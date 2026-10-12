12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет
Politico: Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет
Новый пакет санкций Европейского союза будет включать ограничения, направленные против российского военно-промышленного комплекса, в частности производства ракет.
Ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса будут действовать три года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Министры иностранных дел стран Евросоюза также обсуждают планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможность запретить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.
Всего европейские власти планируют включить в новый пакет санкций около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза ввести новые санкции против России.
В четверг Таллин попросил исключить российскую компанию из 22-го пакета ограничений.
В среду послы стран Евросоюза согласовали этот пакет санкций.