыв границы для мигрантов, передает РИА «Новости».

    «Сто процентов государственная измена», – написал предприниматель.

    Издание Daily Wire ранее сообщило, что администрация Байдена на государственной аукционной платформе продала материалы для строительства стены на границе за символические суммы, стремясь воспрепятствовать планам избранного президента Дональда Трампа. Издание указало, что материалы хранились в городах Ногалес, Тусон и Три Поинтс и должны были быть вывезены до 25 декабря.

    Позже газета Hill сообщила, что избранный президент Дональд Трамп подал иск в суд Техаса с требованием остановить дальнейшую распродажу материалов. Суд поддержал это требование и запретил Белому дому продолжать аукционы.

    В марте по меньшей мере 100 мигрантов попытались проникнуть на территорию США, прорвав проволочные заграждения и сбив с ног сотрудников Национальной гвардии Техаса в стремлении добежать до стены на границе с Мексикой.

    В апреле Илон Маск высказался о миграционной политике властей США, назвав «безумием» допуск миллионов нелегальных мигрантов на территорию страны.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    2 января 2025, 14:42 • Новости дня
    Китай ограничил экспорт продукции двойного назначения для 28 компаний США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство коммерции Китая включило 28 американских компаний в список экспортного контроля на продукцию двойного назначения с целью защиты национальной безопасности и интересов страны.

    Минкоммерции КНР ввело ограничение на экспорт продукции двойного назначения для 28 американских компаний, передает ТАСС. Ведомство заявило, что данное решение принято в соответствии с Законом о контроле за экспортом и Положениями об экспортном контроле за товарами двойного назначения в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также в рамках выполнения международных обязательств по нераспространению.

    Согласно заявлению, опубликованному на сайте регулятора, начиная со 2 января 2025 года экспорт китайской продукции двойного назначения в интересах этих компаний будет возможен только при наличии специального разрешения Министерства коммерции КНР. Среди компаний, которые подпадают под действия новых мер, выделяются такие гиганты, как General Dynamics, Lockheed Martin Corporation и Boeing Defence, Space & Security.

    Китайские власти подчеркнули, что новые меры направлены на поддержание национальной безопасности и предотвращение возможного нераспространения технологий.

    Ранее китайские власти ввели санкции против семи американских оборонных компаний за поставки вооружений Тайваню, что стало ответом на действия США, нарушающие принцип «одного Китая».

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    2 января 2025, 16:58 • Новости дня
    Российские войска установили триколор в Белогорье

    Рогов: Российские войска установили триколор в Белогорье на ореховском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска водрузили флаг России в селе Белогорье, началась зачистка западной и северной частей от остатков ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье», – сообщил Рогов, передает РИА «Новости». Населенный пункт находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.

    Он добавил, что в настоящее время идет зачистка западной и северной частей села от остатков групп ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что российские войска установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово в ДНР. Он также заявил о безвыходном положении группировки ВСУ в Курахово.

    Кроме того, сообщалось, что российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР.

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    2 января 2025, 16:37 • Новости дня
    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину

    Экс-министр энергетики Греции Лафазанис назвал преступным прекращение транзита газа через Украину

    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину
    @ Harald Dostal/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что решение ЕС и Киева прекратить транзит российского газа через Украину является преступным и предательским.

    Как сообщает iskra.gr, бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис резко осудил решение Европейского союза и Киева прекратить транзит российского природного газа через Украину, передает РИА «Новости». В своем заявлении Лафазанис назвал это решение преступным и предательским, подчеркнув, что оно принято без участия европейских народов и направлено против их интересов.

    По мнению политика, это решение «срежиссировано брюссельской бюрократией и руководством США», что ведет Европу к экономическому кризису, а Украину – к катастрофическим последствиям. Это действие выгодно украинской нацистской элите, но опасно для других, считает Лафазанис.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

    Ранее российский МИД возложил ответственность за прекращение транзита газа через Украину на США и Киев, указав на геополитические мотивы решения, а в Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа.

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    2 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по военной базе ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Николаевской области Украины нанесен удар по военной базе вооруженных сил Украины под Первомайском, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, после взрыва в пригороде была слышна продолжительная детонация, которая ощущалась даже в центре города, передает РИА «Новости».

    Лебедев также отметил, что на место происшествия выехало большое количество карет скорой помощи.

