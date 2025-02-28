Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.0 комментариев
ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона в Москве
ФСБ задержала россиянина и украинца за подготовку теракта против митрополита Тихона в Москве
ФСБ удалось предотвратить террористический акт против митрополита Тихона в Москве, который готовился украинской военной разведкой с использованием завербованных граждан.
ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона, сообщает ТАСС. По данным Центра общественных связей ФСБ, были задержаны россиянин и гражданин Украины, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram.
У подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта с измененными данными. В ФСБ заявили, что мужчины признались в планировании теракта в Москве. Они были завербованы в середине 2024 года для физического устранения митрополита Тихона.
Согласно материалам дела, в декабре 2024 года через тайник им передали самодельное взрывное устройство. Акция планировалась во время нахождения Тихона в Москве. После теракта подозреваемые собирались выехать из России с поддельными паспортами, выданными украинскими спецслужбами.
На этой неделе ФСБ предотвратила серию терактов, которые планировались на Украине и предназначались для Ставрополя. ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.
Ранее в Пскове ФСБ предотвратила теракт на вокзале.