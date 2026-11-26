При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
При крушении рыболовецкого судна у берегов Исландии погибли три человека
RUV: При крушении рыболовецкого судна у Исландии погибли три члена экипажа
Три члена экипажа погибли в результате крушения рыболовецкого судна у берегов Исландии, еще 14 человек удалось спасти.
Рыболовецкое судно затонуло накануне вечером у восточного побережья Исландии, передает RUV со ссылкой на береговую охрану страны.
Капитан судна подал сигнал бедствия, после чего экипаж покинул борт. В районе крушения наблюдались сложные погодные условия.
В спасательной операции участвовали вертолеты, патрульные самолеты, спасательные суда и находившиеся поблизости рыболовецкие корабли. Спасенных моряков доставили в больницы для оказания медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в результате пожара и затопления коммерческого судна в Черном море погибли два человека.
В сентябре туристическое судно с иностранцами затонуло у курорта в Индонезии.