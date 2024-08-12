«Севмаш» сообщил об испытаниях АПЛ «Архангельск» с опережением графика

Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
Кроме того, в ходе мероприятия в демоцентре концерна был представлен подствольный гранатометный комплекс ГП-46 для пулемета РПЛ-20, передает ТАСС.
Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев отметил, что первая партия пулеметов РПЛ-20 готова для передачи в войска.
По его словам, российские бойцы испытали автомат в зоне СВО, отметили высокую кучность, интенсивность огня. Кроме того, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы.
Он добавил, что сейчас рассматривается возможность модификации пулемета РПЛ-20 под калибры НАТО. На данный момент он выпускается с длинным стволом и коротким.
Ранее глава концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал о применении нейросетей в БПЛА-камикадзе.
Лушников: Принятие на вооружение винтовки Чукавина ожидается уже скоро
По его словам, принятие на вооружение оружия жестко регламентируется заказчиком, ожидается, что снайперскую винтовку Чукавина, которая уже выпускается серийно, скоро примут на вооружение, оружие уже находится в войсках, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы.
«Калашников»: Новый пулемет РПЛ-20 испытан в зоне спецоперации
Конструктор отметил, что российские бойцы испытали автомат в зоне СВО, отметили высокую кучность, интенсивность огня. Кроме того, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы, передает ТАСС.
По словам Уржумцева, сейчас рассматривается возможность модификации пулемета РПЛ-20 под калибры НАТО. На данный момент он выпускается с длинным стволом и коротким.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.
Отличительной особенностью «Панциря» является отсутствие традиционных автоматических пушек, которые были заменены на более компактные и эффективные ракеты для поражения беспилотников и других маневрирующих целей, передает ТАСС.
Как отмечают разработчики, новый комплекс способен поражать цели, летящие со скоростью до 1 тыс. метров в секунду, что делает его эффективным средством противовоздушной обороны.
«Панцирь-СМД-Е» предназначен для защиты небольших военных и гражданских объектов от массированных атак с воздуха», – указано в официальных материалах.
Ранее концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.
По словам главного конструктора проекта ММЗ Федора Головашкина, в России таких серийных образцов сейчас нет.
«Есть Брянский автомобильный завод, который делает похожие машины, тоже пытаются сделать такую же, как и нашу», – цитирует ТАСС конструктора.
Преимуществом нового колесного шасси для ЗРК является высокая проходимость и защита корпуса.
Головашкин отметил, что шасси востребовано как в российской армии, так и большой потенциал на экспорт. Преимуществом нового колесного шасси для ЗРК является высокая проходимость и защита корпуса.
Ранее концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.
«Калашников»: Росгвардия заинтересована в принятии на вооружение РПЛ-20
По его словам, в Росгвардии наблюдают за всеми новинками концерна и заинтересованы в принятии на вооружение РПЛ-20, передает ТАСС.
Ранее Уржумцев сообщил, что новый легкий пулемет «Калашникова» РПЛ-20 испытан в зоне спецоперации российскими войсками и получил положительные отзывы.
Минобороны назвало СВО тематической доминантой форума «Армия» в 2024 году
Форум открывается в конгрессно-выставочном центре «Патриот», он будет проходить с 12 по 14 августа, общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м, передает РИА «Новости».
Осадчук подтвердил, что продолжительность форума уменьшена, но изменения затронут не только сроки работы форума, но и «количество мероприятий, их форму, а главное – содержание», передает ТАСС.
Форум будет проведен как сугубо деловое мероприятие. Целевой аудиторией будут специалисты ведомства, руководители и генконструкторы предприятий оборонной промышленности, иностранные военные делегации. Приглашены делегации 110 государств. В рамках форума пройдет около 100 научно-деловых мероприятий.
Будут впервые широко представлены образцы продукции «народного ОПК», созданные в интересах СВО. В дальнейшем экспозиция станет постоянной, будет проводиться апробация и демонстрация разработок в действии.
На уличной экспозиции будут представлены 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе ОТРК «Искандер», РСЗО «Торнадо-С», береговой ракетный комплекс «Бастион», ЗРК «Гибка-С» и танк Т-90М.
13 августа состоится церемония заключения Министерством обороны госконтрактов с предприятиями ОПК.
В свою очередь, Рособоронэкспорт (входит в Ростех) сообщил, что впервые представит новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов. Барражирующий боеприпас «Ланцет», ранее не поставлявшийся за рубеж, начал предлагаться на экспорт. Рособоронэкспорт также представит боеприпасы «Краснополь-М2» и «Китолов-2М» и новейшие средства борьбы с дронами.
