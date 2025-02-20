ФСБ предотвратила теракт СБУ против чиновника в Саратовской области

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб против чиновника в Саратовской области

Tекст: Вера Басилая

По данным ФСБ, целью нападения должен был стать один из чиновников администрации Саратовской области. За организацию теракта отвечал гражданин России, завербованный в 2024 году на территории Украины, передает ТАСС.

Диверсант прошел специальную подготовку в Киеве и прибыл в Россию для совершения террористических актов. Агент, следуя указаниям куратора, изъял взрывное устройство с поражающими элементами из заранее подготовленного тайника. Он планировал использовать его для подрыва автомобиля чиновника.

Во время задержания агент оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. По информации ФСБ, сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. На месте происшествия изъято взрывное устройство и пистолет Макарова.

Следственные органы ФСБ Саратовской области возбудили уголовное дело. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на вокзале Пскова, который готовили члены международной террористической ячейки из стран Центральной Азии по указанию зарубежного эмиссара.

В Ростове-на-Дону задержали женщину, завербованную украинскими спецслужбами для подготовки теракта, которая призналась в планировании нападения на российского чиновника.