Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.2 комментария
ФСБ предотвратила теракт СБУ против чиновника в Саратовской области
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб против чиновника в Саратовской области
ФСБ предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, агент украинских спецслужб нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным ФСБ, целью нападения должен был стать один из чиновников администрации Саратовской области. За организацию теракта отвечал гражданин России, завербованный в 2024 году на территории Украины, передает ТАСС.
Диверсант прошел специальную подготовку в Киеве и прибыл в Россию для совершения террористических актов. Агент, следуя указаниям куратора, изъял взрывное устройство с поражающими элементами из заранее подготовленного тайника. Он планировал использовать его для подрыва автомобиля чиновника.
Во время задержания агент оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. По информации ФСБ, сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. На месте происшествия изъято взрывное устройство и пистолет Макарова.
Следственные органы ФСБ Саратовской области возбудили уголовное дело. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на вокзале Пскова, который готовили члены международной террористической ячейки из стран Центральной Азии по указанию зарубежного эмиссара.
В Ростове-на-Дону задержали женщину, завербованную украинскими спецслужбами для подготовки теракта, которая призналась в планировании нападения на российского чиновника.