    Ранее подполье сообщало, что удары разрушили склад ВСУ в Сумах и ангар с техникой в Полтавской области. Также сообщалось об ударах по предприятиям с техникой ВСУ в Сумской области.

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    2 января 2025, 12:47 • Новости дня
    Британия испугалась роста цен на энергию из-за прекращения поставок газа

    Times: В Британии ожидают роста цен на энергию из-за прекращения поставок газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британские власти обеспокоены возможным ростом цен на энергию в связи с прекращением поставок российского газа через Украину, однако непосредственного влияния на рынок пока не ожидается.

    Великобритания обеспокоилась возможным повышением цен на энергию после остановки поставок российского газа через Украину в Европу, передает РИА «Новости». Газпром объявил о прекращении транзита газа через Украину с 1 января из-за завершения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». Украинская сторона ранее неоднократно заявляла, что не планирует продлевать это соглашение.

    Газета Times сообщает, что цены на газ уже выросли после прекращения поставок, вызывая опасения о возможном увеличении счетов за электроэнергию в Британии. Но британские правительственные источники заверяют, что страна изолирована от закрытия трубопровода, так как большую часть газа получает из Северного моря, а также в виде СПГ из США и Катара.

    Тем не менее эксперты предупреждают, что перекрытие поставок через Украину может повлиять на цены в будущем, так как спрос на альтернативные источники газа в Европе вырастет. Ожидается, что влияние на цены может проявиться весной текущего года.

    Times уточняет, что даже в случае роста оптовых цен на газ изменения в счетах британцев будут ощутимы не ранее 1 апреля, когда энергорегулятор внесет изменения в предельные цены. Это связано с тем, что большинство домохозяйств в Британии пользуются стандартными переменными тарифами с предельной регулируемой ценой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД возложил ответственность за прекращение транзита газа через Украину на США и Киев, указав на геополитические мотивы решения, а прекращение транзита газа через Украину российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.

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    2 января 2025, 14:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о «вопиющих двойных стандартах» Запада по отношению к Грузии
    Эксперт рассказал о «вопиющих двойных стандартах» Запада по отношению к Грузии
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Отношение Запада к ранениям полицейских от пиротехники в Германии и в Грузии говорит о «вопиющих двойных стандартах», заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Около 400 задержанных в Германии за использование в новогоднюю ночь пиротехники против полицейских, и в ответ власти этой страны ужесточают полицейский контроль. Нам же и в Германии, и в других странах Запада, комментируя безжалостные атаки той же пиротехникой на полицию на акциях радикалов в ноябре-декабре, говорят, что это ничего, терпимо. Что это, если не вопиющие двойные стандарты?» – сказал аналитик.

    «В прямом эфире грузинских телекомпаний все мы видели, как полицию обстреливали пиротехникой и «коктейлями Молотова», жгли здание парламента, метали булыжники, стреляли из рогаток в стражей порядка. И ничего! Западные СМИ рассказывали о «зверствах» полиции по отношению к «мирным демонстрантам». И продолжают это делать и сейчас, при том, что ранения получили свыше 170 грузинских полицейских», – отметил он.

    По словам Петрэ Мамрадзе, «причина всего этого в том, что многие на Западе в ярости от того, что на выборах в парламент 26 октября победила «Грузинская мечта», а не те, на кого они ставили».

    «Таким образом, акции протеста в Грузии будут продолжаться, так как на них выделяют немалые деньги. Лично знаю, как на эти деньги участники таких акции обзавелись новыми мобильными телефонами, одеждой. Но опрокинуть власти они не смогут», – сказал эксперт.

    «Западным лидерам в итоге придется привыкать к тому, что надо будет общаться с властями Грузии. С Новым годом премьер-министра Грузии поздравил генсек НАТО. И получил за это в социальных сетях поток грязи от грузинских радикалов», – отметил он.

    По его словам, «Грузинская мечта тоже не должна терять времени и проактивно налаживать контакты с западными лидерами».

    «При этом в будущем, когда Запад установит контакт с Тбилиси, извиняться они там не будут. Это не в их правилах. Как не извинились за требования вывезти на лечение на Запад якобы находящегося в заключении в Грузии в ужасном состоянии бывшего президента Михаила Саакашвили», – заявил аналитик.

    Ранее новый президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем первом публичном выступлении подтвердил курс на Запад.

