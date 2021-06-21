Битва с БелАЭС заставила Литву переплачивать за электричество

Борьба Литвы с Белорусской АЭС, построенной Россией, приводит к парадоксальным результатам. Несмотря на все старания отгородиться от белорусского электричества, Вильнюс не только в реальности покупает эту электроэнергию, но и вынужден переплачивать. А значит, де-факто финансирует атомную станцию, с которой так отчаянно борется.

Еще задолго до того, как белорусы ввели в эксплуатацию свою АЭС в Островце, Литва законодательно постановила, что покупать электричество с нее не будет (якобы из-за опасности станции) – и склонила к тому же и остальные страны Балтии. Однако проблема заключается в том, что еще с советских времен существует энергетическое кольцо БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Литва – Латвия), объединяющее энергосистемы этих стран.

Громкая инициатива

После того, как Литва с запуском БелАЭС перестала приобретать белорусскую электроэнергию напрямую, «торговая площадка» из Вильнюса переместилась на биржу в Латвии – а там белорусское электричество теоретически могут перепродавать прибалтам российские компании. В начале января министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис рассказал, что соседняя Латвия продает литовцам белорусскую электроэнергию, которую сами латыши покупают под видом российской. «Там нет сертификатов, там есть лишь справки. РФ выпишет латышам сертификаты, что это российское электричество. Но это ничего не значит и ничего не доказывает», – утверждал Крейвис еще до своего назначения на министерский пост.

На днях он заявил, что его страна инициирует правовой процесс, который позволит республике перенять управление перемычками ЛЭП с Белоруссией. Это, по словам Крейвиса, единственная возможность отгородиться от энергии с БелАЭС. «Мы начали правовой процесс, который позволяет перенять управление над линиями в свои руки. На сегодняшний день мы не управляем этими линиями. У нас есть определенные соглашения, и мы управляем ими совместно. Теперь мы приступаем к возвращению в наши руки суверенитета в сфере электроэнергии», – сказал Дайнюс Крейвис. Других подробностей глава литовского Минэнерго не привел. Однако он сообщил данные оператора LitGrid о том, что в этом году Литва закупила в Белоруссии электроэнергии на 16 млн евро, в том числе с БелАЭС.

В Минске в ответ заявили, что по соглашению БРЭЛЛ Белоруссия и Литва через диспетчерские центры совместно управляют тринадцатью линиями электропередач, связывающих обе страны. «Взять все в одни руки, как это декларирует Литва, невозможно технически. Понятия одностороннего управления межгосударственными линиями электропередачи просто не существует, поэтому в данном случае можно расценивать формулировку литовской стороны как образное заявление», – откликнулись в Минэнерго Белоруссии. Там предупредили Вильнюс, что если Литва намерена отключить трансграничные линии электропередачи, она должна согласовать эти действия с другими участниками соглашения БРЭЛЛ, в том числе с Белоруссией.

Сами себя перехитрили

Судя по всему, заявление Крейвиса о «взятии контроля над перемычками» – чисто декларативное. Оно призвано обозначить, что Вильнюс не намерен признавать свое поражение в войне с БелАЭС. Заявлений такого рода литовский министр наделал за последнее время предостаточно. Но иногда в его словах проскальзывает горькая для литовских властей реальность.

Так, в мае он признал: «Пока нет трехсторонней договоренности между странами Балтии в отношении правил торговли электроэнергией из третьих стран, страдает не только наша безопасность, но и рынок электроэнергии ЕС. Мы неоднократно заявляли, что действующая методика не препятствует поступлению электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС, на рынок стран Балтии. Однако сейчас становится ясно, что это искусственно повышает цены на электроэнергию в Литве и искажает рынок электроэнергии ЕС».

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Руководитель литовского оператора системы электропередач LitGrid Рокас Масюлис дополнил признания Крейвиса: «Официально закупаемая электроэнергия поступает из Латвии в Литву. Таким образом, без нужды резервируются мощности линий, соединяющих страны, хотя физически электроэнергия просто попадает напрямую из Беларуси в Литву. По причине этой искусственной резервации сокращаются возможности импорта электроэнергии Литвой из Финляндии и Эстонии, поэтому цена на нее в Литве, по сравнению с Латвией и Эстонией, выше».

Политолог Алексей Ильяшевич отмечает, что момент переплаты возник из-за того, что физический поток электроэнергии из Белоруссии не был остановлен – Литва просто перенесла точку торговли в Латвию, на Рижскую биржу. «Предыдущий министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорил, что это позволяет выполнять закон. Формально, по документам, поставки идут уже не из Белоруссии, а из Латвии. В итоге литовцы переплачивают за «латвийское» электричество. Точно так же, как украинцы переплачивают за «европейский» газ, который по факту российский. Но это еще не все. Поскольку по документам Литва получает белорусское электричество из Латвии, для него нужно резервировать соответствующие мощности на границе между двумя странами. Использовать их для поставок из Эстонии и Финляндии нельзя», – констатирует политолог.