Напомним, сообщалось, что Министерство обороны приняло решение о смене формата главной армейской выставки, исключив культурно-художественную и развлекательную программы.
По его словам, с начала СВО наблюдается рекордный рост интереса к российскому оружию в мире, передает РИА «Новости».
Артяков добавил, что экспортный портфель заказов впервые превысил 60 млрд долларов, а на некоторые образцы уже сформирован отложенный спрос, который будет выполнен после обеспечения потребностей ВС России.
Ранее президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха заявил, что требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции.
В ходе видеообращения он отметил, что страна ценит и поддерживает такой интерес, передает ТАСС.
«Дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик», – подчеркнул Путин.
В понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот». Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.
Первый день форума посвящен деловым переговорам и закрыт для широкой публики. Во второй и третий дни форум будет открыт для специалистов, которые смогут ознакомиться с новейшими разработками российских оборонных предприятий, передает РИА «Новости».
Ожидается, что в форуме примут участие около 110 официальных военных делегаций и предприятий из разных стран. В рамках форума запланировано более 190 двусторонних встреч с иностранными партнерами.
Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития российских вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Участники форума смогут обсудить последние тенденции в области военной техники, поделиться опытом и наладить новые партнерские отношения.
Международный военно-технический форум «Армия-2024» предоставляет уникальную возможность для российских и зарубежных компаний продемонстрировать свои достижения и заключить новые контракты. Он проходит с 12 по 14 августа в в подмосковном парке «Патриот».
Белоусов: СВО является вооруженным противостоянием России и коллективного Запада
По его словам, форум проходит в период проведения специальной военной операции, а по сути, это – вооруженное противостояние России и коллективного Запада, передает РИА «Новости».
Белоусов добавил, что это вооруженное противостояние «вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка» – и в этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства.
Министр обороны уверен, что форум «Армия-2024» поспособствует реализации прорывных идей в области обороны, развитию российского ОПК и расширению ВТС.
Белоусов отметил, что в этом году деловая и выставочная программы форума сфокусированы на обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы, а также путей адаптации промышленности к решению задач армии и флота.
Он сообщил, что на форуме представлена продукция военного назначения более тысячи российских предприятий, подготовлена экспозиция современного вооружения, которое доказало свою эффективность в реальной боевой обстановке. Министр обороны отметил, что на форуме представлены инновационные решения в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. Он подчеркнул, что впервые на выставке можно увидеть разработки «народного ОПК».
«Это продукция, изготовленная гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд наших бойцов в зоне СВО», – пояснил Белоусов.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму «Армия-2024».
Как говорится в сообщении в Telegram-канале МО, экспозиции и индивидуальные стенды предприятий ОПК дружественных стран сформировали Китай, Иран, Белоруссия и Индия, а всего в работе форума будут участвовать представители более 120 иностранных компаний.
В ведомстве добавили, что форум «Армия» объединит представителей российских и иностранных вооруженных сил и позволит экспертам в области обороны и национальной безопасности укрепить кооперационные связи.
Ранее в понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот».
«Крайне важно и то, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения, граждан нашей страны», – передает ТАСС его слова.
Также президент отметил, что приоритетными направлениями такой совместной работы являются современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.
В понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот». Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.
Глава Минобороны Белоруссии принял участие в форуме «Армия-2024» в Кубинке
Как говорится в сообщении, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин принял участие в 10-м международном военно-техническом форуме «Армия-2024», передает РИА «Новости».
Там добавили, что первая встреча Хренина на полях форума прошла с директором ФСВТС Дмитрием Шугаевым.
«Стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения», – сообщает Минобороны.
Напомним, участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.
Defense News: Корабли ВМС США находятся в худшем за 25 лет состоянии
На верфях не хватает работников, они не могут удерживать своих сотрудников, сказал Лабс Defense News, передает ТАСС.
По его словам, в связи с этим и с другими проблемами начались задержки в строительстве и обслуживании военных судов.
Сейчас отрасль находится в худшем за 25 лет состоянии, «быстрого и легкого способа» решить проблему не существует, подчеркнул эксперт.
Американская компания Marinette Marine заключила контракт на строительство шести фрегатов с управляемыми ракетами, однако она способна строить только по фрегату в год из-за нехватки сотрудников.
Также наблюдается «неопределенность финансирования», из-за этого нарушается ход строительства кораблей и тормозятся долгосрочные инвестиции.