Санчес: Каждая бомба на Ближнем Востоке бьет по кошелькам испанцев
Боевые действия на Ближнем Востоке вызвали скачок цен на топливо, что ощутимо ухудшило материальное положение испанских семей, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
Последствия конфликта в регионе напрямую отражаются на уровне жизни населения Европы, передает РИА «Новости».
Педро Санчес подчеркнул: «Каждая бомба, падающая на Ближнем Востоке, в конечном итоге бьет – и мы уже это наблюдаем – по кошелькам наших семей».
Политик отметил резкий рост цен на энергоносители уже в первые недели противостояния. Для поддержки экономики и домохозяйств правительство утвердило пакет помощи в размере 5 млрд евро, включающий налоговые послабления.
Мадрид продолжает курс на снижение зависимости от углеводородов ради устойчивости к внешним шокам. Ситуация осложняется остановкой судоходства в Ормузском проливе из-за взаимных ударов Ирана, Израиля и США, что провоцирует подорожание топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Испании Педро Санчес ранее предупредил о рисках замедления экономического роста в еврозоне из-за конфликта.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы европейцев на импорт топлива в 3 млрд евро.