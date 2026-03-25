    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    Lidovky: США сместили внимание с Украины на Иран
    Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Украина совершила самую массовую атаку дронов на Россию за год
    Кремль назвал «абсолютной ложью» сообщения о мирном плане по Ирану
    Росатом заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране
    Венгрия прекратила транзит газа на Украину
    Минцифры решило заставить маркетплейсы открыть ПВЗ в отделениях «Почты России»
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 13:20 • В мире

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Tекст: Станислав Лещенко

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном?

    На прошлой неделе США решили радикально пересмотреть свои отношения с ближайшим российским союзником – Белоруссией. Сообщалось, что по инициативе Вашингтона стороны готовятся заключить «большую сделку», в которой будут отражены ключевые вопросы двусторонней повестки. В том числе США намерены отменить санкции, введенные ими ранее в отношении ряда белорусских банков, Минфина страны, а самое главное – предприятий по производству удобрений: Белорусской калийной компании и «Беларуськалия».

    После этого активизировались разговоры о том, что «Беларуськалий» мог бы возобновить вывоз своей продукции кратчайшим путем, то есть через литовскую территорию. Для понимания: «Беларуськалию» принадлежали 30% акций терминала сыпучих грузов в Клайпеде – причем белорусское предприятие серьезно вложилось в реконструкцию этого литовского порта.

    Однако еще в 2021 году США ввели санкции против белорусских калийных удобрений, затем аналогичные меры ввел и Евросоюз. Но тогда Вильнюс забежал впереди паровоза – еще в начале 2022-го Литва в одностороннем порядке разорвала договор с «Беларуськалием», в соответствии с которым тот осуществлял через Клайпеду транзит своей продукции. Литовские власти тогда заявили, что якобы «Беларуськалий» представляет «угрозу для национальной безопасности».

    «Беларуськалий» подал в международный арбитражный суд требование к Литве возместить понесенные им убытки, оцененные на сумму в 1 млрд евро. В то же время большие убытки понесла и сама Литва. «Литовские железные дороги» получали от «Беларуськалия» 100 млн ежегодной выручки. Оборот порта в Клайпеде упал на 20%.

    Запрет на транзит продукции «Беларуськалия» вводили консерваторы-ландсбергисты, а сейчас у власти в Литве другая политическая сила – социал-демократы. Казалось бы, действующие власти страны могли бы только приветствовать потепление в отношениях США и Белоруссии, что дало бы литовцам возможность возобновить транзит белорусских удобрений и снова на нем зарабатывать. Да и в целом сама сделка Белоруссии и США сильно зависит от Литвы как транзитной страны. Мало снять американские санкции с белорусского калия, требуется, чтобы Литва пропустила его продажу через свои порты.

    Кстати говоря, Белоруссия сразу сделала демонстративный шаг навстречу Литве. Александр Лукашенко распорядился вернуть почти две тысячи фур литовских транспортных компаний, задержанных им в качестве воспитательной меры после того, как Литва прошлой осенью закрыла границу. После получения от перевозчиков платежей за хранение транспортных средств они смогут покинуть страну.

    Однако даже этот жест на Вильнюс не подействовал. Еще в конце января литовский премьер-министр Инга Ругинене заявляла, что возобновление транзита белорусских калийных удобрений – это тема, которая «нагнетается» впустую. А президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что о возобновлении транзита белорусских удобрений через Литву не может быть и речи: «Эти разговоры (о транзите удобрений – прим. ВЗГЛЯД) абсолютно не имеют под собой оснований. И не будут иметь их вовсе, пока хоть один шар с белорусской стороны будет лететь в Литву.

    Мы полностью заблокируемся в этом вопросе, и никто в мире не изменит наше мнение».

    Шары, о которых идет речь – это нелегальный многомиллионный бизнес: у литовских контрабандистов налажены надежные каналы последующей переправки данного товара в другие страны ЕС. Однако проделки контрабандистов в Вильнюсе называют «гибридными атаками Минска».

    Позже Ругинене подчеркнула, что пока не получала от США просьб об отмене национальных санкций в отношении белорусских удобрений. 19 марта литовский премьер встретилась с прибывшим в Вильнюс спецпосланником США по вопросам Белоруссии Джоном Коулом и сообщила ему, что крайне отрицательно смотрит на перспективу улучшения отношений Белоруссии с западным блоком.

    Однако Коул также встретился с рядом других политиков, близких к литовским бизнес-кругам, которые оценивают возможность потепления куда более позитивно. «Мы обсудили все наиболее актуальные сегодня проблемы – отношения с Беларусью, отказ литовской стороны сформировать делегацию и вести переговоры на политическом уровне для решения всех вопросов. Мы считаем, что это ошибка и что разговаривать все-таки нужно. Если Дональд Трамп ведет переговоры, звонит и ищет контакт, нам не стоит слишком демонстрировать свою принципиальность», – сказал участвовавший во встрече депутат Сейма Пятрас Гражулис.

