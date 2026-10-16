Захарова назвала новый пакет санкций ЕС признаком слабости Брюсселя

Захарова заявила о трудностях Евросоюза с согласованием санкций против России

Tекст: Елизавета Шишкова

Сложности стран Евросоюза при попытках договориться о секторальных ограничениях связаны с тем, что эти меры негативно отражаются на их собственной экономике, передает ТАСС.

«Поэтому принятые на этой неделе, как они назвали, «масштабные» антироссийские меры на поверку оказались простым бюрократическим расширением так называемых черных списков на основании крайне общих формулировок», – заявила Захарова.

По ее словам, теперь Брюссель угрожает введением полноценных ограничений в рамках 23-го пакета санкций, над которым сейчас ведется работа, при этом во всех остальных сферах в ЕС наблюдается кризис.

Ранее Евросоюз утвердил черный список из более чем 1600 позиций, куда вошли российские оборонные предприятия и политики. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас объяснила отсутствие в нем новых системных ограничений тем, что принятые меры стали лишь дополнением к 21-му пакету санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о рекордном количестве ограничений со стороны Запада.

В понедельник Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».