У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Испания продлила скидки на автомобильное топливо до конца года
EFE: Власти Испании продлили скидки на топливо из-за ближневосточного кризиса
Совет министров Испании одобрил пакет мер для борьбы с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке, включающий ограничение роста тарифов на газ и продление топливных скидок до конца года.
Правительство Испании утвердило инициативы, направленные на сдерживание роста цен в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке. Власти решили ограничить повышение регулируемого тарифа на газ и сохранить скидки на автомобильное топливо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.
Согласно принятому правительственному указу, в октябре дисконт по налогу на углеводороды, который уплачивается за топливо, составит 20 центов за литр.
По данным национального института статистики Испании, в сентябре годовая инфляция в стране достигла 4,9%. Этот показатель стал максимальным с февраля 2023 года. Основной причиной ускорения инфляции стало подорожание топлива и смазочных материалов для автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Испании из-за ближневосточного кризиса продлили работу атомной электростанции «Альмарас».
Летом в Германии отметили резкий рост цен на автомобильное топливо.
В марте председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о негативном влиянии конфликта на Ближнем Востоке на кошельки испанцев.