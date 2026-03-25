«Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

Tекст: Станислав Лещенко

На прошлой неделе США решили радикально пересмотреть свои отношения с ближайшим российским союзником – Белоруссией. Сообщалось, что по инициативе Вашингтона стороны готовятся заключить «большую сделку», в которой будут отражены ключевые вопросы двусторонней повестки. В том числе США намерены отменить санкции, введенные ими ранее в отношении ряда белорусских банков, Минфина страны, а самое главное – предприятий по производству удобрений: Белорусской калийной компании и «Беларуськалия».

После этого активизировались разговоры о том, что «Беларуськалий» мог бы возобновить вывоз своей продукции кратчайшим путем, то есть через литовскую территорию. Для понимания: «Беларуськалию» принадлежали 30% акций терминала сыпучих грузов в Клайпеде – причем белорусское предприятие серьезно вложилось в реконструкцию этого литовского порта.

Однако еще в 2021 году США ввели санкции против белорусских калийных удобрений, затем аналогичные меры ввел и Евросоюз. Но тогда Вильнюс забежал впереди паровоза – еще в начале 2022-го Литва в одностороннем порядке разорвала договор с «Беларуськалием», в соответствии с которым тот осуществлял через Клайпеду транзит своей продукции. Литовские власти тогда заявили, что якобы «Беларуськалий» представляет «угрозу для национальной безопасности».

«Беларуськалий» подал в международный арбитражный суд требование к Литве возместить понесенные им убытки, оцененные на сумму в 1 млрд евро. В то же время большие убытки понесла и сама Литва. «Литовские железные дороги» получали от «Беларуськалия» 100 млн ежегодной выручки. Оборот порта в Клайпеде упал на 20%.

Запрет на транзит продукции «Беларуськалия» вводили консерваторы-ландсбергисты, а сейчас у власти в Литве другая политическая сила – социал-демократы. Казалось бы, действующие власти страны могли бы только приветствовать потепление в отношениях США и Белоруссии, что дало бы литовцам возможность возобновить транзит белорусских удобрений и снова на нем зарабатывать. Да и в целом сама сделка Белоруссии и США сильно зависит от Литвы как транзитной страны. Мало снять американские санкции с белорусского калия, требуется, чтобы Литва пропустила его продажу через свои порты.

Кстати говоря, Белоруссия сразу сделала демонстративный шаг навстречу Литве. Александр Лукашенко распорядился вернуть почти две тысячи фур литовских транспортных компаний, задержанных им в качестве воспитательной меры после того, как Литва прошлой осенью закрыла границу. После получения от перевозчиков платежей за хранение транспортных средств они смогут покинуть страну.

Однако даже этот жест на Вильнюс не подействовал. Еще в конце января литовский премьер-министр Инга Ругинене заявляла, что возобновление транзита белорусских калийных удобрений – это тема, которая «нагнетается» впустую. А президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что о возобновлении транзита белорусских удобрений через Литву не может быть и речи: «Эти разговоры (о транзите удобрений – прим. ВЗГЛЯД) абсолютно не имеют под собой оснований. И не будут иметь их вовсе, пока хоть один шар с белорусской стороны будет лететь в Литву.

Мы полностью заблокируемся в этом вопросе, и никто в мире не изменит наше мнение».

Шары, о которых идет речь – это нелегальный многомиллионный бизнес: у литовских контрабандистов налажены надежные каналы последующей переправки данного товара в другие страны ЕС. Однако проделки контрабандистов в Вильнюсе называют «гибридными атаками Минска».

Позже Ругинене подчеркнула, что пока не получала от США просьб об отмене национальных санкций в отношении белорусских удобрений. 19 марта литовский премьер встретилась с прибывшим в Вильнюс спецпосланником США по вопросам Белоруссии Джоном Коулом и сообщила ему, что крайне отрицательно смотрит на перспективу улучшения отношений Белоруссии с западным блоком.

Однако Коул также встретился с рядом других политиков, близких к литовским бизнес-кругам, которые оценивают возможность потепления куда более позитивно. «Мы обсудили все наиболее актуальные сегодня проблемы – отношения с Беларусью, отказ литовской стороны сформировать делегацию и вести переговоры на политическом уровне для решения всех вопросов. Мы считаем, что это ошибка и что разговаривать все-таки нужно. Если Дональд Трамп ведет переговоры, звонит и ищет контакт, нам не стоит слишком демонстрировать свою принципиальность», – сказал участвовавший во встрече депутат Сейма Пятрас Гражулис.

