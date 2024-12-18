У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
На базе в Британии начали строительство хранилища для ядерного оружия США
The Daily Telegraph: США планируют разместить тактическое ядерное оружие на базе Лейкенхит в Англии
США начали строительство хранилища для тактического ядерного оружия на военной базе Лейкенхит в Англии, чтобы разместить его там в ближайшие годы, сообщила The Daily Telegraph.
Газета пишет, что США намерены разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии в ближайшие несколько лет. В данный момент на базе ведется строительство специального хранилища, стоимость которого оценивается в несколько миллионов фунтов, передает ТАСС .
Согласно информации издания, в настоящее время в Европе уже размещено около 100 американских ядерных бомб B61. Эти боеприпасы находятся на базах стран НАТО в Бельгии, Италии, Нидерландах, Турции и Германии. Кроме того, еще около 150 аналогичных бомб находятся на территории США и могут быть сброшены с истребителей F-35.
The Daily Telegraph также подчеркнула, что Великобритания и Франция обсуждают возможность разработки совместного тактического ядерного оружия, чтобы уменьшить свою зависимость от США в военной сфере.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее отмечал, что размещение ядерного оружия США в Великобритании может произойти в скором времени. Он подчеркнул, что Москва имеет средства для противодействия данному шагу, несмотря на ожидания Вашингтона по созданию угрозы для России.
Ранее сообшалось, что большинство ядерных баз в Европе проходят модернизацию, включающую увеличение безопасности хранилищ и установку оборудования для новых истребителей F-35A.
До этого стало известно, что США намерены вложить 138 млрд долларов в модернизацию ядерного оружия до 2049 года.
Напомним, новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды с мощностью, эквивалентной 45 атомным бомбам, примененным в Хиросиме, и развивать скорость до 10 махов.