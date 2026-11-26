При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Уволен замначальника генштаба ВС Армении
Президент Армении уволил замначальника генштаба вооруженных сил Григоряна
Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил страны Карена Григоряна по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.
«На основании предложения премьер-министра и в соответствии с законом «О воинской службе и статусе военнослужащего» освободить Карена Григоряна от должности заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил», – цитирует РИА «Новости» указ Хачатуряна.
Причины увольнения Григоряна не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы об отзыве шести послов и постоянных представителей республики при НАТО и ОЗХО.
В прошлом месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу службы государственного протокола Гагика Ванояна.
В сентябре бывший руководитель генерального штаба вооруженных сил Армении Норат Тер-Григорянц сдал свой паспорт из-за неприятия политического курса действующего руководства страны.