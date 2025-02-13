ФСБ предотвратила теракт на вокзале Пскова

Tекст: Алексей Дегтярев

Члены международной террористической ячейки, являющиеся гражданами одной из стран Центральной Азии, планировали взорвать вокзал по указанию зарубежного эмиссара, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

После взрыва они намеревались скрыться за границей.

При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, и в результате были нейтрализованы ответным огнем. В ходе следственных действий у них обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Власти региона предупреждают жителей об усилении потока дезинформации после случившегося и советуют обращаться только к проверенным источникам.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил благодарность сотрудникам ФСБ за их действия по предотвращению теракта.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали женщину, которую завербовали украинские спецслужбы для подготовки теракта. Она призналась на допросе в планировании нападения на российского чиновника.