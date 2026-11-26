При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Мишустин: На поддержку аграриев в новых регионах выделят почти 3 млрд рублей
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат около 3 млрд рублей для компенсации затрат на закупку зерна у местных аграриев, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Сегодня дополнительно выделим для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей почти 3 млрд рублей. Эти ресурсы позволят компенсировать часть затрат организациям, которые закупают зерно у местных аграриев», – приводит пресс-служба кабмина заявление Мишустина на заседании правительства.
По его словам, благодаря такой поддержке сельхозпроизводители получат необходимые оборотные средства для подготовки к полевым работам будущего года. Они смогут приобрести сырье, удобрения, топливо и все необходимое. Премьер-министр добавил, что от этого зависит стабильное обеспечение граждан отечественными продуктами и продовольственная безопасность страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство намеревалось направить свыше 25 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в Донецкой народной республике и Запорожской области.
В прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о формировании ряда новых инструментов поддержки аграриев.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о хорошей динамике работы аграриев в Донбассе и Новороссии.