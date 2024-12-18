The Daily Telegraph: США планируют разместить тактическое ядерное оружие на базе Лейкенхит в Англии

Tекст: Вера Басилая

Газета пишет, что США намерены разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии в ближайшие несколько лет. В данный момент на базе ведется строительство специального хранилища, стоимость которого оценивается в несколько миллионов фунтов, передает ТАСС .

Согласно информации издания, в настоящее время в Европе уже размещено около 100 американских ядерных бомб B61. Эти боеприпасы находятся на базах стран НАТО в Бельгии, Италии, Нидерландах, Турции и Германии. Кроме того, еще около 150 аналогичных бомб находятся на территории США и могут быть сброшены с истребителей F-35.

The Daily Telegraph также подчеркнула, что Великобритания и Франция обсуждают возможность разработки совместного тактического ядерного оружия, чтобы уменьшить свою зависимость от США в военной сфере.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее отмечал, что размещение ядерного оружия США в Великобритании может произойти в скором времени. Он подчеркнул, что Москва имеет средства для противодействия данному шагу, несмотря на ожидания Вашингтона по созданию угрозы для России.

Ранее сообшалось, что большинство ядерных баз в Европе проходят модернизацию, включающую увеличение безопасности хранилищ и установку оборудования для новых истребителей F-35A.

До этого стало известно, что США намерены вложить 138 млрд долларов в модернизацию ядерного оружия до 2049 года.

Напомним, новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды с мощностью, эквивалентной 45 атомным бомбам, примененным в Хиросиме, и развивать скорость до 10 махов.