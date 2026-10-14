Володин: Запад поставил рекорд по количеству санкций против России

Tекст: Дарья Григоренко

Спикер нижней палаты парламента сообщил, что западные государства установили рекорд по количеству введенных ограничений, сообщает ТАСС.

«Вчера подсчитали, сколько в итоге на вчерашний день санкций нашей стране объявлено – 35 480. Рекорд поставили страны Запада, и Соединенные Штаты Америки, и другие, кто втянулся в саморазрушительную повестку», – заявил Володин.

По его словам, западные государства попытались изолировать Москву, но в итоге сами установили вокруг себя железный занавес и теперь страдают от этого, передает РИА «Новости».

Спикер подчеркнул, что попытки заблокировать Россию провалились, а международное сотрудничество страны продолжает развиваться и наращиваться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета санкций против России.

В понедельник Евросоюз расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

Брюссель ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».