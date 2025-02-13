Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.6 комментариев
ФСБ предотвратила теракт на вокзале Пскова
Террористическая ячейка готовила теракт на псковском железнодорожном вокзале, сотрудники ФСБ предотвратили его, террористы нейтрализованы, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Члены международной террористической ячейки, являющиеся гражданами одной из стран Центральной Азии, планировали взорвать вокзал по указанию зарубежного эмиссара, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
После взрыва они намеревались скрыться за границей.
При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, и в результате были нейтрализованы ответным огнем. В ходе следственных действий у них обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Власти региона предупреждают жителей об усилении потока дезинформации после случившегося и советуют обращаться только к проверенным источникам.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил благодарность сотрудникам ФСБ за их действия по предотвращению теракта.
Ранее в Ростове-на-Дону задержали женщину, которую завербовали украинские спецслужбы для подготовки теракта. Она призналась на допросе в планировании нападения на российского чиновника.