Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Володин: Запад поставил рекорд по количеству санкций против России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Запада ввели против России более 35 тыс. санкций, тем самым установив в отношении себя железный занавес.
Спикер нижней палаты парламента сообщил, что западные государства установили рекорд по количеству введенных ограничений, сообщает ТАСС.
«Вчера подсчитали, сколько в итоге на вчерашний день санкций нашей стране объявлено – 35 480. Рекорд поставили страны Запада, и Соединенные Штаты Америки, и другие, кто втянулся в саморазрушительную повестку», – заявил Володин.
По его словам, западные государства попытались изолировать Москву, но в итоге сами установили вокруг себя железный занавес и теперь страдают от этого, передает РИА «Новости».
Спикер подчеркнул, что попытки заблокировать Россию провалились, а международное сотрудничество страны продолжает развиваться и наращиваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета санкций против России.
В понедельник Евросоюз расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.
Брюссель ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».