В результате в Литве возникает искусственный дефицит электроэнергии – и переплата за этот дефицит. О каких суммах идет речь? На этот вопрос попытался ответить замминистра иностранных дел Литвы Альбинас Зананавичюс: по его подсчетам, один год работы этой схемы обойдется литовцам – внимание! – в 100 миллионов евро. Литва, конечно, во всем винит соседнюю Латвию: дескать, она в одностороннем порядке применяет новую методику торговли электроэнергией с третьими странами. «Но это не совсем так. Методика была согласована министрами энергетики всех трех прибалтийских республик. Просто потом в Литве прошли выборы, на которых победила оппозиция. И она отказывается играть по новым правилам. Но сделать ничего не может», – отмечает эксперт.

Единственный способ исключить попадание продукции БелАЭС на территорию Прибалтики – это физически разорвать энергокольцо БРЭЛЛ. До момента синхронизации электросетей Прибалтики с континентальной Европой, которая намечена на 2025 год, отгородиться от белорусского электричества невозможно.

«Но есть литовский закон, который, судя по всему, превалирует над общими законами физики. Несколько лет назад Сейм республики принял решение о запрете импорта продукции БелАЭС. Из-за этого Литва сама себя загнала в ловушку. Потому что торговать электричеством с Беларусью нельзя по закону, а реализовать этот закон нельзя по определению… Закон превыше всего. Каким бы идиотским он ни был», – с сарказмом пишет Ильяшевич.

Удар в спину

Сложившаяся ситуация бросает тень на репутацию литовских властей, объявивших «священный крестовый поход» против БелАЭС. В июне прошлого года тогдашний министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сделал знаменательное признание. Он откровенно сказал, что энергетическая политика страны – это вопрос не столько экономики, сколько геополитики.

«Мы когда-то раньше дискутировали о более дешевой колбасе, о том, сколько она стоит на самом деле – так это что-то похожее. Здесь, на самом деле, процесс больше: если мы хотим рассоединить свои энергосети с Востоком и синхронизировать их с Западной Европой, поставив за цель 2025 год, и видим, как трудно это сделать – это на самом деле геополитические усилия, а не только дешевое электричество», – заявил глава литовского МИДа.

В свое время Литва, закрыв под давлением ЕС свою Игналинскую АЭС, разом из экспортера превратилась в импортера электроэнергии – и цены на электричество значительно выросли. И тогда, и сейчас литовцев лишают дешевого электричества вполне осознанно. Главное, как считают в Вильнюсе – это подальше от стран СНГ, а рядовой потребитель может и затянуть пояс. А чтобы «маленький литовец» не возмущался, его усиленно запугивают.

Литва регулярно проводит мероприятия по психологической обработке своих жителей – приучая их бояться белорусской атомной станции. Так, 12 мая литовское министерство внутренних дел и пожарно-спасательная служба провели по всей территории республики очередные учения на случай аварии на Белорусской АЭС.

28 мая стало известно, что Литва с помощью Норвегии закупит системы оповещения населения – на тот же самый случай. Департамент пожарной безопасности и спасения Литвы в этот день устроил дистанционную международную конференцию, посвященную популяризации проекта LT05-5-VRM-TF-001 («Развитие литовской системы раннего предупреждения о ядерных угрозах»), спонсируемого Норвежским финансовым механизмом. В его рамках планируется закупить не менее 215 современных сирен, приобрести специальную компьютерную программу, а также провести модернизацию инфраструктуры оповещения и информирования населения. Начальник департамента Саулюс Грейчюс заявил, что «в Литве надлежащая подготовка к возможным ядерным инцидентам стала необходимостью». В свою очередь министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что БелАЭС представляет «угрозу» для безопасности граждан Литвы и Евросоюза. Она заявила, что по соседству «непредсказуемое государство».

Однако в этой «великой священной борьбе» Вильнюсу особенно больно и неприятно получать «удары в спину» от международных структур. В частности, авторитетнейшее в этом вопросе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что не видит причин, по которым Белорусская атомная электростанция должна прекратить работу. Об этом в середине марта заявил генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси – во время своего выступления в Европарламенте. «Мы обнаружили и хорошие практики, и то, что требует улучшения. Но я хочу сказать очень важную вещь. Мы не нашли какой-либо причины, по которой эта станция не должна работать», – заявил Гросси, отвечая на вопрос депутата Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса.

Иначе говоря, своей борьбой с Белорусской атомной станцией Литва пока добилась только повышения цен на электроэнергию для собственного населения.