Факт этой встречи не понравился Гитанасу Науседе. По его мнению, она может отражать подход администрации Белого дома, ищущей в других странах политиков, кажущихся ей идеологически близкими. Не одобрила встречу и литовский премьер Ругинене. Но наиболее жестко ее оценили в рядах оппозиционного «Союза отечества – Христианских демократов Литвы» (они же консерваторы, они же ландсбергисты).

Литовские консерваторы, потерявшие власть по итогам проигранных ими в 2024 году выборов, являются самой русофобской и антибелорусской политической силой в стране. При этом они сохраняют значительное влияние.

Роль спикера ландсбергистов взял на себя одиозный парламентарий Жигимантас Павиленис, ныне являющийся замглавы парламентского комитета по иностранным делам. Он расценивает переговоры Вашингтона и Минска как катастрофу для Литвы.

«Видеть американцев, борцов за свободу, которые инвестируют в Лукашенко, – опасно для нас. Если американцы начнут видеть ситуацию в Литве глазами Лукашенко, если здесь назовут это миром, дружбой, еще какую-нибудь "дружбу" предложат обновить – то зачем тогда американских солдат в Литве держать? Здесь же все так классно, здесь же все счастливы», – рассуждает Павиленис.

Литовский консерватор уверен, что Минск обыграл США и принудил его к диалогу на своих условиях. Литву, по мнению Павилениса, в России и Белоруссии хотят сделать благожелательным по отношению к себе государством наподобие Венгрии. «Я не хочу, чтобы моя страна "венгризировалась". Я хочу, чтобы американцы видели нашими глазами, сердцем и говорили нашими словами», – требует литовский «ястреб».

Павиленис вспомнил о том, как в свое время успешно крошечная Литва манипулировала американским руководством.

В его бытность послом Литвы в Вашингтоне тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон уже начала было устанавливать позитивный контакт с белорусским лидером. «Обняла Лукашенко, подписала меморандум, что Островецкая АЭС – это прекрасно. Что я сделал? Я поднял мятеж в Конгрессе, собрал сотни подписей, и Хиллари извинилась перед Грибаускайте (тогдашний президент Литвы – прим. ВЗГЛЯД), что она не поняла, что такое АЭС. Мы включили все свои "мышцы" в Америке, чтобы выбить эту чушь из уст американцев. А сейчас мы радуемся... и не видим, что, по сути, русские и Лукашенко перехватили Белый дом и заставили его смотреть на Литву глазами Лукашенко. Это угроза безопасности, дорогие мои», – запугивает литовский политик.

И словно в подтверждение его слов 23 марта литовские госорганы сообщили, что накануне ночью на территории страны упал прилетевший из Белоруссии беспилотник. Сразу было созвано заседание комиссии по нацбезопасности. Литовские СМИ стали выставлять падение БПЛА доказательством, что «режиму Лукашенко» нельзя доверять. Однако весь этот азарт моментально утих, когда Ругинене пришлось признать, что дрон был украинским. Судя по всему, он сбился с курса из-за воздействия средств РЭБ. Осадок, однако, как говорится, остался.

Политолог Максим Рева считает, что Вильнюс продолжит искать поводы, чтобы настроить США против Белоруссии. «Не вышло с беспилотником – придумают что-нибудь другое, – сказал Рева газете ВЗГЛЯД. – А все потому, что нынешние литовские власти видят в налаживании отношений США и Белоруссии экзистенциальную угрозу для себя. Они уверены, что Минск становится еще одним каналом для поддержания контактов Вашингтона и Москвы, и опасаются, что кончится это тем, что США и Россия наладят нормальные рабочие отношения».

Казалось бы, что плохого в подобной нормализации, в том числе и для Литвы, которая зарабатывает на транзите из России и Белоруссии? Но нет, у Вильнюса совсем другая логика. «В этом случае США больше не будут нужны услуги Литвы, как антироссийской "боевой шавки" и они, чего доброго, не станут возражать против прихода там к власти прагматиков вроде Виктора Орбана – таковые в Литве тоже есть. И поэтому нынешняя литовская элита будет сопротивляться, не останавливаясь перед провокациями», – резюмирует Рева.