Глава ЦБ объяснила жесткость по ключевой ставке

Tекст: Ольга Самофалова

Ключевая ставка в 2027 году в базовом сценарии будет снижаться, однако она останется двузначной в течение всего года , заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, если поторопиться со снижением ставки, это может навредить экономике.

Глава ЦБ призвала делать льготные программы ипотеки адресными, приведя в пример семейную ипотеку, что поможет увеличить долю рыночной ипотеки, и поможет быстрее снизить инфляцию, нежели массовых безадресных льготных программах.

«Период жесткой денежно-кредитной политики, который мы сейчас проходим, - это необходимый этап на пути к низкой инфляции и на пути к умеренным ставкам», - сказала Набиуллина. По ее словам, важно пройти «этот путь до конца», особенно при условии, что нельзя больше рассчитывать на финансирование из-за рубежа.

«Из всех возможных налогов высокий рост цен — это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям. Поэтому мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию и завершить период высокой инфляции», - заявила Набиуллина.

Чтобы быстрее снижать ключевую ставку, надо чтобы случился ускоренный рост предложения товаров и услуг. По мере восстановления мощностей и роста производительности труда появится пространство для снижения ключевой ставки, говорит Набиуллина.

Речь идет о возвращении положительного разрыва выпуска: спрос больше, чем предложение, что приводит к инфляции. Чтобы этого не происходило, пока надо сдержать рост спроса, поясняет Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Поэтому базовый прогноз ЦБ по ключевой ставка на следующий год повышен до 12,5-13,5% с 10,5%-12,5%. Это значит, что к концу года ставка может приблизиться к 10-11%. Но чтобы этот базовый сценарий сработал, нужно, чтобы инфляция вернулась к цели в 4% уже в 2027 году.

Если же инфляция на конец 2027 году будет выше и составит 4,5-5,5%, то средняя ставка не снизится от текущего уровня в 14%, а даже может вырасти до 16%, отмечает Беленькая. Это неблагоприятный сценарий.

Всего помимо базового сценария, Банк России рассматривает еще один благоприятный и два неблагоприятных.

«В дезинфляционном (благоприятном) сценарии при более быстром росте производительности, высокой отдаче от инвестиций и снижении ценового давления средняя ставка ЦБ может составить 10-12%, а в течение года опуститься ниже 10%.

В первом проинфляционном (неблагоприятном) сценарии из-за более сильного бюджетного спроса, роста зарплат быстрее производительности и ограничений предложения ставка может находиться в диапазоне 14-16%», - говорит Павел Жолобов, младший управляющий директор рейтинговой службы НРА.

Для срабатывания второго неблагоприятного сценария должен разразиться тяжелый внешний кризис, цены на нефть пойти вниз, а санкции против России усилиться. В этом случае Банк России допускает ускорения инфляции до 11-13% и среднюю ключевую ставку на уровне 19-21%, отмечает Жолобов.

«Главный сигнал Эльвиры Набиуллиной заключается в том, что регулятор не намерен снижать ставку ради поддержки кредитования и экономического роста», - говорит Жолобов. Потому что главная цель ЦБ - довести инфляцию до целевых 4%. В 2026 году, по прогнозу регулятора, она составит 7,1-7,6%.

«Домохозяйства с низкими доходами тратят большую часть бюджета на текущее потребление и имеют меньше возможностей защитить сбережения от обесценения. Инфляция в России остается высокой из-за сочетания устойчивого спроса, ограничений на стороне предложения, роста издержек, бюджетного импульса и повышенных инфляционных ожиданий», - говорит Жолобов.

«Один из факторов беспокойства Банка России - это темпы роста кредитования и роста денежной массы выше значений, совместимых с устойчивой инфляцией вблизи 4% – демонстрирует в октябре замедление роста, хотя пока это трудно назвать устойчивым трендом»,

- отмечает Беленькая.

По ее словам, сдерживающими факторами для инфляции в октябре стали коррекционное снижение цен на бензин, некоторое укрепление курса рубля в октябре и продолжающееся снижение цен на туристические услуги. Однако продовольственные товары растут в цене повышенными темпами – с учетом того, что продукты питания - крупнейшая часть потребительской корзины, это может препятствовать снижению инфляционных ожиданий с близких к максимальным за два года уровней, добавляет эксперт. Поэтому шанс на замедление инфляции есть, однако и факторы для ее роста тоже имеются.