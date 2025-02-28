Покушение на митрополита Тихона подтвердило антихристианскую сущность режима Зеленского

Tекст: Анастасия Куликова

ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). По делу уже задержаны 27-летний гражданин Украины, уроженец Черновцов Денис Попович (помощник священнослужителя) и 28-летний москвич Никита Иванкович (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках).

Согласно их показаниям, еще в середине прошлого года Поповича завербовал сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) и под угрозой убийства его родственников приказал следить за передвижениями Тихона. Вскоре ему велели ликвидировать митрополита, а в декабре через сеть тайников передали самодельное взрывное устройство. Общение происходило через мессенджер Telegram.

Попович должен был заложить бомбу в жилом помещении Тихона в Сретенском монастыре, а после рассчитывал уехать из России, сообщает ФСБ. «Первое покушение планировалось в начале 2025 года. Однако Попович был задержан», – рассказал Иванкович, добавив, что убийство перенесли на конец февраля.

В телефонах фигурантов оперативники нашли более 70 контактов, среди которых, например, пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ривчаченко. Также по координатам ФСБ вышла на схрон с взрывчаткой в пакете из-под сока. Там же лежали два поддельных украинских паспорта. На задержанных завели уголовное дело по статьям «приготовление к теракту» и «незаконный оборот взрывных устройств».

В храме в Сокольниках Иванковича помнят как «доброжелательного, милого молодого человека, исполняющего свои обязанности», сообщает РИА «Новости». Поповича же ранее арестовывали на 15 суток за мелкое хулиганство и неповиновение полиции около станции метро «Тургеневская».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя покушение на митрополита Тихона, указал, что украинские власти ничем не гнушаются. «В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается», – цитирует его ТАСС.

«Это не террор, а демонизация, которой сегодня подвержена украинская верхушка. Покушение на духовных лиц во все времена считалось уделом отверженных, впрочем, киевский режим такой и есть – он отвергает духовность и традиционные ценности», – отметил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Украинские спецслужбы и покровительствующие им службы ряда западных стран целенаправленно избрали в качестве мишени иерарха Русской Православной Церкви», – пишет Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

По его мнению, произошедшее является еще одним доказательством «террористического характера» их деятельности. «Любая война имеет свои законы, но в этом случае мы видим со стороны украинских спецслужб готовность игнорировать любые писаные и неписаные правила конфликта, убивать гражданских лиц, священнослужителей», – отмечает он.

«Впрочем, тем же самым они занимаются и в своей стране, организуя преследования и пытки клириков Украинской Православной Церкви, желая добиться полного уничтожения канонического православия на Украине», – полагает эксперт, добавляя, что митрополит Тихон всегда рассматривал конфликт как «огромную трагедию» и «результат деятельности внешних сил», стремившихся развязать братоубийственную войну.

«Нельзя исключать, что планировавшийся теракт имел целью эскалацию противостояния и затягивание мирных переговоров, перспектива которых наметилась в последнее время. Существуют силы, которые превратили войну на Украине в циничный бизнес, и заинтересованы в ее продолжении любой ценой», – считает Легойда.

Он также выразил надежду, что данный акт терроризма получит должную оценку со стороны мирового сообщества и будет рассмотрен на заседании СБ ООН. Действия украинских спецслужб подверглись критике и со стороны Сербии. Так, вице-премьер страны Александр Вулин заявил, что любая атака на священников РПЦ – это атака на весь православный мир, пишут РИА «Новости».

Митрополиту Тихону 66 лет. В октябре 2023 года он стал главой Крымской митрополии, а до этого был наместником Сретенского монастыря в Москве. Архиерей занимает активную общественную позицию, пишет книги, снимает фильмы, возглавляет патриарший совет по культуре. Выступал в поддержку СВО. Находится под санкциями Киева.

Украинские спецслужбы в последние годы активизировали террористическую деятельность в России. Например, в декабре минувшего года в Москве был взорван Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Исполнитель преступления действовал по заданию СБУ. В качестве награды ему были обещаны 100 тыс. долларов и «европейский паспорт».

На этой неделе ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе, которые планировались на Украине, а также покушение на чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.

