ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона в Москве

ФСБ задержала россиянина и украинца за подготовку теракта против митрополита Тихона в Москве

Tекст: Мария Иванова

ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона, сообщает ТАСС. По данным Центра общественных связей ФСБ, были задержаны россиянин и гражданин Украины, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram.

У подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта с измененными данными. В ФСБ заявили, что мужчины признались в планировании теракта в Москве. Они были завербованы в середине 2024 года для физического устранения митрополита Тихона.

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года через тайник им передали самодельное взрывное устройство. Акция планировалась во время нахождения Тихона в Москве. После теракта подозреваемые собирались выехать из России с поддельными паспортами, выданными украинскими спецслужбами.

На этой неделе ФСБ предотвратила серию терактов, которые планировались на Украине и предназначались для Ставрополя. ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.

Ранее в Пскове ФСБ предотвратила теракт на вокзале.