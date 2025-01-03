Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».20 комментариев
На Западе заявили о неспособности США противостоять АПЛ «Ясень-М»
NI: США признали превосходство подлодок «Ясень-М» над своими субмаринами
Американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», способной поражать цели на суше, воде и под водой благодаря ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщило издание The National Interest.
Американское издание The National Interest выразило восхищение российской атомной подводной лодкой проекта 885М «Ясень-М». Подлодки этой серии способны внезапно поражать цели на близкой дистанции благодаря ультра-тихому оснащению. В США отметили, что у них нет оружия, способного оказать сопротивление таким подлодкам, передает Ura.Ru.
Серия «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первая лодка которого, «Северодвинск», была заложена в 1993 году. Эти субмарины минимизируют шумность, оснащены торпедными аппаратами и вертикальными пусковыми установками для различных ракет. Проект включает восемь многоцелевых подлодок, первой серийной стала К-573 «Новосибирск», принятой на вооружение в 2022 году.
Военный аналитик Дмитрий Болтенков подчеркнул, что «Ясень-М» может создать значительные трудности для США, так как их практически невозможно обнаружить под водой, а ракеты «Циркон» невозможно перехватить. По его словам, такие публикации в СМИ могут служить стимулом для увеличения финансирования обороны в США, где в настоящее время оно испытывает дефицит.
Сравнивая «Ясень-М» с американским классом Virginia SSN-774, заметно, что российская подлодка выигрывает в соотношении «цена-качество». Стоимость одного «Ясень-М» составляет около 50 млрд рублей, в то время как Virginia стоит около 2,8 млрд долларов. «Ясень» также превосходит американские аналоги по глубине погружения и возможностям вооружения.
Ранее модернизированная атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Архангельск» вошла в состав ВМФ России.
До этого она проходила заводские ходовые испытания, сообщалось, что АПЛ должна увеличить мощь и возможности флота.