Tекст: Ольга Иванова

Новая российская баллистическая ракета «Орешник» вызывает интерес своей способностью доставлять ядерные заряды значительной мощности. Как сообщает портал, ракета может нести ядерные заряды общей мощностью 900 килотонн, что эквивалентно 45 бомбам, сброшенным на Хиросиму.

В инфографике Telegram-канала портала приводятся также данные о времени подлета ракеты: от полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе требуется 17 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии – 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково – всего 11 минут.

Максимальная дальность поражения «Орешника» составляет 5,5 тыс. километров. Скорость ракеты достигает 10 махов, или 12 380 километров в час, а боевая часть может весить до полутора тонн. Эти характеристики делают ракету одной из мощнейших в арсенале России.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Украина 19 ноября ударила по объектам в Курской и Брянской областях, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. Россия 21 ноября дала комбинированный ответ по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. В результате поражен крупный промышленный комплекс, производящий различные виды вооружения.

Во время этой операции испытано новейшее российское оружие – система «Орешник» с баллистической ракетой, оснащенной безъядерным гиперзвуковым модулем. Тестирование системы в боевых условиях прошло успешно.