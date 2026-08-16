Кто создал неожиданный рост ВВП России

Tекст: Ольга Самофалова

Рост ВВП России во втором квартале 2026 года, по предварительной оценке, составил 1,3% в годовом выражении, следует из данных Росстата. По сравнению с падением на 0,2% в первом квартале – это особенно хороший результат.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, статистика показала даже более сильный рост, чем ведомство видело по месячной динамике. Падение в первом квартале на 0,2% и рост на 1,3% во втором квартале по году дали рост ВВП на 0,6%.

На рост ВВП, по данным ведомства, в наибольшей степени повлияли розничный товарооборот (+7,2%), оборот общественного питания (+6,2%), грузооборот (+2,5%), оптовый товарооборот (+2,4%), обрабатывающие производства (+2%). В то же время снижение продемонстрировали пассажирооборот (–2,3%), добыча полезных ископаемых (–1,9%), строительство (–1,6%), сельское хозяйство (–1,5%).

«Важно понимать динамику роста второго квартала. Это уже не только тот бюджетный импульс, который в экономике присутствует. Важно, что мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали в том числе и на депозитах население и предприятия в прошлые годы», – заявил Решетников.

Экономисты в целом согласны. Потребительский спрос стал важным драйвером роста экономики, что видно по росту розничной торговли и общественного питания.

«Россияне начали больше тратить во втором квартале 2026 года на фоне падения ставок по вкладам. Если в конце 2025 года вполне реально было разместить деньги в надежном банке под 15% и даже 16% годовых, то к началу лета средние ставки по вкладам упали примерно до 12,5–13,5% годовых.

Многие граждане стали забирать средства из банков и финансировать расходы и крупные покупки», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

Также, по ее словам, сыграл роль рост спроса на наличные, когда люди снимали деньги из банкоматов ради предосторожности (атаки БПЛА, топливный кризис) и увеличивали покупки за наличный расчет – от бензина до товаров первой необходимости. Определенную роль в росте потребления сыграл и рост инфляционных ожиданий, добавляет Мильчакова.

Второй фактор – это рост обрабатывающей промышленности, преимущественно за счет ОПК и предприятий, производящих продукцию двойного назначения, то есть в основном благодаря бюджетному импульсу и госзаказу, говорит эксперт.

«Третий и ключевой фактор – календарный. Во втором квартале было на три рабочих дня больше, чем в прошлом году. Влияние только календарного фактора могло добавить до 1 п. п. из 1,3% роста во втором квартале, поскольку темпы роста ВВП в целом можно охарактеризовать как вялые», – говорит Сергей Клисенко, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

Уход экономики в минус в первом квартале тоже в определенной степени был обусловлен календарным фактором, так как количество рабочих дней оказалось на три меньше, чем в первом квартале 2025 года, добавляет Клисенко. Впрочем, на слабые результаты также повлиял рост налоговой нагрузки (в том числе из-за роста НДС), крайне слабые цены на нефть и снижение инвестиционной активности (падение инвестиций в основной капитал на 14,3%), говорит собеседник.

Получится ли сохранить рост ВВП и в третьем квартале? В целом у правительства есть для этого арсенал инструментов.

«Было бы неплохо, если бы к этим факторам – росту потребления и госрасходов, которые вывели российскую экономику в плюс, подтянулась инвестиционная активность бизнеса во втором полугодии»,

– говорит Мильчакова. Кроме того, она видит шанс для оживления в третьем квартале таких отраслей промышленности, как добыча полезных ископаемых и металлургия. Во втором квартале наблюдались неплохие результаты в грузоперевозках, что может указывать на начавшееся оживление этих отраслей промышленности.

Чем можно помочь российской экономике?

«Для стимулирования роста ВВП может быть использован бюджетный импульс, который будет касаться в основном оборонных отраслей и отраслей, производящих стратегически важную продукцию, например, полупроводники», – говорит Мильчакова. Кроме того, по ее словам, мощным импульсом роста может быть поддержка национальных проектов, инвестирование в крупные инфраструктурные проекты: строительство дорог, железных дорог, морских портов, заводов, электростанций и т. д. Нужно также решать проблемы дефицита высококвалифицированных кадров, выравнивать структурные и региональные дисбалансы.

«Если ЦБ РФ при этом будет снижать ключевую ставку, то экономика может показывать темпы роста выше мировых», – считает эксперт. По ее словам, можно было бы еще снизить налоги, но эта мера станет возможной скорее только после стабилизации геополитической ситуации.

Более активное снижение ставки со стороны Банка России сейчас выглядит маловероятным. Одним из способов стимулирования могло бы стать более активное ослабление рубля – до уровня 95–100 рублей к доллару. Это позволило бы значительно улучшить ситуацию с доходами и прибыльностью в черной и цветной металлургии, нефтегазе, угольной промышленности и возобновить инвестиционный спрос, считает Сергей Клисенко.

По его ожиданиям, во втором полугодии экономика продолжит рост в размере 0,2–0,3%, и по итогам года ВВП покажет рост в пределах 0–0,5%. «На экономику будет давить сохраняющаяся напряженность на топливном рынке, рост логистических издержек, снижение деловой активности и падение цен на российскую нефть. Вместе с тем некоторую поддержку росту может оказать наметившееся плавное ослабление рубля, которое поддержит доходы и прибыльность экспортеров и может выправить недобор налогов в бюджете по нефтегазовой компоненте», – резюмирует аналитик.