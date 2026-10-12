ЕС расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций

ЕС ввел санкции против 826 компаний и 743 физических лиц из России

Tекст: Вера Басилая

В рамках нового санкционного пакета ограничительные меры введены против 826 компаний и организаций, а также 743 физических лиц, связанных преимущественно с российским оборонным сектором, передает ТАСС.

Таким образом, перечень вырос в полтора раза и достиг 4776 позиций. Фигурантам запрещен въезд на территорию объединения, их активы подлежат блокировке, а европейским гражданам и юрлицам запрещено вести с ними дела.

Под новые рестрикции подпали производитель газотурбинного оборудования «ОДК – Газовые турбины» и производитель авиационных двигателей «ОДК – Пермские моторы».

Кроме того, в список включен член Центризбиркома России полковник Анатолий Сысоев. Ограничения против него введены за участие в организации выборов депутатов Госдумы, которые прошли 18–20 сентября.

Сысоев удостоен звания Героя России, награжден рядом орденов и медалей, а также является выпускником программы «Время героев».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

Брюссель также подготовил ограничения против производства российских ракет.

В субботу европейские власти анонсировали новые меры в ответ на решения США по дизельному топливу.