«Украинские спецслужбы не прекращают работу по вербовке россиян для совершения различных диверсий. А ФСБ почти каждый день докладывает о задержании людей, которые по указке ГУР Украины или СБУ планировали теракт или убийство высокопоставленных чиновников или политических деятелей», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

По его мнению, противник в своих замыслах действует очень нагло. Собеседник обратил внимание, что задержанные, готовившие покушение на митрополита Тихона, намеревались заложить самодельное взрывное устройство в покоях священнослужителя в Сретенском монастыре.

Обитель находится на улице Большая Лубянка в Москве. Там же расположены здания подразделений ФСБ. «Не удивлюсь, если киевское руководство может попытаться организовать террористический акт и около Кремля», – рассуждает спикер.

Противник, планируя теракт против митрополита, преследовал несколько целей,

считает Гончаров. «У офиса Зеленского нет ничего, что они могли бы противопоставить России в военном плане. Поэтому украинские власти, во-первых, пытаются будоражить наше население диверсиями. Они наивно полагают, что смогут внести какой-то разлад в наше общество», – пояснил специалист.

«Во-вторых, киевское руководство, как и другие наши оппоненты, не оставляют попыток вбить межнациональный и межконфессиональный клин, о чем говорил президент Владимир Путин, – продолжил собеседник. – К сожалению, стоит ожидать, что они продолжат предпринимать действия, направленные на расшатывание единства России».

При этом методы вербовки и планирования операций спецслужб Украины не меняются, заметил Гончаров. Так, общение преимущественно происходит через мессенджеры. Принуждают к совершению противоправных деяний они зачастую путем угроз, как это было в случае сорванного теракта против митрополита, шантажа или подкупа. «Как правило, ведется идеологическая обработка, звучат запугивания, а также обещания какого-то денежного вознаграждения», – перечислил ветеран ФСБ.

Он напомнил инциденты, когда украинские военные истязают российского бойца, попавшего в плен, а затем отправляют соответствующее видео его родным. «Они угрожают убить его, если близкие пленного не выполнят их требования», – напомнил спикер.

«На фоне растущей угрозы важно грамотно этому противостоять: просвещать население, вести разъяснительную работу со школьниками и студентами, чтобы они знали, как себя вести в случае попытки вербовки противником», – уточнил Гончаров.

Положение дел ВСУ на поле боя продолжает ухудшаться, подчеркивает Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. «Поэтому украинские спецслужбы и пытаются организовать атаки на знаковые фигуры России. Они нуждаются в громких акциях», – отметил он.

Однако покушение на священнослужителя – «это не только проявление бессильной мести».

Противник всегда пытался использовать теракты в качестве достижения конкретных политических целей. Сегодня, когда контакты между Россией и США восстанавливаются, ситуация может особенно усложниться. Офис Зеленского может прибегнуть к громким покушениям для подрыва диалога Москвы и Вашингтона.

«Митрополит Тихон является идеологом-государственником. Именно он переосмыслил концепцию наследия Византии и Третьего Рима, актуализировав ее под современные нужды страны. Более того, митрополит зримо, духовно и физически создал Херсонес как общероссийский символ в Крыму», – добавил собеседник.

«Тихон всегда высказывался в христианском духе, не вставая на сторону какой-либо партии и концепции. В этом смысле митрополит стал вдвойне опасен для недругов России, поскольку именно такой церковный деятель ярко и адекватно воплощает интересы страны», – акцентировал эксперт.

«Украинские спецслужбы и офис Зеленского привыкли рассматривать церкви и священников как свой инструмент.

Годы гонений на УПЦ показали, что чиновники, СБУ, ГУР довольно легко совершают расправы над духовенством», – напомнил спикер.

Он не исключает, что в перспективе возможны очередные попытки терактов против религиозных и общественных деятелей со стороны Киева. «Под угрозой находятся блогеры, военкоры, телеведущие. В церковной среде мишенью являются священнослужители на новых территориях. Уже были попытки расправиться с ними», – детализировал собеседник.

Эксперт также допускает акции против знаковых фигур, подобных митрополиту Тихону, а также представителей военного духовенства. «Очевидно, что проукраинские силы постараются устроить провокации против патриарха Кирилла как стержневой фигуры российского патриотизма», – заключил Лункин.