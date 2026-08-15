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    Не нужно требовать от Вучича стать русским
    15 августа 2026, 12:55 Мнение

    Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    политолог

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    После встречи президента Сербии Александра Вучича с Зеленским как только его не назвали! Лидер вроде бы братской страны не осадил немецкого пропагандиста, задавшего Зеленскому вопрос: чем ему еще может помочь Европа в деле убийства русских. Он даже продал Украине оружие на сотни миллионов долларов.

    Неудивительно, что российская блогосфера разразилась сообщениями о том, что сербы нам больше не братушки, ну или Вучич – предатель интересов сербского народа. Однако вместо того, чтобы скатываться в эмоциональную реакцию, можно было попытаться ответить себе на два сущностных вопроса: как должны были вести себя сербы и что нам с этим делать?

    Да, мы ожидали от сербов другого поведения. Но на чем зиждилось наше ожидание? На исторических и духовных связях, на кричалках «русские и сербы – братья навек». Однако Вучич, принимая Зеленского и заключая с ним соглашение, опирался на совершенно иное. На аспекты не сербско-украинских отношений, а – учитывая, что Зеленский сейчас является фаворитом Евросоюза – сербско-европейских.

    Например, на географию. У Сербии нет общей границы с Россией, но зато почти со всех сторон она окружена странами НАТО и/или Евросоюза. А значит, если он расстроит Европу, то это может привести к самой настоящей блокаде Сербии.

    Также он опирался на экономику. Товарооборот между Сербией и Россией в 2025 году составил около 2 млрд евро, а между Сербией и ЕС – 47 миллиардов. В целом на ЕС сейчас приходится более половины сербской внешней торговли и прямых иностранных инвестиций в страну, и если он расстроит Европу, то это может привести к экономическим потерям для Сербии.

    Опирался Вучич на вопросы безопасности. Конечно, просто так в Сербию европейцы не вторгнутся. Однако на сегодняшний день Евросоюз контролирует косовские власти, и в любой момент по щелчку пальцев может организовать очередной геноцид сербской общины в крае. После чего Вучич окажется перед вилкой из двух одинаково плохих вариантов: вводить войска для защиты сербов (и получить ответный удар от НАТО) или же отделаться жалобами в Брюссель, на которые никто не ответит. Поэтому если он расстроит Европу, то сербов в Косово продолжат вырезать.

    Что, в свою очередь, приведет к негативным последствиям для рейтинга сербского лидера. Через несколько месяцев Вучичу предстоит вести свою партию на досрочные парламентские выборы, и если он расстроит Европу, то та просто обрушит его шансы на победу.

    Наконец, опирался Вучич и на идеологический аспект. Да, сербы называют русских братьями. Но в то же время значительная часть сербов выступает за вступление в ЕС. Особенно велика доля желающих в среде молодежи. И если Сербия сейчас расстроит Европу, то это может привести к остановке процесса евроинтеграции. С формулировкой «возобновим при новой власти».

    Именно поэтому Вучич вынужден был принимать Зеленского. Подписывать с ним соглашения и даже продавать ему (через Европу, конечно) сербское оружие. Именно поэтому Белград, выполняющий требования Евросоюза для вступления в Шенгенскую зону, вынужден будет даже ввести визовый режим с Россией в 2027 году.

    Значит ли это, что Вучича нужно «понять и простить»? В чем-то, конечно, нет. Например, он обязан был осадить немецкого пропагандиста, заявив, что в его стране призывать к убийству русских нельзя. Также он должен был, конечно, воспрепятствовать экспорту оружия на Украину. Однако во всем остальном сербский президент действует в соответствии с интересами Сербии – как он их понимает. И винить его за это сложно. Скорее уж, благодарить надо за то, что он занимается многостульем по мере возможности – например, не присоединяется к антироссийским санкциям.

    Парадоксально, но такой Вучич является для России оптимальным лидером Сербии. Если предположить, что по итогам следующих парламентских выборов в стране победит абсолютно пророссийская партия, то для Москвы это станет серьезной головной болью – как, например, в случае победы пророссийских сил в Молдавии. Окруженная со всех сторон врагами, страна победившей пророссийской оппозиции окажется в самой настоящей блокаде, против нее будут применены все возможные майданные технологии – а мы просто не сможем помочь нашим союзникам, хотя бы по географическим причинам. И после их поражения нас в этом же поражении обвинят.

    Поэтому не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов и их лидеров. Не стоит делить мир на черное и белое. Не стоит требовать от Вучича быть больше русским, чем сербом. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами». Формула, основанная не на гневе или эмоциях, а на рациональном подходе и уважении к чужим национальным интересам. 

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