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    2 января 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД обвинил США и Киев в прекращении транзита газа

    МИД обвинил США и Киев в прекращении транзита газа через Украину

    МИД обвинил США и Киев в прекращении транзита газа
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский МИД возложил ответственность за прекращение транзита газа через Украину на США и Киев, указав на геополитические мотивы решения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину, пишет РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что Киев принял решение о прекращении прокачки газа из России для европейских стран, несмотря на соблюдение Газпромом всех контрактных обязательств.

    «Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

    В заявлении также отмечается, что Киев действует под влиянием геополитических интересов, и главным выгодоприобретателем от ситуации являются США. МИД РФ указывает, что ответственность за прекращение поставок российского газа несут США, «марионеточный киевский режим» и европейские власти, поставившие интересы американской экономики выше благополучия своих граждан.

    Как заявлял депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, прекращение транзита газа через Украину стало шоком для стран Евросоюза.

    Прекращение транзита российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.

    Отказ Владимира Зеленского и его команды от транзита российского газа через украинскую территорию является вредительством и диверсией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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    2 января 2025, 17:43 • Новости дня
    В США предрекли Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа

    Американский журналист Хинкл предрек Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа

    В США предрекли Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа
    @ Serg Glovny/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Остановка транзита российского газа через Украину грозит Киеву многомиллиардными убытками, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Украина потеряет миллиарды долларов, а значительная часть Европейского союза лишится дешевой энергии и будет вынуждена искать более дорогие альтернативы, написал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Журналист также отметил, что Россия успешно диверсифицировала географию своих энергопоставок благодаря «новым надежным партнерам».

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

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    2 января 2025, 21:05 • Новости дня
    В Молдавии предложили запретить работу российских авиакомпаний

    Министерство инфраструктуры Молдавии предложило запретить работу российских авиакомпаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство инфраструктуры Молдавии предложило ввести запрет на работу авиакомпаний из России и Армении для соответствия законодательству Евросоюза.

    Ведомство предложило запретить работу авиакомпаний из более чем 20 стран, включая Россию и Армению, передает РИА «Новости». Этот шаг направлен на приведение национального законодательства в соответствие с нормами ЕС, пояснили в министерстве. В список также вошли Афганистан, Киргизия, Танзания, Конго, Иран, Ливия и Судан.

    Среди российских авиакомпаний, подпадающих под запрет, числятся «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «Авиакомпания Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», «Сибирь», «Смартавиа», «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», NordStar, «РусЛайн», «Ямальские авиалинии», NordWind, «Икар», «АйФлай», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», «СКОЛ» и «Ю-тэйр».

    Также в список вошла FlyOne Armenia, которая является частью группы компаний, включающей молдавскую FlyOne. Общественное обсуждение проекта продлится до 9 января, после чего будут вынесены окончательные решения по запрету.

    В октябре центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты референдума, на котором большинство избирателей поддержали вступление республики в Евросоюз.

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    3 января 2025, 03:25 • Новости дня
    Военные не дали правоохранителям арестовать президента Южной Кореи

    Военные заблокировали сотрудников прокуратуры при попытке правоохранителей арестовать президента Южной Кореи Юн Сок Еля

    Военные не дали правоохранителям арестовать президента Южной Кореи
    @ Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Южнокорейские военные не позволили сотрудникам прокуратуры арестовать президента Южной Кореи Юн Сок Еля, сообщает «Ренхап».

    По данным «Ренхап», военные, которые охраняют президента и резиденцию главы государства, заблокировали сотрудников прокуратуры на ее территории, передает ТАСС.

    Сообщалось, что имели место драки военных со следователями, передает РИА «Новости».

    Адвокаты Юн Сок Еля заявили, что попытка прокуратуры провести арест является незаконной. Правящая партия «Гражданская сила» призвала сотрудников правоохранительных органов отказаться от попытки ареста.

    Напомним, южнокорейские правоохранительные органы прибыли в резиденцию, чтобы арестовать Юн Сок Еля по делу о мятеже.

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    2 января 2025, 19:50 • Новости дня
    Овечкин занял второе место в рейтинге лучших игроков НХЛ XXI века

    Овечкин уступил Кросби в рейтинге лучших игроков XXI века

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский хоккеист Александр Овечкин занял вторую позицию в рейтинге лучших игроков НХЛ XXI века по версии Sportsnet, уступив лидеру канадцу Сидни Кросби.

    Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге 25 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке, передает РИА «Новости». Первую позицию занял канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Замкнул тройку лидеров еще один канадец – форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

    Помимо Овечкина, в топ-25 вошли и другие российские хоккеисты. Экс-нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк занял 7-е место, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оказался на 8-й позиции, а игрок атаки «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял 19-е место.

    В статье отмечается, что в рейтинг вошли достижения игроков, начиная с сезона 1999/2000. Это объясняет отсутствие в списке некоторых выдающихся хоккеистов, таких как Яромир Ягр, который продолжает карьеру в возрасте 52 лет.

    Александру Овечкину 39 лет, и за свою карьеру он стал обладателем Кубка Стэнли и самым ценным хоккеистом плей-офф 2018 года. Девять раз он становился лучшим снайпером НХЛ, что является рекордом лиги. Овечкин трижды признавался самым ценным игроком сезона и занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 870 голами. Ему уступает лишь канадец Уэйн Гретцки с 894 голами в 1487 матчах.

    Ранее сообщалось, что Овечкин забил в первом матче после травмы, помог «Вашингтону» победить «Торонто» 5:2 и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 25 голов.

    После победы над «Бостон Брюинз» со счетом 3:1 хоккеист выразил свои эмоции в нецензурной форме, обратившись к болельщикам через видео с сообщением о победе и планах на празднование Нового года.

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    2 января 2025, 12:37 • Новости дня
    Минобороны России отчиталось о значительных потерях ВСУ на Украине
    Минобороны России отчиталось о значительных потерях ВСУ на Украине
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска нанесли удары по различным подразделениям ВСУ в нескольких областях Украины, включая Харьковскую и Донецкую, уничтожив значительное количество техники, в том числе боевую машину HMMWV и 155 мм артиллерийскую установку Paladin производства США.

    Как сообщает Минобороны России в Telegram-канале, российские войска нанесли удары по формированиям ВСУ и теробороны на различных направлениях. В Харьковской области подразделения группировки «Север» атаковали мотопехотную бригаду ВСУ, в результате чего были уничтожены три гаубицы и около 40 военнослужащих.

    Подразделения «Запад» отразили шесть контратак ВСУ в Харьковской области и в Донбассе, уничтожив более 460 военнослужащих, боевую технику и арсеналы, включая польские самоходные установки. В Донецкой области «Южная» группировка продвинулась вглубь обороны противника, нанеся урон более 200 украинским солдатам.

    Также в Донецкой народной республике группировка «Центр» улучшила тактические позиции, уничтожив около 240 военнослужащих ВСУ и различную технику, включая американские машины. Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, нанеся потери в 160 человек и захватив или уничтожив технику.

    Группировка «Днепр» нанесла урон украинским формированиям в Днепропетровской и Херсонской областях, потерявших 90 военнослужащих и несколько станций радиоэлектронной борьбы. Также российская авиация и артиллерия поразили объекты энергетики и инфраструктуры в 146 районах.

    По данным Минобороны, с начала операции уничтожены значительные ресурсы ВСУ, включая 651 самолет и более 39 тыс. беспилотников.

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    2 января 2025, 22:48 • Новости дня
    Полиция забаррикадировала подходы к небоскребу Трампа в центре Нью-Йорка

    Полиция установила баррикады вокруг Trump Tower в центре Нью-Йорка после событий в Лас-Вегасе и Новом Орлеане

    Полиция забаррикадировала подходы к небоскребу Трампа в центре Нью-Йорка
    @ Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Нью-Йорка полиция забаррикадировала подходы к небоскребу Trump Tower бетонными блоками и металлическими заграждениями в ответ на события в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, сообщают информационные агентства.

    Правоохранители установили бетонные блоки и металлические заграждения по периметру здания, а также перекрыли прилегающую улицу. Полиция не допускает пешеходов к входу в Trump Tower и не позволяет автомобилям останавливаться у здания. На месте дежурят несколько патрулей, обстановка остается спокойной, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лас-Вегасе перед отелем Trump International Hotel взорвался автомобиль Tesla Cybertruck, при этом шериф сообщил о канистрах с бензином и пиротехнике, которые находились в машине перед взрывом.

    В инциденте заподозрили теракт, подозреваемым оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который ранее служил в армии США.

    Также терактом признана атака с наездом грузовика на толпу в Новом Орлеане.

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