    Факт этой встречи не понравился Гитанасу Науседе. По его мнению, она может отражать подход администрации Белого дома, ищущей в других странах политиков, кажущихся ей идеологически близкими. Не одобрила встречу и литовский премьер Ругинене. Но наиболее жестко ее оценили в рядах оппозиционного «Союза отечества – Христианских демократов Литвы» (они же консерваторы, они же ландсбергисты).

    Литовские консерваторы, потерявшие власть по итогам проигранных ими в 2024 году выборов, являются самой русофобской и антибелорусской политической силой в стране. При этом они сохраняют значительное влияние.

    Роль спикера ландсбергистов взял на себя одиозный парламентарий Жигимантас Павиленис, ныне являющийся замглавы парламентского комитета по иностранным делам. Он расценивает переговоры Вашингтона и Минска как катастрофу для Литвы.

    «Видеть американцев, борцов за свободу, которые инвестируют в Лукашенко, – опасно для нас. Если американцы начнут видеть ситуацию в Литве глазами Лукашенко, если здесь назовут это миром, дружбой, еще какую-нибудь "дружбу" предложат обновить – то зачем тогда американских солдат в Литве держать? Здесь же все так классно, здесь же все счастливы», – рассуждает Павиленис.

    Литовский консерватор уверен, что Минск обыграл США и принудил его к диалогу на своих условиях. Литву, по мнению Павилениса, в России и Белоруссии хотят сделать благожелательным по отношению к себе государством наподобие Венгрии. «Я не хочу, чтобы моя страна "венгризировалась". Я хочу, чтобы американцы видели нашими глазами, сердцем и говорили нашими словами», – требует литовский «ястреб».

    Павиленис вспомнил о том, как в свое время успешно крошечная Литва манипулировала американским руководством.

    В его бытность послом Литвы в Вашингтоне тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон уже начала было устанавливать позитивный контакт с белорусским лидером. «Обняла Лукашенко, подписала меморандум, что Островецкая АЭС – это прекрасно. Что я сделал? Я поднял мятеж в Конгрессе, собрал сотни подписей, и Хиллари извинилась перед Грибаускайте (тогдашний президент Литвы – прим. ВЗГЛЯД), что она не поняла, что такое АЭС. Мы включили все свои "мышцы" в Америке, чтобы выбить эту чушь из уст американцев. А сейчас мы радуемся... и не видим, что, по сути, русские и Лукашенко перехватили Белый дом и заставили его смотреть на Литву глазами Лукашенко. Это угроза безопасности, дорогие мои», – запугивает литовский политик.

    И словно в подтверждение его слов 23 марта литовские госорганы сообщили, что накануне ночью на территории страны упал прилетевший из Белоруссии беспилотник. Сразу было созвано заседание комиссии по нацбезопасности. Литовские СМИ стали выставлять падение БПЛА доказательством, что «режиму Лукашенко» нельзя доверять. Однако весь этот азарт моментально утих, когда Ругинене пришлось признать, что дрон был украинским. Судя по всему, он сбился с курса из-за воздействия средств РЭБ. Осадок, однако, как говорится, остался.

    Политолог Максим Рева считает, что Вильнюс продолжит искать поводы, чтобы настроить США против Белоруссии. «Не вышло с беспилотником – придумают что-нибудь другое, – сказал Рева газете ВЗГЛЯД. – А все потому, что нынешние литовские власти видят в налаживании отношений США и Белоруссии экзистенциальную угрозу для себя. Они уверены, что Минск становится еще одним каналом для поддержания контактов Вашингтона и Москвы, и опасаются, что кончится это тем, что США и Россия наладят нормальные рабочие отношения».

    Казалось бы, что плохого в подобной нормализации, в том числе и для Литвы, которая зарабатывает на транзите из России и Белоруссии? Но нет, у Вильнюса совсем другая логика. «В этом случае США больше не будут нужны услуги Литвы, как антироссийской "боевой шавки" и они, чего доброго, не станут возражать против прихода там к власти прагматиков вроде Виктора Орбана – таковые в Литве тоже есть. И поэтому нынешняя литовская элита будет сопротивляться, не останавливаясь перед провокациями», – резюмирует Рева.

    Путин наградил посмертно погибших при теракте в Москве сотрудников ДПС
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке
    Мелони начала чистку правительства Италии после провала на референдуме
    Посол Израиля на Украине раскритиковал военное сотрудничество России и Ирана
    ФСБ: Подростки жгли объекты в Подмосковье ради девушек из Telegram
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе
    Предложена новая теория формирования Земли

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
